Thưởng tiền mặt, tặng vàng vẫn thấy "quá ít", Chủ tịch công ty bật khóc rồi đưa ra một quyết định khiến 300 nhân viên lặng người

Nhân vật gây chú ý là ông Vương Ký Côn - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Mật khẩu Đại Địa. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và thương mại điện tử.

Theo chia sẻ của ông Vương, ban đầu công ty đã chuẩn bị hơn 1,7 triệu NDT tiền mặt (gần 6,4 tỷ đồng) và hơn 900.000 NDT vàng (3,3 tỷ đồng) làm tiền thưởng cuối năm cho 367 nhân viên. Toàn bộ quy trình, mức thưởng đều đã được tính toán kỹ lưỡng và phân bổ theo kế hoạch.

Tuy nhiên, khi trực tiếp phát lì xì cho nhân viên trên sân khấu, ông nhận ra nhiều phong bao của nhân viên cấp dưới chỉ dao động khoảng 1.000-2.000 NDT (3,7-7,5 triệu đồng).

“Xét đến sự vất vả của mọi người trong năm nay, tôi thấy số tiền này không xứng đáng”, ông nói.

Chính khoảnh khắc đó, vị chủ tịch không kìm được xúc động. Nhìn những phong bao mỏng trên tay nhân viên, ông đỏ hoe mắt và bật khóc trước toàn thể công ty.

Không tham khảo trước ban quản lý, ông cầm micro và tuyên bố ngay tại chỗ: tất cả nhân viên có tiền thưởng cuối năm thấp hơn một tháng lương cơ bản sẽ được nhận thêm trọn vẹn một tháng lương. Mức bổ sung dao động từ 3.500 - 10.000 NDT/người (13-37 triệu đồng). Theo thống kê sơ bộ, khoản chi thêm này ước tính gần 2 triệu NDT (7,5 tỷ đồng).

Ông Vương Ký Côn cho biết mình từng khởi nghiệp từ vị trí thấp nhất: điều hành cửa hàng nhỏ, trực tiếp làm bán hàng, tự xoay xở giữa những khó khăn ban đầu.

Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh không có công việc nào trong công ty là “dễ dàng”. Từ lao công, bảo vệ, thợ máy đến nhân viên hành chính, mỗi người đều góp phần duy trì hoạt động chung. Có người làm việc quanh năm không nghỉ, có người chịu cái nóng thiêu đốt mùa hè và cái lạnh cắt da mùa đông, có người âm thầm đảm nhiệm các công việc hậu cần ít ai để ý.

“Thành quả không nên chỉ thuộc về một số ít người. Sự đóng góp của nhân viên cấp dưới cần được tôn trọng”, ông Vương nói trước tràng pháo tay kéo dài của toàn thể nhân viên.

Điều đáng chú ý là so với năm 2025, tổng giá trị phúc lợi năm nay của công ty ông Vương đã cao gấp 10 lần. Theo vị chủ tịch này, việc chi thêm tiền thưởng là để “đảm bảo mọi người đều có thể chia sẻ nhiều hơn thành tựu phát triển của công ty”.

Bên cạnh tiền mặt, công ty còn chuẩn bị quà tặng vàng dành cho nhân viên gắn bó lâu năm. Nhân viên làm việc trên 3 năm nhận một vòng tay vàng 3g, nhân viên trên 5 năm nhận mặt dây chuyền vàng 5g. Đặc biệt, chính sách thưởng này không giới hạn chức vụ. Ngay cả nhân viên vệ sinh và bảo vệ cũng được nhận thưởng nếu đủ điều kiện thâm niên.

Sau khi câu chuyện tiền thưởng Tết được lan truyền, nhiều cư dân mạng để lại bình luận hỏi liệu công ty còn tuyển dụng hay không. Trả lời câu hỏi này, ông Vương Ký Côn cho biết: “Chúng tôi sẽ tuyển dụng theo nhu cầu phát triển của công ty”.

Theo Toutiao