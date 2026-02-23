0 điểm cho Đỗ Vinh Quang - con trai thứ 2 của bầu Hiển

Trong dàn F2 của các doanh nhân nổi tiếng, Đỗ Vinh Quang - con trai thứ 2 của bầu Hiển (tên thật là Đỗ Quang Hiển) là một nhân vật khá nổi tiếng. Không chỉ được chú ý trên thương trường, Vinh Quang được biết đến với vị trí Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Mới đây, khoảnh khắc nam doanh nhân đến gặp mặt và lì xì các cầu thủ, ban huấn luyện CLB Hà Nội nhân dịp năm mới đã viral trên MXH. Tại đây, Vinh Quang bày tỏ mong đợi về kết quả của các cầu thủ ở sân chơi trong nước và quốc tế, mong sẽ sớm đạt được những thành tích nổi bật và gửi lời chúc năm mới đến tất cả mọi người.

Chia sẻ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang với CLB Hà Nội nhân dịp đầu năm mới (Nguồn: @ngoductu1995)

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, quyết tâm, nỗ lực. Hôm nay là buổi tập đầu xuân và cũng là ngày đẹp của năm mới Bính Ngọ, tôi cũng được lên đây cùng với mọi người cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi cũng chúc cho mọi người có một năm mới cùng gia đình mọi điều may mắn, bình an, vạn sự an lành. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người” - là chia sẻ của Chủ tịch CLB Hà Nội.

Sau đó nam doanh nhân trao lì xì tận tay từng cầu thủ và gửi lời chúc riêng cho mỗi người.

Với các cầu thủ ngoại binh, Đỗ Vinh Quang chúc mừng sau cái Tết đầu tiên ở Việt Nam. Với thành viên ban huấn luyện, nam doanh nhân gửi lời nhắn “hô hào anh em nhiều hơn”. Với cầu thủ nhiều năm kinh nghiệm như Văn Quyết, Vinh Quang nói: “Bây giờ vẫn là phong độ đỉnh cao”. Không những thế, nam doanh nhân còn để ý đến cả thủ môn Văn Hoàng vừa sinh nhật và gửi 2 lời chúc cùng lúc.

Đỗ Vinh Quang và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (Ảnh: Hanoi Football Club)

Các cầu thủ CLB Hà Nội hào hứng khoe lì xì trong buổi tập đầu năm (Ảnh: Hanoi Football Club)

Phía dưới đoạn clip này, dân tình để lại nhiều bình luận ấn tượng và dành lời khen cho Vinh Quang.

“Thế hệ tiếp theo có năng lực đưa kinh tế đất nước phát triển”, “Giọng hay thật, đúng chuẩn lãnh đạo”, “Tuy là lãnh đạo kiểu cha truyền con nối nhưng Vinh Quang cho thấy rất năng lực từ cách giao tiếp ăn nói cực tốt. Đẳng cấp Chủ tịch”, “Giọng đỉnh đạc thật, đúng là con nhà nòi”, “Trẻ tuổi mà ăn nói chững chạc nhỉ, đúng là Chủ tịch có khác”, “Không điểm nào để chê!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình; Chủ tịch CLB Hà Nội FC và Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Bên cạnh vị trí trên thương trường, Đỗ Vinh Quang còn được cộng đồng mạng nhận diện với danh xưng chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cả hai về chung nhà vào năm 2022 và đã có một bé gái xinh xắn.

Trên mạng, Vinh Quang khá kín tiếng, anh chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh vợ con, gia đình và công việc. Bên cạnh đó khi ở nhà, anh cũng được nhận xét là một người chồng, người bố “kiểu mẫu”. Hầu hết thời gian rảnh, Đỗ Vinh Quang đều dành cho vợ và con gái khiến ai nhìn vào cũng “xin vía” Đỗ Mỹ Linh vì cưới chồng quá xịn!