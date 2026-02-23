Bảo Tín Minh Hải chứng minh sức hút ở Sài Gòn: Có gì đặc biệt mà hút khách nườm nượp, tiếp tục mở cơ sở mới?

Những ngày gần đây, khi ghé địa chỉ đầu tiên của Bảo Tín Mạnh Hải tại TP.HCM, ở 608-608C Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, không khó để bắt gặp hình ảnh khách xếp hàng dài chờ mua vàng từ sáng sớm.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, sức hút của một cửa hàng vàng mới xuất hiện tại TP.HCM có thể được lý giải theo nhiều cách. Song, với Bảo Tín Mạnh Hải, lượng khách đông không chỉ đến từ yếu tố thị trường, mà còn đang phản ánh rõ thương hiệu này tiếp cận người mua đúng cách: Lấy sản phẩm làm gốc, lấy khách hàng làm trung tâm, thấu hiểu tâm lý của người mua vàng TP.HCM.

Cảnh tượng bên ngoài và bên trong cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở TP.HCM. (Ảnh Bảo Tín Mạnh Hải).

Khi khách hàng TP.HCM tìm đến sự an tâm, chữ tín còn quý hơn vàng

Thị trường vàng TP.HCM vốn không thiếu lựa chọn, nhưng niềm tin của người mua thì luôn cần thời gian để gây dựng. Việc một thương hiệu lần đầu hiện diện ở phía Nam, nhưng đã nhanh chóng ghi nhận lượng khách ổn định như Bảo Tín Mạnh Hải, là điều hiếm thấy. Thương hiệu có được sự tin tưởng của “tệp khách mới” nhờ mang theo mình uy tín đã được tích lũy qua hơn ba thập kỷ, cùng cách làm nghề nhất quán, bền bỉ.

Với nhiều người mua vàng, yếu tố quan trọng hàng đầu không nằm ở khuyến mãi hay hình thức, mà là sự an tâm. Mua vàng không chỉ là một giao dịch, mà là quyết định liên quan đến tài sản tích lũy, kế hoạch tài chính và của để dành lâu dài. Danh tiếng về vàng chuẩn tuổi, chuẩn trọng lượng và minh bạch giá trị là lý do khiến không ít người dân TP.HCM chủ động tìm đến Bảo Tín Mạnh Hải ngay từ những ngày đầu mở bán.

Hiểu được tâm lý đó, Bảo Tín Mạnh Hải lại càng kiên định với giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của mình. Đó là lấy sản phẩm làm gốc, kiên định với chất lượng vàng 999,9 chuẩn tuổi, chuẩn trọng lượng, chuẩn uy tín. Đồng thời, lấy giá trị sử dụng và tích lũy thật làm cốt lõi.

(Ảnh Bảo Tín Mạnh Hải)

Trên định hướng này, sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ ra đời - được xem là lời giải cho bài toán tích lũy của người dân đô thị trong bối cảnh giá vàng cao. Ít ai biết rằng, việc chế tác vàng bản vị nhỏ đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp hơn, độ chính xác cao hơn trong từng công đoạn. Tuy vậy, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn lựa chọn theo đuổi dòng sản phẩm này với mục tiêu mở rộng cơ hội sở hữu vàng cho nhiều nhóm khách hàng.

Trong bối cảnh không phải ai cũng có sẵn nguồn tài chính lớn để tích lũy, vàng bản vị nhỏ trở thành lựa chọn phù hợp để người lao động, người trẻ hoặc các gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể từng bước xây dựng tài sản. Cách tiếp cận này cho thấy định hướng đặt nhu cầu thực tế của người mua làm trọng tâm, giúp việc tích lũy vàng trở nên dễ tiếp cận hơn thay vì chỉ dành cho nhóm khách hàng có khả năng tài chính cao.

Sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 của Bảo Tín Mạnh Hải chỉ đang được khách hàng ưa chuộng. (Ảnh Bảo Tín Mạnh Hải)

Không chỉ dừng lại ở việc chia nhỏ giá trị sản phẩm, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì triết lý lấy chất lượng làm nền tảng. Dù ở bản vị nhỏ, các sản phẩm vàng 999,9 vẫn được đầu tư về thiết kế, chế tác chỉn chu, đảm bảo độ tinh xảo và tính thẩm mỹ. Điều này cho thấy định hướng phát triển sản phẩm không chỉ xoay quanh giá trị tích lũy, mà còn chú trọng trải nghiệm sở hữu, giúp người mua cảm nhận rõ giá trị lâu dài cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ví dụ điển hình là bộ sưu tập như Tứ Quý Thịnh Vượng hay Thiên Mã, Kim Gia Bảo đồng Hoa Sen đều được chế tác từ vàng 999,9 (24K), mang ý nghĩa biểu trưng rõ ràng. Tứ Quý gắn với hình ảnh Tùng - Cúc - Trúc - Mai, đại diện cho bốn mùa thịnh vượng, trong khi Thiên Mã - bộ sưu tập Tết & Thần Tài ra mắt năm 2026, biểu trưng cho sự bứt phá và tiến lên.

(Ảnh Bảo Tín Mạnh Hải)

Nhờ đó, vàng không chỉ là tài sản tích lũy, mà còn trở thành món quà tặng, vật phẩm mang giá trị tinh thần, đặc biệt trong các dịp Tết hay Thần Tài.

Ai cũng mua được vàng, cảm giác tích lũy tài sản lớn đến từ điều nhỏ nhất

Trước các cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải ở TP.HCM vào thời điểm cuối năm cũ - đầu năm mới không khó để bắt gặp cảnh khách xếp hàng dài chờ đến lượt giao dịch, nhất là vào buổi sáng và cuối giờ chiều.

(Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Trong dòng người ấy có đủ mọi nhóm khách hàng: từ người lớn tuổi quen tích luỹ vàng nhiều năm, các cặp vợ chồng trẻ, nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ, tài xế công nghệ vừa kết thúc cuốc xe, thậm chí cả người buôn bán nhỏ ghé vào mua một phần vàng bản vị nhỏ.

Sự đa dạng này cho thấy mức độ “mê vàng” của người dân TP.HCM khi vàng trở thành kênh tích lũy linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều mức thu nhập khác nhau. Vàng không còn là câu chuyện của riêng những người có sẵn khoản tiền lớn, mà trở thành lựa chọn “tích tiểu thành đại”.

Chị Minh Thư (buôn bán nhỏ ở TP.HCM) chia sẻ trước đây chị ngại mua vàng vì nghĩ phải chi ra nhiều tiền để sắm, song bây giờ lại khác: “Giờ có vàng bản vị nhỏ, tôi mua dần từng chút, không áp lực mà vẫn có của để dành” , chị nói.

Chị Ngọc Anh (nhân viên văn phòng ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết quyết định mua vàng vì thấy mẫu mã quá ưng ý với chiếc áo dài mặc dịp Tết này: “Tôi thích những món vàng gọn nhẹ, tinh tế, như thế. Vừa là trang sức, vừa là vàng thật để dành lâu dài nên cảm giác rất yên tâm,”.

Theo chị, việc các sản phẩm được chế tác chỉn chu, dễ phối đồ giúp vàng trở nên gần gũi hơn với đời sống thường nhật, thay vì chỉ là tài sản cất giữ.

(Ảnh Bảo Tín Mạnh Hải)

Chính sự phù hợp với nhu cầu thực tế của người mua đã giúp Bảo Tín Mạnh Hải từng bước tạo dựng chỗ đứng tại thị trường TP.HCM - nơi người tiêu dùng quen thuộc với nhiều thương hiệu lớn và có yêu cầu cao về trải nghiệm mua sắm.

Bảo Tín Mạnh Hải mở cơ sở thứ 2 tại TP.HCM: Bước đi tiếp theo của một chiến lược dài hạn

Từ sự đón nhận tích cực của thị trường, Bảo Tín Mạnh Hải đang chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo tại TP.HCM với kế hoạch ra mắt cơ sở thứ hai ở Nguyễn Trãi trong thời gian tới.

Việc mở thêm cửa hàng không đơn thuần nhằm tăng số điểm bán, mà nằm trong định hướng phục vụ khách hàng tốt hơn và mở rộng trải nghiệm. Cơ sở mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng yêu thích trang sức vàng, muốn trực tiếp thử, so sánh và lựa chọn mẫu phù hợp, thay vì chỉ mua vàng theo thói quen tích trữ.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu mỗi cửa hàng không chỉ là nơi giao dịch vàng 24K, mà còn trở thành một điểm đến quen thuộc, nơi người mua có thể ghé qua, tìm hiểu, tích lũy và cảm thấy an tâm khi đưa ra các quyết định tài chính. Mỗi không gian được xem như một “trạm tiếp năng lượng”, mang lại cảm giác tích cực và may mắn trong những thời điểm quan trọng.

Hơn ba thập kỷ gây dựng uy tín tại thị trường phía Bắc, việc mở rộng vào TP.HCM và tiếp tục phát triển hệ thống tại đây cho thấy một chiến lược rõ ràng của Bảo Tín Mạnh Hải: Xây dựng vị thế bằng sự bền bỉ, nhất quán và niềm tin được tích lũy theo thời gian. Không chạy theo những bước đi ngắn hạn, thương hiệu đang từng bước định hình một diện mạo mới, một hệ thống bán lẻ vàng được định chuẩn, trải dài từ Bắc vào Nam, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi suốt hơn 3 thập kỷ qua.