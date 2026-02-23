Nếu bạn làm 4 điều này trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, quay lại công việc không chỉ là chuyện “bật lại guồng quay”, mà còn là phép thử nhỏ về khả năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử và hòa nhập môi trường làm việc. Trong bối cảnh đó, chỉ số cảm xúc (EQ), yếu tố được nhiều chuyên gia coi là nền tảng của thành công bền vững, lại càng thể hiện rõ vai trò.

EQ không chỉ là hiểu cảm xúc của bản thân, mà còn là khả năng thấu cảm, điều chỉnh hành vi và xây dựng mối quan hệ tích cực với người khác. Nếu trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết, bạn làm được 4 điều dưới đây, rất có thể bạn là người sở hữu EQ cao.

1. Chủ động chào hỏi, kết nối lại với đồng nghiệp

Sau nhiều ngày nghỉ lễ, mỗi người đều có những câu chuyện riêng, cảm xúc riêng. Người có EQ cao không thu mình hay “bật chế độ im lặng”, mà chủ động: Chào hỏi mọi người bằng thái độ thân thiện, hỏi thăm sức khỏe, công việc, kỳ nghỉ Tết, tạo không khí cởi mở, gần gũi ngay từ đầu ngày.

Những hành động nhỏ này giúp không khí nơi làm việc trở nên gần gũi, ấm áp hơn sau kỳ nghỉ dài, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và quan tâm chân thành dành cho đồng nghiệp.

Ảnh minh hoạ.

2. Điều chỉnh tâm lý, không than vãn chuyện “hết Tết”

Không ít người bước vào ngày làm việc đầu năm với tâm trạng uể oải, liên tục than: “Chưa hết Tết đã phải đi làm”, “Vẫn còn mệt quá”, “Chưa quen lại nhịp sinh hoạt”.

Người có EQ cao hiểu rằng, việc than vãn chỉ khiến bản thân và tập thể thêm tiêu cực. Thay vào đó, họ: Chấp nhận sự chuyển đổi từ nghỉ ngơi sang làm việc, chủ động sắp xếp lại nhịp sinh hoạt, giữ tinh thần tích cực, ổn định.

Việc quản lý cảm xúc tốt ngay từ đầu năm giúp họ duy trì năng lượng dài hạn và tránh rơi vào trạng thái chán nản.

3. Bắt nhịp công việc nhanh, không đổ lỗi hay trì hoãn

Sau Tết, công việc thường dồn lại khá nhiều. Người có EQ cao không né tránh hay viện lý do, mà: Rà soát lại kế hoạch, deadline, chủ động hỏi thông tin khi chưa rõ, ưu tiên xử lý việc quan trọng trước.

Khi gặp khó khăn, họ tập trung tìm giải pháp thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay kỳ nghỉ dài. Đây là biểu hiện rõ ràng của tư duy trách nhiệm và sự trưởng thành trong công việc.

Ảnh minh hoạ.

4. Ứng xử tinh tế với những khác biệt sau kỳ nghỉ

Sau Tết, mỗi người có thể trở lại với tâm trạng khác nhau: người hào hứng, người mệt mỏi, người gặp áp lực cá nhân.

Người có EQ cao biết cách: Quan sát cảm xúc của đồng nghiệp, tránh đùa cợt quá trớn, hỏi chuyện riêng tư nhạy cảm, giao tiếp vừa phải, tôn trọng không gian cá nhân.

Họ không “ép” người khác phải vui, cũng không tạo áp lực vô hình trong giao tiếp. Sự tinh tế này giúp duy trì bầu không khí làm việc lành mạnh và chuyên nghiệp.

Vì sao EQ cao đặc biệt quan trọng khi đi làm?

Thời điểm đầu năm là giai đoạn “khởi động lại” cả về tâm lý lẫn hiệu suất. Nếu kiểm soát cảm xúc kém, bạn rất dễ: Mất động lực kéo dài, dễ xung đột với đồng nghiệp, làm việc thiếu tập trung.

Ngược lại, EQ cao giúp bạn: Thích nghi nhanh với nhịp làm việc, xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt cấp trên và đồng nghiệp, tạo nền tảng tốt cho sự phát triển cả năm.

Năng lực cảm xúc đóng vai trò quan trọng không kém chuyên môn trong con đường thăng tiến.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết không chỉ là mốc quay lại công việc, mà còn phản ánh thái độ sống và làm việc của mỗi người.

Nếu bạn có thể: Chủ động kết nối, kiểm soát cảm xúc, bắt nhịp công việc nhanh, ứng xử tinh tế với tập thể thì xin chúc mừng: bạn đang sở hữu EQ cao - một “tài sản mềm” vô cùng giá trị trong môi trường công sở hiện đại.

Trong dài hạn, chính những hành vi nhỏ nhưng bền bỉ này sẽ giúp bạn xây dựng uy tín, mở rộng cơ hội và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.