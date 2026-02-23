8 năm hôn nhân của Trâm Anh và JustaTee

Một trong những cặp đôi được công chúng yêu quý là Trâm Anh và JustaTee (Nguyễn Thanh Tuấn). Từ khi bắt đầu hẹn hò, công khai chuyện tình cảm đến lúc đã chính thức về chung một nhà và có con, cả hai luôn nhận về nhiều tình cảm, sự ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc. Dù cặp đôi thuộc tuýp khá kín đáo, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân lên MXH song ai cũng hiểu sự đồng hành đó là cả một chặng đường dài.

Trâm Anh và JustaTee

Năm 2013 - tức là hơn chục năm về trước, khi Trâm Anh là hot girl trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đang được nhiều người chú ý còn JustaTee đang nổi đình nổi đám với bài hit Forever Alone, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một sự kiện.

Cũng ngay từ lần gặp đó, Trâm Anh đã mê mệt tài năng của JustaTee và trở thành fan cứng của anh chàng. Thậm chí cô nàng còn về nhà đăng trạng thái là lời bài hát để bày tỏ sự hâm mộ với nam ca sĩ. Đến tận bây giờ, fan vẫn thường xuyên "khai quật" lại "tư liệu" này để trêu cặp đôi.

Về sau, cả hai có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu rồi công khai hẹn hò. Tình yêu của Trâm Anh và JustaTee khá êm đềm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Cả hai không phô trương hay sến súa mà vừa đủ lãng mạn để cả thế giới biết rằng họ là một đôi.

Cặp đôi thời điểm đang hẹn hò

Năm 2018, Trâm Anh và JustaTee chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Trâm Anh chọn cách lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng, dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình nhỏ.

Ảnh cưới của Trâm Anh và JustaTee

Tất nhiên trong 13 năm bên nhau, JustaTee và Trâm Anh cũng phải đối diện với nhiều vấn đề như các cặp đôi khác. Tiết lộ về cách giải quyết chuyện này, Trâm Anh giải thích trong một bài phỏng vấn vào năm 2019:

"Chúng tôi tìm đến những bước nghỉ trong tình yêu. Nếu cãi nhau, chúng tôi có thể không nói chuyện một vài ngày, để cả hai có không gian và thời gian riêng cùng suy nghĩ và dịu lại sự tức giận. Đến lúc thấy là phải nói chuyện với nhau cho rõ, cần làm lành với nhau rồi thì cả hai đều vui vẻ ngồi lại với nhau".

Ngoài ra cặp đôi còn có một nguyên tắc rất thú vị là không theo dõi chồng trên MXH. Khi dân mạng thắc mắc về điều này, cô nửa đùa nửa thật: "Ở nhà nhìn nhau cả ngày, chẳng lẽ lên mạng cũng phải nhìn nhau nữa sao?".

Năm 2018, Trâm Anh sinh con gái đầu lòng là Anh Chi (tên ở nhà là Cici). Hiện tại Cici là một trong những nhóc tì nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô bé cũng có lượng người hâm mộ riêng và thường được gọi với biệt danh dí dỏm là "hot girl Tây Hồ".

Khoảng 3 năm sau - 2021, cặp đôi đón em bé thứ 2 là Anh Minh (Mino). Mino cũng có nhiều biểu cảm đáng yêu, được netizen yêu thích.

Mới nhất, tối 31/12/2025, JustaTee đăng tải dòng chia sẻ ngắn gọn tổng kết 2025 trong một tấm ảnh gây chấn động. Và nội dung chính trong ảnh là khoảnh khắc Trâm Anh với bụng to vượt mặt. Cặp đôi được dự đoán sẽ đón thiên thần nhỏ trong thời gian sắp tới.

Riêng với Trâm Anh, cô luôn nhận được lời khen về nhan sắc xứng danh mỹ nhân top đầu Hà Nội. Dù đã ngoài 30 tuổi, sinh 2 em bé và đang mang thai lần thứ 3 nhưng cô vẫn có được vẻ ngoài trẻ trung, thân hình thon gọn. Ngoài việc chăm chỉ rèn luyện thể thao kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học thì nhiều người còn tin rằng sự hạnh phúc trong hôn nhân giúp cô ngày càng thăng hạng nhan sắc.