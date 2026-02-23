Lan Khuê "hội trưởng hội giữ tiền lì xì hộ con" và bài học về tiết kiệm trong gia đình thượng lưu

“Đưa lì xì đây mẹ giữ cho, lớn mẹ trả” - có lẽ đó là câu nói quen thuộc nhất mỗi mùa Tết ở hầu hết mọi gia đình. Mới đây, cư dân mạng không khỏi thích thú khi phát hiện chuyện này cũng xảy ra ở gia đình Lan Khuê.

Trong chia sẻ với chúng tôi dịp đầu năm, Lan Khuê tiết lộ mình chính là “hội trưởng hội giữ tiền lì xì hộ con”. Cô cũng chia sẻ thêm về cách vợ chồng về cách tiết kiệm, về giá trị của lao động và đồng tiền.

“Lan Khuê đúng là thuộc ‘hội giữ tiền lì xì hộ con’ chính hiệu. Nếu có hội trưởng thì chắc Khuê cũng xin nhận luôn (cười). Năm nào Khuê vẫn hay nói với con: ‘Thôi để mẹ giữ tiền lì xì, sau này con cần gì mẹ mua cho’. Nhưng nghĩ lại thì cũng hiếm khi con thực sự hỏi mua một món gì từ khoản đó mà mình đồng ý. Thôi thì tôi nghĩ rằng chuyện ăn uống, học hành vốn dĩ ba mẹ vẫn phải lo. Coi như đó là ‘khoản đóng góp’ nho nhỏ của con từ khi còn bé, phụ giúp ba mẹ vậy.

Còn chuyện bé lớn lên có thay đổi ‘quy định’ không thì hiện tại vẫn chưa. Tuy nhiên, khi con lớn hơn, tôi và chồng cũng không giữ hết tiền lì xì nữa. Hai vợ chồng sẽ để lại một phần cho bé. Dù bé chưa thật sự biết sử dụng tiền, nhưng tôi bắt đầu hướng dẫn con về cách tiết kiệm. Những bài học đầu tiên rất đơn giản, như khi bé rụng răng, đặt chiếc răng dưới gối để nhận vài đồng xu. Hoặc khi bé hoàn thành một việc gì đó, sẽ có phần thưởng tương xứng, để bé hiểu rằng lao động sẽ đi kèm với giá trị nhận lại. Đó là những bước đầu tiên mà tôi và chồng muốn con làm quen với khái niệm về tiền bạc và hiểu được giá trị của đồng tiền” - Lan Khuê nói.

Hóa ra “mẹ giữ cho” là mẫu số chung với tiền lì xì của mọi gia đình và cháu dâu gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam thì cũng như bao bậc phụ huynh khác. Có lẽ, đó cũng là điểm chung thú vị nhất của những phong bao lì xì đầu năm.

Một vấn đề khác cũng khá quen thuộc với mọi gia đình dịp Tết là Tết nội - Tết ngoại. Lan Khuê cho biết cô không bị áp lực chuyện này vì những món quà Tết dành cho gia đình là niềm vui của cô. Bên cạnh đó ba mẹ cô thích đi du lịch nên Tết hay đi chơi nên không phải cứ về ngoại là gặp được.

“Đối với tôi thì chuyện đó không hề áp lực. Bởi việc tặng quà hay chăm sóc những người mình yêu thương là điều tôi thật sự thích làm và muốn làm. Khi mình làm một điều xuất phát từ sự yêu thích và tự nguyện, thì nó không còn là áp lực hay điều gì phải trăn trở nữa, mà đơn giản đó là niềm vui. Còn ba mẹ của tôi thì giờ đã gả con xong, nên khá rảnh tay. Những dịp lễ Tết, ba mẹ lại rất thích đi du lịch. Nhiều khi đến Tết muốn tìm ba mẹ cũng không dễ, vì ông bà đã lên kế hoạch đi chơi từ trước rồi” - Lan Khuê tâm sự.

Cũng trong chia sẻ với chúng tôi, Lan Khuê tiết lộ thêm về việc cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa đi làm và nuôi dạy con cái. Cô cho biết hiện tại con trai đã lớn nên hàng ngày con đi học thì mẹ đi làm, nhịp sinh hoạt rõ ràng. Khi về nhà và cuối tuần thì Lan Khuê dành trọn thời gian đồng hành, chơi cùng con, hướng dẫn con học bài.

“May mắn là hiện tại em bé đã lớn hơn, nên phần lớn thời gian trong ngày con ở trường. Khoảng thời gian đó cũng trùng với giờ làm việc của tôi, vì vậy mọi thứ tương đối thuận tiện và có một nhịp sinh hoạt khá rõ ràng. Khi trở về nhà, công việc cơ bản đã hoàn tất, nên tôi có thể dành trọn thời gian cho con, chơi cùng con, hướng dẫn con học bài. Bé bắt đầu lớn, bài tập nhiều hơn nên mẹ cũng phải đồng hành sát sao hơn để giúp con hoàn thành tốt.

Cuối tuần, tôi thường không phải đến văn phòng, nên đó là khoảng thời gian riêng dành cho gia đình. Nhờ vậy, ở thời điểm hiện tại, Khuê cảm thấy việc sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình vẫn vận hành khá ổn và trong tầm kiểm soát” - Lan Khuê nói.

Vợ chồng Lan Khuê và con trai

Lan Khuê kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện đình đám, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi độ xa hoa, hoành tráng và dàn khách mời "khủng" từ những ngôi sao giải trí cho tới các doanh nhân máu mặt.

Chồng Lan Khuê là cháu nội của cố doanh nhân Tư Hường (tên đầy đủ là Trần Thị Hường). Sinh thời, bà người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường.

Vợ chồng Lan Khuê chính thức chào đón con trai đầu lòng - Connor vào cuối năm 2019. Hiện tại, thiếu gia nhí này đã được bố mẹ cho lộ diện trên mạng xã hội, cho thấy vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu, được nhiều người nhận xét là thừa hưởng cả nét đẹp của bố doanh nhân và mẹ Hoa hậu.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê được chú ý khi thường xuyên đăng ảnh check-in trong căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa cùng với các thành viên trong gia đình chồng. Căn biệt thự mang kiến trúc châu Âu, tông màu trắng chủ đạo ngoại thất và tông vàng kim ở nội thất.