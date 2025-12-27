Đề tài bàn luận "dậy sóng" về chồng Lan Khuê

Giữa không khí Giáng sinh và năm mới rộn ràng, cõi mạng ngập tràn những khung hình cây thông, ánh đèn và khoảnh khắc sum vầy. Trong đó khoảnh khắc của gia đình siêu mẫu Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn cũng bất ngờ thu hút sự chú ý của từ cư dân mạng.

Doanh nhân John Tuấn Nguyễn - siêu mẫu Lan Khuê và con trai

Như thường lệ, John Tuấn Nguyễn chụp ảnh cùng vợ con với background cây thông Noel. Song trong hình ảnh này, nam doanh nhân bỗng trở thành trung tâm của sự chú ý, trở thành đề tài bàn luận "dậy sóng". Chồng Lan Khuê xuất hiện với phong thái điềm đạm, lịch lãm và thần thái tự tin. Không cần tạo dáng cầu kỳ, nam doanh nhân khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung so với độ tuổi.

Phía dưới bài đăng này, nhiều người để lại bình luận trầm trồ, vừa khen gia đình đẹp vừa ấn tượng với phong độ của John Tuấn Nguyễn. Nhiều người còn cho rằng nếu không biết trước, khó có thể đoán chính xác tuổi thật của anh.

Top comment phía dưới hình ảnh Lan Khuê đăng là khen sự bảnh bao, phong độ của chồng cô (Ảnh chụp màn hình)

Không dừng lại ở đó, khi đặt khoảnh khắc này cạnh những hình ảnh của John Tuấn Nguyễn trong quá khứ cũng gây xôn xao. Từ các bức hình chụp từ năm 2009 cho đến hiện tại, diện mạo của chồng Lan Khuê không có quá nhiều thay đổi.

Nhiều người cũng nhận ra việc không thay đổi này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở hình ảnh cá nhân mà John Tuấn Nguyễn xây dựng suốt nhiều năm qua. Đó là sự kín tiếng, chừng mực và tránh xa những ồn ào không cần thiết.

16 năm trôi qua nhưng diện mạo của doanh nhân John Tuấn Nguyễn không thay đổi nhiều

Được biết, John Tuấn Nguyễn (sinh năm 1987) là cháu nội của cố doanh nhân Tư Hường (tên đầy đủ là Trần Thị Hường). Sinh thời, bà người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường.

John Tuấn Nguyễn từng sống và học tập tại Canada trước khi về Việt Nam lập nghiệp vào năm 2009. Khi đó dù mới ngoài 20 tuổi nhưng thiếu gia đã đảm nhận vị trí lãnh đạo trong công ty gia đình. John Tuấn Nguyễn cũng có ảnh hưởng trong làng giải trí khi góp phần đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 về Việt Nam. Năm 2015, anh giữ vị trí Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Hiện tại anh chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực F&B và du lịch, điều hành resort, chuỗi lounge ở Nha Trang, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

Doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2014

Bộ ảnh viral của nam doanh nhân vào năm 2018

Lan Khuê kết hôn với John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện đình đám, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi độ xa hoa, hoành tráng và dàn khách mời "khủng" từ những ngôi sao giải trí cho tới các doanh nhân máu mặt.

Lan Khuê chính thức chào đón con trai đầu lòng - Connor vào cuối năm 2019. Hiện tại, thiếu gia nhí này đã được bố mẹ cho lộ diện trên mạng xã hội, cho thấy vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi trong những năm qua:

Vợ chồng doanh nhân tại đám cưới Tiên Nguyễn ở Đà Nẵng vừa qua

Một khoảnh khắc Giáng sinh của gia đình nhỏ

Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm trong các dịp lễ Tết

