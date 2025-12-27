Tưởng phải chiến đấu với hiếm muộn, vợ sinh liền 5 con khiến chồng toát mồ hôi

Số mới nhất của chương trình Vợ chồng son tiếp tục chinh phục khán giả bằng câu chuyện hôn nhân vừa chân thật vừa hài hước của cặp đôi Phan Bá Mạnh (42 tuổi) và Vũ Hồng Nhung (40 tuổi), sống tại xã Nhơn Trạch, Đồng Nai. Không chỉ gây ấn tượng bởi hành trình yêu, cưới đầy bất ngờ, hai vợ chồng còn khiến MC và người xem “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ chuyện từng được "chẩn đoán" hiếm muộn nhưng cuối cùng lại sinh liền 5 người con.

Anh Phan Bá Mạnh và chị Vũ Hồng Nhung xuất hiện trong chương trình "Vợ chồng son".

Anh Mạnh và chị Nhung hiện kinh doanh vật liệu xây dựng kết hợp làm nông nghiệp sạch. Họ có tới 5 người con, 4 gái, 1 trai. Con gái lớn đang học lớp 12, út là cặp song sinh hơn 2 tuổi.

Không chỉ bận rộn với công việc mưu sinh và chăm sóc đàn con đông đúc, hai vợ chồng còn xây dựng kênh truyền thông riêng về gia đình 5 con, thu hút hàng triệu lượt xem, với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, tình yêu và tiếng cười. Theo họ, dù cuộc sống có vất vả đến đâu, chỉ cần hai vợ chồng nắm tay nhau thì đó đã là thành công và hạnh phúc.

Cơ duyên gặp gỡ của họ cũng đặc biệt không kém. Hai người quen nhau tại Singapore khi đi buôn. Nhớ lại ấn tượng ban đầu, chị Nhung thẳng thắn chia sẻ: “Lúc mới gặp chồng, mình không thấy có điểm gì để thích, thấy đàn ông gì mà mặc đồ hoa hòe hoa sói, tóc để dài bay bay như ca sĩ, lại còn nói nhiều không chịu được”.

Dù vậy, chị vẫn công nhận ưu điểm của anh Mạnh là giỏi tiếng Trung. Ban đầu, chị nghĩ gặp rồi thôi, không có ý định tiến xa.

Sau buổi gặp, Mạnh xin số điện thoại nhưng bị từ chối. Không nản, anh lấy lý do đồng hương để liên lạc nhằm giúp đỡ nhau nơi đất khách. Từ đó, ngày nào anh cũng nhắn tin. “Không biết từ lúc nào, mình nhắm mắt yêu luôn”, chị Nhung kể lại trong tiếng cười.

Chị Nhung không có ấn tượng tốt về chồng khi mới gặp.

Về phía mình, anh Mạnh cho biết chị Nhung để lại ấn tượng rất sâu sắc. Hình ảnh người phụ nữ để tóc tém, cá tính mạnh khiến anh nhớ mãi, dù gia đình anh vốn truyền thống và thích con gái tóc dài. “Mọi người gặp còn khen có nét phu thê”, anh nói vui.

Suốt 5 tháng kiên trì nhắn tin chinh phục, cuối cùng anh cũng “tán đổ” vợ. Gặp được người Việt nơi xứ người không dễ, điều này càng khiến hai người dễ bén duyên hơn.

Anh Mạnh nhận thấy vợ mạnh mẽ, cá tính.

Sau 5 tháng yêu nhau, chị Nhung phát hiện mình mang thai. Đây là điều bất ngờ lớn vì trước đó chị từng đi xem bói và được phán là hiếm muộn. “Mình còn chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nhà anh Mạnh ra sao”, Nhung kể. Trước tình huống này, anh chỉ nghĩ đơn giản: Có con thì sinh, miễn hai người đồng lòng.

Họ quyết định giấu gia đình hai bên, chỉ có ông bà ngoại biết. Khi con ra đời, họ tự làm tự nuôi. Khi bé được 9 tháng, chị Nhung lại mang thai. Gia đình bên ngoại rất tâm lý, không ép cưới xin, để cặp đôi yên tâm bươn chải làm ăn.

Phải đến gần Tết một năm sau, anh chị mới in ảnh con gái lớn gửi về cho ông bà nội. Thấy ảnh em bé kháu khỉnh, ông bà còn tưởng là con nhà ai, khi biết đó chính là cháu nội thì “ngã ngửa”. Lúc chị Nhung mang thai bé thứ hai, anh Mạnh mới chính thức về nhà vợ hỏi cưới. Sau đó, gia đình lần lượt chào đón thêm bé thứ ba, đúng nghĩa “5 năm 3 đứa”.

Sau khi sinh con thứ ba được 15 ngày, chị Nhung phải gửi con cho bà ngoại để hai vợ chồng vào TP.HCM tập trung làm ăn. Áp lực kinh tế bắt đầu đè nặng, có thời điểm trắng tay, ở trọ, bán hàng ăn từ rạng sáng. Vì mưu sinh, họ chấp nhận xa con suốt 2 năm. “Nếu vợ chồng không phấn đấu thì sẽ già mất”, chị Nhung chia sẻ.

Sau 12 năm, khi cuộc sống dần ổn định, anh chị có thêm cặp sinh đôi. Đội hình con cái tăng lên 5 người, khiến anh Mạnh không khỏi “toát mồ hôi” mỗi khi vợ nhắc lại chuyện "hiếm muộn" năm xưa.

Gia đình hạnh phúc với 5 người con.

Đến phần “bóc phốt”, không khí trường quay càng thêm sôi động. Chị Nhung kể chồng có hai thói xấu lớn nhất là ăn và ngủ . “Đi ăn phở mà húp sụp sụp, ăn kiểu hơi ‘rừng rú’, mình ngại giùm luôn”, chị nói. Thói ngủ của anh cũng “khó đỡ”, lại còn hay cắn móng tay, thậm chí cắn cả móng tay vợ. Những lúc Mạnh đi nhậu về khuya, vợ anh thường khóa cửa, anh phải gọi con lớn ra mở.

Mong muốn của chị Nhung rất đơn giản, mong chồng đi nhậu về đúng giờ và đặc biệt là đừng cho vợ đẻ nữa. Chuyện ghen tuông cũng được chị kể lại bằng giọng hài hước: “Hồi đầu còn ghen, giờ thì không. Chỉ cần 1 phút 30 giây là tìm ra chồng đang ở đâu”.

Không chịu thua, anh Mạnh cũng “kể xấu” vợ: “Nguyễn Du ngày xưa viết Truyện Kiều bao nhiêu vần thơ thì vợ em bấy nhiêu tật xấu”. Theo anh, vợ có “nết ăn nết ngủ” rất rõ ràng, ăn no ngủ kỹ, đói thì cáu gắt; ngủ thì ngáy như một bản giao hưởng remix khiến anh phải quay clip làm kỷ niệm. Vợ nấu ăn thì chỉ được lần đầu, lần sau quên công thức, nên anh thường là người nấu và còn dán biển: “Nghiêm cấm vợ vào bếp”.

Dù vậy, anh Mạnh khẳng định vợ “quá hoàn hảo”, không muốn thay đổi điều gì và chỉ mong được cùng vợ đi suốt cuộc đời. Ngay trên sân khấu Vợ chồng son , anh tặng chị hiếc nhẫn như lời cầu hôn lại sau 20 năm gắn bó: “Vợ chồng mình nắm tay nhau 20 năm, có lúc khóc, có lúc cười. Anh muốn em hiểu rằng suốt 20 năm qua, anh yêu em như lúc đầu tiên, muốn nắm tay em thật chặt, đi đến đầu bạc răng long” .

Anh Mạnh hứa yêu thương và trân trọng vợ hết cuộc đời.

Hôn nhân của họ không thiếu áp lực, từng cãi vã vì tiền bạc và tính cách. Nhưng anh Mạnh luôn chọn cách xuống nước, dùng tiếng cười để giữ không khí gia đình. Vượt qua nhiều biến cố, hiện tại anh chị ổn định với nghề trồng dưa lưới và kinh doanh vật liệu xây dựng. Với họ, 5 đứa con là tài sản lớn nhất và cũng là lý do để không bao giờ buông tay nhau.