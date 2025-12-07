Bức ảnh hiếm thấy của gia tộc vàng nổi tiếng nhất Hà Nội

Với nhiều người Hà Nội một chuỗi các cửa hàng vàng bạc bắt đầu bằng Bảo Tín đều là thương hiệu quen thuộc, gần như không ai không biết đến. Không ít người từng hiểu lầm đây là xu hướng đặt tên của các cửa hàng vàng, song thực tế, chủ của các thương hiệu này chính là anh chị em ruột trong một gia đình họ Vũ, gốc Hà Nội.

Trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, do ông Vũ Minh Hải sáng lập lên từ năm 1992. Xuất phát từ một cửa hàng vàng bạc rộng khoảng 7m2, 4 nhân sự và 3 cây vàng làm vốn đầu tư, đến nay gia đình ông Minh Hải đã phát triển hệ thống nhiều cửa hàng trải khắp các vị trí đắc địa ở Hà Nội.

Tính đến hiện tại, thương hiệu này đã tồn tại được 33 năm, trong giai đoạn bước vào hành trình mới. Trong sự kiện khai trương cửa hàng ở 18 Ngô Quyền (Hà Nội) mới đây, cả gia đình ông Vũ Minh Hải gồm vợ chồng, các con trai, con dâu cùng các cháu nội xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi đây cũng là lần hiếm hoi mà cả gia đình thuộc gia tộc vàng nổi tiếng Hà Nội cùng chung khung hình.

Clip: Lần hiếm hoi cả gia đình Bảo Tín Mạnh Hải xuất hiện chung khung hình

Ông Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân (áo dài trắng)

Khung hình hiếm của gia đình làm vàng nổi tiếng Hà Nội

Trong sự kiện đặc biệt này, người sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải cùng gia đình đều lựa chọn diện áo dài. Mỗi người diện một bộ áo dài theo phong cách khác nhau, tôn lên vẻ đẹp riêng khiến nhiều người ấn tượng.

Bên cạnh vợ chồng ông Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, vợ chồng con trai cả Vũ Hùng Sơn và vợ chồng con trai thứ Vũ Sơn Tùng. Đặc biệt, 2 nàng dâu của gia tộc làm vàng nổi tiếng chiếm trọn spotlight bởi diện mạo sáng, thần thái quý phái, sang trọng.

Bà Thanh Vân cùng 2 con dâu

2 con trai kế thừa truyền thống gia đình làm vàng

Vợ chồng con trai cả Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải

Con dâu thứ 2 của gia tộc sở hữu nhan sắc quý phái, cuốn hút

Cũng tại sự kiện, Ông Vũ Mạnh Hải - Nghệ nhân Ưu tú, Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ: “Với chúng tôi, mỗi chỉ vàng khách hàng mua là mồ hôi công sức, là của để dành lo cho con cái, cho tuổi già, là tài sản truyền đời. Trách nhiệm của Bảo Tín Mạnh Hải là trân quý gia sản của khách hàng bằng nền tảng uy tín đã được dựng xây qua 3 thế hệ và không ngừng tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt trong từng sản phẩm”.

Bên cạnh đó, con trai cả Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải bày tỏ: “Từ nhiều ngàn đời nay, các cụ chúng ta trong tất cả các ngày, trong những ngày quan trọng đều có sản phẩm vàng. Từ vàng tích lũy, vàng hồi môn, vàng cho con để đi lấy chồng. Chính vì vậy chúng tôi cũng mong muốn sẽ có mặt ở khắp mọi nơi cùng mọi người. Chúng tôi cũng xác định là thương hiệu đồng hành, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của Việt Nam”.

Sự kiện còn sự góp mặt của các nàng hậu: Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Bùi Phương Nga