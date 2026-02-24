Phát hiện 1 người đàn ông mua 58,67 chỉ vàng cùng một lúc, nhân viên nói thẳng: “Chúng tôi không bán“

* Vụ việc đang được đăng tải trên T outiao đang thu hút lượng tương tác cao, là hồi chuông cảnh báo, cảnh tỉnh với nhiều người.

Những ngày gần đây, tại một tiệm vàng trong Khu phát triển kinh tế Hoa Kiều, thành phố Côn Sơn, Trung Quốc, một người đàn ông bước vào tiệm và đề nghị mua cùng lúc 220 gram vàng, tương đương khoảng 58,67 chỉ vàng.

Ảnh minh họa

Thoạt nhìn, đây là một “đơn hàng lớn” mà bất kỳ tiệm vàng nào cũng khó lòng từ chối. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ thông thường, nhân viên cửa hàng không hề tỏ ra hào hứng, mà ngược lại, càng tiếp xúc càng cảm thấy có điều bất ổn.

Trong lúc hỗ trợ chọn vàng, nhân viên nhận thấy người đàn ông liên tục cúi đầu thao tác trên điện thoại, vẻ mặt căng thẳng. Khi được hỏi mua số vàng lớn như vậy để làm gì, người này trả lời rất mơ hồ, né tránh câu hỏi, không đưa ra được lý do rõ ràng. Những biểu hiện thiếu tự nhiên ấy nhanh chóng khiến nhân viên cảnh giác.

Người đàn ông cho biết cần mua gấp và yêu cầu xuất hóa đơn đầy đủ. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ, bởi theo kinh nghiệm của cửa hàng, việc mua vàng số lượng lớn, kèm theo yêu cầu hóa đơn chi tiết, thường tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến lừa đảo.

Nhân viên tiệm vàng nhớ lại những vụ việc từng được lực lượng chức năng tuyên truyền trước đó: không ít nạn nhân bị dụ dỗ mua vàng, tiền mặt hoặc tài sản giá trị để “nạp tiền đầu tư”, sau đó mang đến địa điểm do kẻ lừa đảo chỉ định. Từ đó, nhân viên quyết định tạm dừng giao dịch, dù đây là đơn hàng có giá trị rất lớn.

"Tôi không thể bán được" , nhân viên tiệm vàng nói thẳng với người mua và gọi quản lý ra.

Người đàn ông tại tiệm vàng. Nguồn: Toutiao

Sau khi được thuyết phục trò chuyện thêm, sự thật dần được hé lộ. Người đàn ông cho biết mình quen một người lạ qua mạng xã hội vài tháng trước. Đối phương tự xưng là người làm thương mại điện tử xuyên biên giới, thường xuyên chia sẻ các cơ hội đầu tư với lời quảng cáo hấp dẫn như “rủi ro thấp, lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh”.

Ban đầu, người đàn ông chỉ thử đầu tư với số tiền nhỏ và thực sự nhận được một khoản “lợi nhuận” thông qua tiền hoàn lại khi bán hàng. Chính điều đó khiến ông dần tin tưởng, buông lỏng cảnh giác.

Khi số tiền đầu tư ngày càng lớn, đối phương lấy lý do cuối tuần hệ thống không thể nạp tiền trực tiếp, rồi hướng dẫn ông mua vàng, yêu cầu xuất hóa đơn, coi đó là cách “nạp tiền gián tiếp”. Theo lời kẻ lừa đảo, chỉ cần mang vàng đến địa điểm chỉ định, dựa vào giá trị hóa đơn là có thể quy đổi sang ngoại tệ để tiếp tục đầu tư.

Tin tưởng vào kịch bản được dựng sẵn một cách chặt chẽ, người đàn ông đã đến tiệm vàng để thực hiện giao dịch mua 58,67 chỉ vàng như trên.

Nhận thấy nguy cơ rất lớn, nhân viên tiệm vàng đã quyết định không bán vàng, đồng thời báo sự việc cho cơ quan chức năng. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, kiểm tra điện thoại của người đàn ông và phát hiện nhiều ứng dụng liên quan đến đầu tư tài chính trực tuyến.

Từ các phân tích cụ thể, cảnh sát chỉ rõ đây là một dạng lừa đảo kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, lợi dụng tâm lý ham lợi nhuận và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân. Sau khi được giải thích cặn kẽ, người đàn ông mới thực sự tỉnh ngộ và không giấu được sự hối hận.

Người đàn ông lên làm việc tại cơ quan chức năng. Nguồn: Toutiao

Ông chia sẻ rằng bản thân vốn cũng rất cẩn trọng, ban đầu không hoàn toàn tin tưởng, nhưng các đối tượng lừa đảo đã xây dựng kịch bản quá chi tiết, lời lẽ quá “hoàn hảo”, khiến ông từng bước rơi vào bẫy lúc nào không hay.

Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên tiệm vàng và sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, giao dịch mua vàng đã bị chặn lại, giúp người đàn ông tránh được một khoản thiệt hại đặc biệt lớn.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo: mọi hình thức đầu tư yêu cầu chuyển tiền cho tài khoản lạ, mua vàng, tiền mặt, đồ xa xỉ hoặc tài sản có giá trị để “nạp tiền” đều là dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao bất thường, tránh để “một quyết định trong chốc lát” dẫn đến hậu quả khó lường.