Mẹ trộm vàng của con trai cả tích góp 15 năm đi bán, lấy tiền mua nhà cho con út

Người ta luôn nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng thực tế có những tình huống khiến dân tình phải hoài nghi về góc nhìn này. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã chia sẻ một câu chuyện oái oăm như vậy.

Nhân vật chính là anh Trịnh, đến từ Hồng Kông (Trung Quốc). Khoảng 15 năm qua, người này đã làm việc rất vất vả, hễ có tiền lại tiết kiệm để mua vàng và cất trong két sắt ở nhà. Cho đến thời gian gần đây, anh phát hiện toàn bộ số vàng của mình đã biến mất.

Sau khi kiểm tra thấy cửa nẻo trong nhà vẫn nguyên vẹn nên khả năng có người ngoài đột nhập là rất thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng anh Trịnh càng lúc càng nặng trĩu. Sau khi hỏi những người trong nhà, anh Trịnh nhận được sự thú nhận đến từ mẹ mình.

Mẹ anh Trịnh nói rằng em trai anh - người con út trong gia đình - sắp kết hôn, cần mua nhà nhưng không đủ tiền. Vì biết mật khẩu két sắt của anh Trịnh - con trai cả nên bà đã lén bán số vàng của anh, để lấy tiền mặt để đóng tiền đặt cọc cho căn nhà của con trai út. Số vàng bán được có giá trị khoảng 3,5 triệu HKD, tương đương 11,1 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Khi biết được toàn bộ sự việc, anh Trịnh về nhà bày tỏ sự bất bình, cha anh không những không tìm cách giải quyết mà lại nổi giận, mắng mỏ con trai cả vì "làm tổn thương tình cảm gia đình vì tiền. Thậm chí ông còn xách dao làm bếp để dọa nạt và đánh đuổi anh ra khỏi nhà.

Về phía người em trai, người này tỏ thái độ thản nhiên, cho rằng đó là chuyện bình thường. Sau đó dù đồng ý hứa đây là khoản vay và hứa sẽ trả nợ nhưng người này cũng đưa ra điều kiện rằng sẽ trả lại từ từ. Cuối cùng, anh Trịnh chọn không báo cảnh sát, đồng ý chia cho em trai 1/3 số tiền và tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với gia đình.

Trước câu chuyện này, nhiều cư dân mạng cho rằng dù người mẹ có thiên vị con út đến đâu, cũng không thể dùng cách đó để lấy trộm tài sản của con trai cả. Mỗi người là một cá thể độc lập; nếu ngay từ đầu chịu ngồi lại bàn bạc với anh Trịnh, có lẽ đã không đi đến mức đoạn tuyệt tình thân.

Từ góc nhìn của người mẹ, có thể bà cho rằng mình không làm gì sai. Cả hai đều là con, con cả có điều kiện kinh tế khá hơn, còn con út chưa lập gia đình; việc “xoay vòng” số vàng trong nhà, với bà, có lẽ chỉ là điều chỉnh nguồn lực nội bộ. Nhưng bà quên rằng, số vàng ấy không phải do bà cho, mà là tài sản riêng con trai tích góp từng chút một. Quan trọng hơn, từ đầu đến cuối, không ai hỏi anh Trịnh có đồng ý hay không.

Vàng có giá, tình thân vô giá. Nhưng một khi tình thân bị định giá, nó sẽ không còn thuần khiết nữa. Mong rằng trong mỗi gia đình, bớt đi tính toán, thêm chút chân thành; bớt đi những đòi hỏi mặc nhiên, thêm nhiều sự thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của nhau.