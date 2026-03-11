Chiếc trend 2016 hỏi - 2026 trả lời: Bạn đã làm được điều 10 năm trước mình muốn chưa?

Đầu năm 2026, cộng đồng mạng phát sốt với trend “2026 giống như 2016 lần thứ 2” khi ai cũng xem lại mình của 10 năm trước. Thì hiện tại, một trào lưu mới cũng đang khuấy đảo cả TikTok chính là “lời hồi đáp từ năm 2026”.

Hiểu đơn giản, người dùng sẽ mở lại những dòng trạng thái, câu hỏi hay lời nhắn mà “phiên bản 2016” từng viết ra rồi dùng góc nhìn của năm 2026 để trả lời lại. Có người hỏi mình 10 năm nữa có giàu không, có người thắc mắc liệu tình yêu năm 18 tuổi có đi đến đâu, cũng có người chỉ viết những câu rất vu vơ kiểu: “Không biết 10 năm sau mình đang làm gì nhỉ?”. Và rồi, phiên bản hiện tại xuất hiện để “hồi đáp” tất cả.

Trên MXH, không ít người trước đây cũng đã từng tự quay những đoạn clip tưởng tượng về bản thân trong 10 năm tiếp theo. Chính vì vậy, đây là dịp phù hợp để trả lời lại những thắc mắc của bản thân hồi đó. Với những đoạn clip được chân thật, thể hiện rõ được sự khác nhau của cùng 1 người trong 10 năm khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Song, phần đông các nhà sáng tạo nội dung chọn cách diễn lại, tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời.

Tuy nhiên dù bằng cách nào, “lời hồi đáp từ năm 2026” nhanh chóng biến TikTok thành một không gian nơi mọi người… trò chuyện với chính quá khứ của mình. Và điều thú vị là, càng xem nhiều video thuộc trend này, người ta càng nhận ra: 10 năm là một khoảng thời gian dài hơn chúng ta tưởng.

Trong nhiều clip đang viral, người dùng bắt đầu bằng việc lục lại Facebook, nhật ký cũ hay thậm chí là những dòng tweet từ tận năm 2016. Những câu hỏi ngày đó đôi khi rất “tuổi teen”: “Không biết 10 năm nữa mình có người yêu chưa?”, “Mình có giàu không?”, “Liệu sau này có sống đúng với điều mình muốn không?”. Thế rồi, 10 năm sau, chính chủ xuất hiện trên màn hình để trả lời.

Có người bật cười khi đọc lại bản thân của năm 16, 17 tuổi. Bởi hóa ra những điều ngày đó từng nghĩ là cực kỳ quan trọng như một mối tình học trò hay một kỳ thi giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xôi. Nhưng cũng có những câu trả lời khiến người xem chững lại khi có những điều đã không còn tồn tại sau 10 năm.

Một điểm thú vị khác là không phải ai cũng có cái kết “đúng như tưởng tượng”. Thậm chí, phần lớn câu trả lời đều đi theo hướng… hoàn toàn khác. Nhiều người từng nghĩ 10 năm nữa mình sẽ có một công việc hoành tráng, sống ở thành phố lớn, thu nhập ổn định. Nhưng năm 2026, họ chỉ cười và nói: “Không giống lắm, nhưng vẫn ổn”.

Có người từng đặt mục tiêu rất cụ thể: 26 tuổi phải có nhà, có xe, có sự nghiệp. Nhưng khi “phiên bản 2026” xuất hiện, câu trả lời lại khá thẳng thắn: “Chưa có nhà, chưa có xe, nhưng đã học được cách không còn quá áp lực vì những điều đó nữa”.

Ở chiều ngược lại, cũng có những video khiến người xem cảm thấy nhẹ nhõm. Một chàng trai năm 2016 từng viết: “Mình sợ sau này sẽ trở thành người tẻ nhạt”. Mười năm sau, anh trả lời: “Không ngầu như tưởng tượng, nhưng sống khá vui”.

Chỉ vài câu ngắn gọn như vậy thôi nhưng lại chạm đúng tâm lý của rất nhiều người. Bởi khi nhìn lại quãng thời gian 10 năm, ai cũng nhận ra cuộc đời hiếm khi đi theo đúng bản kế hoạch ban đầu.

Có lẽ vì vậy mà phần bình luận dưới những video thuộc trend này luôn rất sôi nổi. Nhiều người nói rằng họ xem xong liền muốn mở lại Facebook của mình từ năm 2016 để đọc lại những dòng trạng thái cũ. Có người còn đùa rằng: “Hồi đó đăng status nhiều quá, giờ đọc lại giống như đang xem nhật ký của một người khác”.

Một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng:

- “Xem mấy clip này xong tự nhiên muốn hỏi bản thân: 10 năm qua mình đã sống như thế nào?”.

- “Hồi 2016 mình nghĩ 26 tuổi là người lớn lắm rồi. Giờ 26 vẫn thấy mình… hơi trẻ con”.

- “Không phải ai cũng đạt được điều mình từng mơ, nhưng ít nhất chúng ta vẫn đi tiếp”.

- “Đôi khi cũng thấy nhớ bản thân của hồi đó, vô tư, vô lo, vô nghĩ. Giờ thấy già đi nhiều mà thành công cũng chưa hẳn. Mà dẫu sao, chúng ta đều đã đi 1 quãng đường rất xa và đầy nỗ lực rồi”.

Nhiều người cũng nhận ra một điều rằng những câu hỏi của quá khứ thường rất ngây ngô, nhưng lại cực kỳ chân thành. Bởi ở thời điểm đó, người ta chưa bị cuốn quá nhiều vào áp lực cuộc sống, chưa phải cân nhắc quá nhiều điều thực tế. Vì vậy những ước mơ khi ấy đôi khi rất giản dị là có một công việc mình thích, được sống gần gia đình, hoặc đơn giản là “mong sau này mình vẫn ổn”.

Khi trả lời lại những câu hỏi ấy ở năm 2026, nhiều người không còn nói về thành tích hay tiền bạc nữa. Thay vào đó, câu trả lời thường xoay quanh một điều đơn giản hơn là mình vẫn đang sống, vẫn đang cố gắng và vẫn đang tìm cách làm cho cuộc đời của mình ổn hơn một chút so với ngày hôm qua.

Có thể đó cũng chính là lý do khiến trend “lời hồi đáp từ năm 2026” gây đồng cảm mạnh mẽ. Bởi sau tất cả, thứ khiến người ta xúc động không phải là việc 10 năm qua đã đạt được bao nhiêu mục tiêu, mà là nhận ra bản thân đã trưởng thành theo cách mà ngày xưa không thể tưởng tượng được.

Và biết đâu, khi những video này được lưu lại trên TikTok hôm nay, 10 năm nữa, vào năm 2036 sẽ lại có một phiên bản khác của chính chúng ta. Khi đó, có lẽ câu hỏi sẽ không còn là “10 năm nữa mình sẽ thế nào”, mà sẽ là: “Phiên bản 2026 của mình đã sống ra sao?”.