Trend “kết ấn cầu tài” là gì mà gây sốt mạng xã hội đầu năm?

Mới đây, cả cõi mạng rần rần chia sẻ những hình ảnh tạo dáng bàn tay “thủ ấn”, thậm chí còn dạy nhau cách làm khiến không ít người tò mò. Theo đó, động tác này được gọi vui là “kết ấn cầu tài”, một trào lưu thể hiện sự may mắn, thu hút tài lộc đầu năm.

Nhiều người truyền tai nhau rằng chỉ cần thực hiện cử chỉ tay này - bắt chéo vài ngón tay theo cách nhất định - thì được cho là sẽ “hút tài lộc”, sớm trở thành phú ông, phú bà. Rất nhiều cư dân mạng làm theo, thích thú vì cách làm khá đơn giản, lại tạo cảm giác may mắn.

Trào lưu "kết ấn cầu tài" viral khắp MXH

Theo quan niệm, thực hiện dáng tay này được cho là cầu tài lộc, thu hút may mắn vào dịp đầu năm (Ảnh: Đan Vương)

Được biết, trào lưu này đã có một vài năm nay, bắt nguồn từ một số nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc. Sau đó cư dân mạng Việt Nam làm theo, coi như một “cử chỉ may mắn” đầu năm. Cũng một phần bởi muốn đu trend, một phần cách tạo dáng tay khá lạ mắt, có thể “thử thách” nhau do đó lại càng viral, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cách “kết ấn” nói trên khiến bàn tay trông hơi giống những thủ ấn nhất định trong một số cách rèn luyện hoặc tín ngưỡng. Nhưng trong các cách rèn luyện hoặc tín ngưỡng thì các thủ ấn thường mang ý nghĩa biểu tượng hoặc để hỗ trợ tập trung tâm trí, không phải để cầu may mắn hay tài lộc.

Nhiều người thực hiện để đu trend nhưng cũng để thử xem bản thân có làm được không (Nguồn: Mẹ Mía)

Đông đảo netizen thực hiện và khoe thành quả trên MXH (Ảnh: Kha Nguyên, Trang Nguyễn)

Cũng bởi vậy mà nhiều người cho rằng trào lưu này chỉ để vui vẻ, tích cực hơn trong những ngày đầu năm, không quá quan trọng về việc có thực sự may mắn hay thu hút tiền tài. Song cũng cần lưu ý nên thực hiện với tâm trạng tích cực, không thể hiện sự đùa giỡn, cợt nhả khi tạo dáng tay này ở một số địa điểm trang trọng, linh thiêng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Theo mình nhớ, cách kết ấn này là hình ‘thỏi vàng’ nên mọi người cho là cầu tài lộc. Trend này lâu rồi mà không biết sao năm nào cũng viral nhỉ”.

- “Mình thì FOMO thôi, thấy mọi người đăng nhiều quá cũng làm theo như một dạng thực hiện thử thách”.

- “Cũng chỉ mất vài giây thực hiện. Thôi thì giàu được thì tốt không thì có kỷ niệm đu trend với mọi người”.

- “Trend này hình như năm nào cũng viral bên nước bạn. Ban đầu còn tưởng khó làm lắm nhưng không, ai cũng làm được”.

- “Trend này mình làm được, mong năm mới phát tài nha”.