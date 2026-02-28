Người được mệnh danh là "cha đẻ" dầu gội X-men sắp trở thành tân Tổng giám đốc PNJ là ai?

Ông Lê Trí Thông (trái) sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc PNJ cho ông Phan Quốc Công (phải) kể từ ngày 3/4/2026. Ảnh: PNJ

Tối 27/2, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo việc chuyển giao vị trí tổng giám đốc. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4.

Theo thông báo của PNJ, ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc PNJ từ nhiệm "theo nguyện vọng cá nhân và theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị từ trước". Đáng chú ý, sau khi rời ghế tổng giám đốc, ông vẫn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT tại PNJ để tập trung vào hoạch định chiến lược dài hạn.

PNJ cũng cho biết, ông Lê Trí Thông có kế hoạch phát triển sự nghiệp theo hướng trở thành nhà đầu tư tài chính và tái tạo doanh nghiệp nên mong muốn dành thời gian theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới.

Trong thông báo của PNJ cũng nêu rõ, người kế nhiệm sẽ là ông Phan Quốc Công. Người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Trên thực tế, ông Phan Quốc Công có bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), đồng thời từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại nhiều đơn vị như Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam. Trong giai đoạn 2004 - 2014, ông Công được biết đến với biệt danh "cha đẻ" của dầu gội X-men khi sáng lập CTCP Hàng gia dụng Quốc Tế (ICP).

Kể từ năm 2015 đến nay, ông Phan Quốc Công chuyển hướng sang đầu tư và phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Ông cũng đồng sáng lập hoặc thành viên HĐQT Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech và One Solution Tech. Ngoài ra, ông từng là thành viên HĐQT tại PNJ, Thế Giới Di Động và Mekong Capital.

Ông Phan Quốc Công được kỳ vọng sẽ cùng với ban điều hành và toàn thể đội ngũ của PNJ để tiếp tục củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Theo PNJ, thời điểm chuyển giao này được cân nhắc chọn lựa phù hợp khi doanh nghiệp đã đi xuyên qua giai đoạn nhiều biến động của ngành, cùng với những kết quả kinh doanh ấn tượng và tiếp tục phát triển vững chắc vị thế dẫn đầu của ngành.

Thông cáo tối 27/2 của PNJ viết, việc chuyển giao sẽ chính thức được thực hiện vào đầu quý II/2026, sau khi kết thúc mùa cao điểm kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu quý I và duy trì sự ổn định trong toàn hệ thống.

PNJ ghi nhận lợi nhuận vượt 2.800 tỷ đồng

Năm 2025, PNJ ghi nhận lợi nhuận vượt 2.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Giá trị vốn hóa thị trường của PNJ trong quý I/2026 vượt mức kỷ lục hơn 43.000 tỉ đồng.

PNJ cho biết, doanh nghiệp hiện sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với sự phối hợp và phân vai một cách nhịp nhàng, bài bản giữa hội đồng quản trị, ban điều hành và các cấp quản lý được phát triển bài bản, cũng như có tính gắn kết cao, đảm bảo cho sự chuyển giao diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.