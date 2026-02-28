MC Mù Tạt và Đức Huy giàu cỡ nào mà dùng hoa cầm tay đắt nhất thế giới, ê hề vàng dù mới đám hỏi?

Sự kiện được chú ý nhất hôm nay là hỷ sự của MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy. Cặp đôi chính thức về chung một nhà sau khoảng 1 năm công khai mối quan hệ. Trong dịp đặc biệt này, cặp đôi không ngại đầu tư cho đám cưới, đặc biệt là chi tiết bó hoa cưới linh lan của cô dâu.

Giá thành của loài hoa này đắt đỏ, luôn nằm trong top những loài hoa đắt nhất thế giới. Nguyên nhân đến từ việc loại hoa này là hoa nhập khẩu, rất khó kiếm và khó thu hoạch. Vì vậy nhiều người cho rằng bó hoa cưới của Huyền Trang có giá tiền không hề nhỏ chút nào.

MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy (Ảnh: Hà Cúc)

Hai bó hoa cưới của Huyền Trang Mù Tạt (Ảnh: Ngô Thuỳ Linh)

Với những chi tiết này, không chỉ không gian đám cưới hay dàn khách mời nổi tiếng khiến dân mạng quan tâm, mà những thông tin về độ chịu chi, chịu chơi của cô dâu chú rể và gia đình 2 bên cũng được theo dõi.

Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ) thường được biết đến với biệt danh MC Mù Tạt - vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Cô nàng ghi dấu ấn qua nhiều bản tin và chương trình dành cho giới trẻ, từ phong cách dẫn dắt náo nhiệt đến hình ảnh năng động, hiện đại.

Được biết MC Mù Tạt là con út trong gia đình có 2 chị em gái, bố cô đã khuất. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc về gia đình trên MXH, cả mẹ và chị gái của nữ MC đều sở hữu nhan sắc nổi bật.

Về gia đình, Mù Tạt từng tâm sự rằng bản thân đã có lúc bị tổn thương trong quá khứ khi còn sinh thời, bố cô và mẹ có bất đồng quan điểm. Nhưng đến khi lớn, cô hiểu chuyện, bố mẹ cũng dần biết lắng nghe con cái nhiều hơn. Mỗi lần gia đình có chuyện, cô và chị gái đều chủ động đòi "họp gia đình”.

"Điều mà mình nhìn thấy và trân trọng hơn thảy mọi thứ về gia đình mình, đó chính là sau tất cả, bố mẹ mình đã vì 2 chị em mình mà vượt qua mọi thứ để ở bên nhau, ở bên 2 đứa. Vượt qua khó khăn về kinh tế, vượt qua những khoảnh khắc bất đồng, vượt qua tính cách chẳng ưa nổi của nhau, vượt qua thời gian, vượt qua cả sức ép từ hai bên nội ngoại...

Khi bỏ được mọi thứ áp lực ấy sau lưng rồi, mình thấy bố mẹ sống bình phàm và hạnh phúc hơn bao giờ hết, không gây bất kì một áp lực nào cho con cái, luôn biết cách tạo môi trường tốt nhất cho 2 chị em được sống và phát triển, để có bọn mình dám ngẩng cao đầu sống với xã hội như ngày hôm nay!

Nếu để trả lời cho câu hỏi: Điều gì khiến mình tự hào nhất, mình sẽ không cần suy nghĩ lâu đâu, câu trả lời luôn là: gia đình. Mình trân trọng đến hết đời" , nữ MC cho biết.

Về phía cầu thủ Đức Huy (tên thật là Phạm Đức Huy, sinh năm 1995, Hải Phòng), anh chàng là con trai út trong gia đình có 2 anh em trai. Mẹ Đức Huy làm kinh doanh thời trang ở địa phương.

Trong một chia sẻ vào năm 2018 - sau U23 Châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc), Đức Huy tiết lộ mình đến với đá bóng không phải vì khó khăn mà gia đình vốn có điều kiện. “Nhà em mà nói ra, thì phải gọi là rất có điều kiện ấy, điều kiện cực kỳ luôn. So với bạn bè cùng trang lứa thì làm gì có đứa nào được ở cái nhà mặt đường cái đâu. Bố em xây to đùng” - Đức Huy nói.

Đến năm chàng cầu thủ 13 tuổi thì gia đình gặp biến cố, phải chuyển nhà. Song bố mẹ Đức Huy không để con trai thiếu thốn thứ gì, luôn tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển.

Chia sẻ với chúng tôi năm 2018, bà Nhâm - mẹ Đức Huy kể về chuyện từng không đồng ý cho con theo đuổi bóng đá: "Tôi không cho Huy theo bóng đá vì sợ con không theo được, một vài năm về sẽ lỡ dở việc học. Tôi muốn con học văn hóa, có nghề nghiệp ổn định như anh trai nó. Chưa kể, năm ấy, Huy mới 11 tuổi nên việc Huy xa gia đình sớm khiến tôi không yên tâm.

Mẹ không đồng ý, Đức Huy khóc, rồi năn nỉ xin mẹ cho con một năm theo đuổi đam mê của mình, nếu không thành công, con sẽ về thi đại học. Trước sự đam mê của con trai, tôi đành chấp thuận cho con lên thủ đô học đá bóng".

Hiện tại, gia đình Đức Huy đã vực lại kinh tế, xây nhà cửa khang trang, có phòng riêng sang trọng dành cho con.

Mối quan hệ của Đức Huy và Mù Tạt nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Không chỉ thường xuyên tương tác với bố mẹ chồng trên MXH, Mù Tạt và Đức Huy còn đưa bố mẹ đi du lịch. Trong ngày vui của 2 con, bố mẹ Đức Huy tặng riêng con dâu 2 cây vàng. Gia đình và họ hàng của cặp đôi cũng liên tiếp tặng quà là vàng cưới để chúc phúc.

Cô dâu khoe quà cưới của người thân

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)