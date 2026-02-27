Không được chia một mét đất nào, nhưng điều khiến tôi căm tức nhất sau đám tang bố chồng lại là lời chị dâu nói

Chồng tôi là con út. Từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi ra ở riêng. Nhà chồng đông anh em nhưng chỉ có anh cả và chị dâu sống chung với bố. Mọi người vẫn mặc nhiên nghĩ sau này nhà cửa, đất đai rồi cũng về tay anh chị, vì người ở cùng thì hưởng. Tôi không bận tâm lắm chuyện đó. Quả nhiên, mấy năm trước, tôi nghe nói bố chồng đã sang tên căn nhà cho anh chị, ruộng vườn cũng để lại hết cho anh chị.

Lý do rất đơn giản họ sống cùng ông bao nhiêu năm, chăm sóc ông hàng ngày. Tôi nghe xong cũng không thấy bất ngờ. Tôi không buồn vì chuyện không được chia phần.

Đến khi bố chồng đổ bệnh.

Những tháng cuối đời, ông yếu hẳn. Ban đầu chỉ là mệt mỏi, ăn uống kém, rồi dần dần phải nằm nhiều hơn. Anh cả chị dâu ở cùng nên lo việc chính, nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng qua lại thường xuyên. Có hôm đi làm về muộn, tôi vẫn ghé vào chỉ để xem ông ăn được mấy thìa cháo, uống thuốc chưa.

Chồng tôi chở bố đi khám vài lần khi anh cả bận. Tôi thì lo mua thêm sữa, thêm thuốc bổ, có gì tốt nghe người ta mách là tìm cách mua về. Nhiều hôm tôi ngồi bên giường bóp chân cho ông, thấy da ông mỏng và lạnh dần, tự nhiên lòng cũng chùng xuống.

Rồi ông mất.

Đám tang diễn ra chóng vánh trong không khí nặng nề quen thuộc của những gia đình vừa mất người thân. Tôi cứ tưởng chỉ cần lo nốt lễ 49 ngày và giỗ đầu ông là xong, sau này hằng năm anh cả chị dâu sẽ chủ động làm giỗ cho ông. Thế mà hôm vừa rồi đi chợ, tôi nghe được người quen nói một chuyện khiến tôi căm tức vô cùng.

Họ bảo chị dâu đã nói với vài người rằng vợ chồng tôi chu đáo với bố những ngày cuối đời là vì chắc chắn đã được ông cho riêng một khoản tiền nào đó, không có lợi ích thì làm gì mà chăm thế.

Vợ chồng tôi chưa từng được ông cho một đồng, một tấc đất nào. Tất cả những gì chúng tôi làm là vì lòng hiếu thảo, vì ân nghĩa sinh thành của ông, vậy mà giờ trong mắt chị dâu, chúng tôi đã nhận được lợi lộc nên mới chăm bố khi ốm.

Về nhà, tôi không nói gì với chồng vì sợ anh sẽ xông đến tận nhà cãi nhau với chị dâu, trong khi lễ 49 ngày của bố chồng tôi còn chưa qua. Tôi không biết phải giải thích thế nào để mọi người không hiểu lầm, phải nói thế nào để chị dâu bớt đặt điều. Sau việc này, tôi cũng nhận ra con người ích kỷ của chị dâu rồi!