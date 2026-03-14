Sự thật bất ngờ căn nhà hình tam giác mỏng nhất Cần Thơ đang "gây sốt" mạng xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước nhiều đoạn clip, hình ảnh ghi lại toàn cảnh ngôi nhà được ví "mỏng nhất" ở Cân Thơ khi có bề rộng chỉ khoảng vào chục cm. Ở một vài góc quay chia sẻ trên các diễn đàn, công trình trông như chỉ có một bức tường trắng mỏng dựng thẳng đứng.

Còn thực tế, căn nhà vẫn có ban công, lan can và khoảng không gian phía trước. căn nhà có dạng hình tam giác, gồm 1 trệt 1 lầu, nằm gần dốc cầu Chữ Y, Cần Thơ. Phần mặt tiền dài khoảng 15m, chiều sâu chỗ rộng nhất khoảng 5m, nhưng chỗ hẹp nhất chỉ hơn một gang tay người lớn. Được biết, ngôi nhà siêu mỏng này nằm trên đường Lý Thái Tông (TP. Cần Thơ).





Thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, một lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ ) xác nhận căn nhà được xây dựng khoảng tháng 4 năm 2025, thời điểm khu vực đang giải tỏa để xây mới tuyến đường Lý Thái Tông, đoạn qua cầu Chữ Y nối vào đường Nguyễn Văn Linh, Cần Thơ.

Hiện chính quyền đang yêu cầu các đơn vị rà soát lại vì căn nhà đã tồn tại trước khi thành lập phường Sóc Trăng. Trong khi đó lãnh đạo phường Phú Lợi, Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra lại việc cấp phép xây dựng căn nhà này vào thời điểm trước đây, khi khu vực còn thuộc địa bàn khác.