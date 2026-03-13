Sĩ quan đặc công 3 đời theo binh nghiệp cưới mỹ nhân giới giải trí: Hôn nhân 8 năm sau ngày bị phản đối kịch liệt

Đó chính là Trương Hinh Dư và chồng - Hà Tiệp. Cặp đôi không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn quen thuộc với cư dân mạng Việt Nam vì chuyện tình giữa mỹ nhân và quân nhân như trong phim. Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trương Hinh Dư và Hà Tiệp

Người chồng đặc công có xuất thân 3 đời quân nhân

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình của Hà Tiệp có truyền thống ba đời phục vụ trong quân đội. Bản thân anh là sĩ quan đặc công chống khủng bố, từng tham gia nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Năm 2013, Hà Tiệp đại diện đơn vị tham gia các cuộc thao luyện quân sự và hoàn thành nhiệm vụ với thành tích xuất sắc. Trong quá trình công tác, anh cùng đồng đội cũng tham gia triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy.

Không chỉ được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, Hà Tiệp còn gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, phong thái rắn rỏi đậm chất quân nhân.

Năm 2017, cặp đôi quen nhau khi cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển, nơi các nghệ sĩ trải nghiệm cuộc sống trong quân đội.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên năm 2017

Trong chương trình, Hà Tiệp giữ vai trò sĩ quan đặc công kiêm giảng viên huấn luyện. Ngày đầu nhập ngũ, Trương Hinh Dư thường bị anh nhắc nhở vì tác phong chậm chạp và chưa quen kỷ luật quân đội. Nữ diễn viên từng thừa nhận cô sợ Hà Tiệp đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Trương Hinh Dư phải cắt phăng mái tóc dài đã nuôi suốt nhiều năm để phù hợp với quy định quân đội. Chính Hà Tiệp là người trực tiếp cắt tóc cho cô. Ngoài ra, dù bị chấn thương ở chân trong quá trình huấn luyện, nữ diễn viên vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà không than vãn.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trên show

Sự kiên cường ấy khiến ánh nhìn của Hà Tiệp dành cho Trương Hinh Dư dần thay đổi: từ nghiêm khắc sang cảm thông, rồi dần nảy sinh tình cảm.

Từng bị phản đối gay gắt đến cuộc sống bình yên sau 8 năm kết hôn

Tháng 8/2018, cặp đôi bất ngờ thông báo kết hôn sau khoảng 6 tháng hẹn hò. Tuy nhiên, hành trình đi đến hôn nhân không hề dễ dàng.

Trương Hinh Dư từng kể rằng trong lần đầu ra mắt, bố của Hà Tiệp đã thẳng thắn phản đối mối quan hệ này. Ông không muốn con trai kết hôn với người hoạt động trong showbiz. Người đẹp kể lại: "Ngày tôi ra mắt gia đình Hà Tiệp, bố chồng đã nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi lạnh lùng tuyên bố: Có chết cũng không đồng ý để con trai kết hôn với nghệ sĩ trong showbiz. Hai đứa chia tay đi'".

Nhưng cô quyết tâm theo đuổi đến cùng để gả cho người mình yêu. Trương Hinh Dư nói với gia đình bạn trai rằng mình sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ để ở bên Hà Tiệp và mong được cho cơ hội chứng minh tình cảm. Sự thẳng thắn và thái độ nghiêm túc của cô dần khiến bố Hà Tiệp thay đổi suy nghĩ. Sau một thời gian quan sát, ông chấp nhận mối quan hệ và đồng ý cho hai người kết hôn.

Một sự phản đối khác đến từ công chúng. Vì Trương Hinh Dư từng nổi tiếng là "gái hư" C-biz, vướng nhiều scandal trong quá khứ nên nhiều người cho rằng nữ diễn viên “không xứng” với ông xã. Song Hà Tiệp không màng đến quá khứ thị phi của Trương Hinh Dư, chấp nhận và chọn gắn bó trọn đời để bảo vệ cô.

Đầu năm 2019, cặp đôi đón con đầu lòng. Trương Hinh Dư gần như rút khỏi những ồn ào của showbiz, tập trung cho gia đình, chăm sóc con cái để chồng yên tâm công tác.

Theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên được đánh giá là người con dâu hiếu thảo, luôn chu toàn với cả gia đình nội và ngoại. Cô được cho là rất thân thiết với mẹ chồng, thường xuyên đưa bà đi mua sắm và chăm sóc gia đình. Dù thu nhập cao hơn chồng khá nhiều, cô vẫn sống giản dị, không phô trương.

Về phía Hà Tiệp, dù là người khá nguyên tắc và ít nói, anh ngày càng chịu khó thể hiện sự dịu dàng trong đời sống hôn nhân. Nam sĩ quan thường chuẩn bị những món quà giản dị cho vợ vào các dịp kỷ niệm, đưa cô đi du lịch và kiên nhẫn chụp ảnh cho cô.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp

Khi Trương Hinh Dư tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng bị loại, chính Hà Tiệp là người gọi điện an ủi, khiến cô xúc động bật khóc.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trương Hinh Dư từng nói về chồng với sự ngưỡng mộ anh là người khiến cô cảm thấy bình yên, kiên định, có trách nhiệm và “nói ít làm nhiều”. Còn Hà Tiệp, anh nói về cuộc hôn nhân: "Tôi cưới Hinh Dư không phải vì cô ấy là ngôi sao, mà vì tôi nhìn thấy con người thật của cô ấy. Hinh Dư là một cô gái tốt bụng và đáng yêu".

Hà Tiệp kiên định với bổn phận quân nhân

Trương Hinh Dư chọn cuộc sống bình yên

