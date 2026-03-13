Có 13 tỷ đồng tiết kiệm, người đàn ông 75 tuổi tuyên bố không để lại cho con, quyết tiêu sạch trước khi qua đời

Ông Ichiro Sakaguchi từng là Giám đốc ngân hàng và có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính trước khi nghỉ hưu. Sau thời gian dài đi làm và đầu tư, ông tích lũy được khoảng 80 triệu yên (hơn 13 tỷ đồng). Với số tiền này, ông có thể sống thoải mái khi về già và vẫn đủ để lại cho con cái. Tuy nhiên, ông lại quyết định đi theo hướng khác khi lựa chọn dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong những năm cuối đời.

Theo chia sẻ, sự thay đổi trong suy nghĩ của ông xuất hiện sau khi vợ qua đời cách đây vài năm. Sau biến cố này, ông bắt đầu nhìn lại kế hoạch tài chính của bản thân và cho rằng việc tích lũy quá nhiều nhưng không sử dụng không mang lại nhiều ý nghĩa. Khi thấy số dư trong tài khoản vẫn tăng lên dù nhu cầu chi tiêu không lớn, ông nảy ra ý định dùng tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống thay vì giữ lại cho tương lai hoặc để thừa kế.

Là người từng làm trong ngành ngân hàng, ông Sakaguchi không chi tiêu một cách tùy tiện mà lập kế hoạch khá chi tiết. Ông dựa vào tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật Bản để tính toán mức chi tiêu hàng tháng, nhằm đảm bảo có đủ tiền sử dụng đến cuối đời và không để lại khoản dư quá lớn. Ngoài lương hưu, mỗi tháng ông rút thêm một khoản từ tiền tiết kiệm để chi cho sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, thuê người hỗ trợ việc nhà và các nhu cầu cá nhân. Một phần tiền cũng được dùng cho các thiết bị giải trí và dịch vụ dành cho người cao tuổi có điều kiện kinh tế.

Quan điểm của ông được cho là tương đồng với nội dung trong cuốn sách “Die with Zero” của tác giả Bill Perkins, trong đó cho rằng tiền nên được sử dụng vào thời điểm con người còn đủ sức khỏe để tận hưởng, thay vì tích lũy quá nhiều cho tuổi già. Theo cách nhìn này, giá trị của tiền không chỉ nằm ở số lượng mà còn phụ thuộc vào thời điểm sử dụng. Khi còn trẻ hoặc còn đủ sức khỏe, chi tiêu cho trải nghiệm có thể mang lại lợi ích lâu dài, trong khi nếu để đến khi tuổi cao, khả năng tận hưởng sẽ giảm đi đáng kể.

Một số chuyên gia tài chính cũng cho rằng việc phân bổ chi tiêu theo từng giai đoạn cuộc đời là hợp lý, bởi sức khỏe, khả năng vận động và nhu cầu của con người thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, họ đồng thời lưu ý rằng việc lập kế hoạch cần thận trọng, vì tuổi thọ thực tế có thể cao hơn dự tính, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt tài chính trong những năm cuối đời.

Điểm gây tranh luận lớn nhất trong câu chuyện là quyết định của ông Sakaguchi khi tuyên bố không để lại tài sản cho con cái. Theo ông, trong thời gian làm việc tại ngân hàng, ông từng chứng kiến nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn kéo dài vì vấn đề thừa kế. Từ những trải nghiệm đó, ông cho rằng việc không để lại tài sản có thể giúp tránh xung đột và khiến con cái phải tự lập về tài chính.

Ông cũng cho rằng nếu muốn hỗ trợ con, nên giúp khi con còn trẻ và đầu tư cho học tập, mua nhà thay vì để lại một khoản lớn khi cha mẹ qua đời. Theo quan điểm này, giá trị của tiền phụ thuộc vào thời điểm sử dụng, không phụ thuộc vào số lượng. Tuy nhiên, sau khi biết cha không có ý định để lại tài sản, mối quan hệ giữa ông và con trai cả trở nên xa cách hơn, tần suất liên lạc giảm đi rõ rệt dù không xảy ra tranh chấp trực tiếp.

Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của con cái trong trường hợp này không phải là điều khó hiểu. Thế hệ người cao tuổi tại Nhật Bản từng sống trong giai đoạn kinh tế phát triển mạnh, có điều kiện tích lũy tài sản, trong khi thế hệ trẻ hiện nay phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, giá nhà tăng và áp lực tài chính kéo dài. Trong hoàn cảnh đó, việc kỳ vọng nhận được hỗ trợ từ gia đình là điều khá phổ biến.

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng được đặt ra là rủi ro nếu kế hoạch tài chính không trùng với tuổi thọ thực tế. Nếu người cao tuổi sống lâu hơn dự tính, việc tiêu gần hết tài sản có thể khiến họ phải phụ thuộc vào con cái hoặc hệ thống an sinh xã hội trong những năm cuối đời. Khi đó, gánh nặng chăm sóc có thể chuyển sang gia đình, dẫn đến những mâu thuẫn theo cách khác so với tranh chấp thừa kế.

Các chuyên gia cho rằng quan điểm tiêu hết tiền trước khi qua đời có thể phù hợp với một số người, nhưng không phải lựa chọn phổ biến. Việc lập kế hoạch tài chính cho tuổi già cần cân nhắc nhiều yếu tố như sức khỏe, tuổi thọ, hoàn cảnh gia đình và trách nhiệm với người thân. Vì vậy, câu chuyện của người đàn ông 75 tuổi không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn phản ánh những tranh luận rộng hơn về cách sử dụng tiền, vai trò của thừa kế và sự thay đổi trong quan niệm sống của các thế hệ hiện nay.