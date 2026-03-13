Đi bầu cử nhưng run tay, viết sai phiếu bầu thì có được đổi không?

Viết phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tưởng chừng là việc rất đơn giản, nhưng trong thực tế không ít cử tri vẫn gặp những tình huống “dở khóc dở cười” như gạch nhầm tên, đánh dấu sai ô hoặc làm hỏng tờ phiếu. Vậy trong trường hợp đó, cử tri có thể xin đổi phiếu bầu khác hay không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 22 Thông tư 21/2025/TT-BNV có nêu rõ: “Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. Nếu cử tri viết phiếu bầu bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác”.

Như vậy, nếu cử tri viết nhầm, làm mất, bị rách,... thì CÓ quyền đổi phiếu bầu khác.

Cũng theo quy định, nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu khác do viết hỏng, Tổ bầu cử phải thu hồi phiếu viết hỏng của cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác.

Sau khi cử tri bỏ phiếu sẽ tiếp tục có các quy định về việc phiếu bầu thế nào là hợp lệ và không hợp lệ.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phiếu bầu cử HỢP LỆ là phiếu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- Phiếu do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu không ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu không có ghi thêm nội dung khác.

Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu để bảo đảm phiếu bầu cử hợp lệ. Theo các hướng dẫn tại Thông tư số 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nếu cử tri KHÔNG tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu cho người có tên trong phiếu bầu cử) thì GẠCH NGANG cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên cả hàng chữ họ và tên người ứng cử); không được khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu (không để lại) quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử.

Trường hợp phiếu bầu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết tất cả hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì được tính là phiếu không bầu cho ứng cử viên đó. Trường hợp cử tri không gạch cả hàng chữ họ và tên (chỉ gạch họ hoặc gạch tên đệm hoặc tên) của người ứng cử hoặc chỉ khoanh tròn, gạch dưới, gạch trên hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì phiếu đó vẫn được tính là phiếu bầu cho người ứng cử đó.

Trường hợp trong phiếu bầu cử mà người ứng cử vừa có tên khai sinh, vừa có tên thường gọi hoặc có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh hoặc họ và tên thường gọi (chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu đối với chức sắc tôn giáo) thì phiếu bầu đó được tính là phiếu không bầu cho người ứng cử đó.

Quy định về phiếu bầu cử hợp lệ

Những phiếu bầu cử KHÔNG HỢP LỆ là:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu gạch xóa hết tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

Trong quá trình kiểm phiếu, nếu phát hiện có phiếu bầu cử được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên, nội dung ghi trên phiếu bầu.

Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét đối với các phiếu bầu được xác định là phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu có ghi thêm nội dung khác hoặc bị đánh dấu trên phiếu bầu;

- Phiếu mà việc gạch tên đè lên hàng chữ họ và tên của người ứng cử quá mờ không thể nhận biết rõ ràng;

- Phiếu bị hư, hỏng dẫn đến việc không thể xác định chính xác việc bầu cho những người ứng cử có ghi tên trên phiếu bầu;

- Các trường hợp khác do Tổ trưởng Tổ bầu cử đề xuất.

Ngày bầu cử là dịp để mỗi cử tri trực tiếp thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Vì vậy, mỗi người nên dành thời gian tìm hiểu cách ghi phiếu, theo dõi thông tin bầu cử và tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Một lá phiếu được ghi đúng, hợp lệ không chỉ thể hiện sự lựa chọn của cá nhân, mà còn góp phần vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Vì vậy, nếu chẳng may viết sai, đừng quá lo lắng - chỉ cần báo với Tổ bầu cử để được hỗ trợ đổi phiếu và tiếp tục thực hiện quyền bầu cử của mình.