Hôn nhân của người đẹp VTV với chồng kém tuổi trong tòa nhà bề thế ở Bắc Ninh: Một bức ảnh hé lộ cuộc sống hiện tại

Từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Mai Ngọc được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và thường được gọi bằng cái tên “Hoa khôi VTV”. Hiện tại, cô kết hôn với một doanh nhân ở Bắc Ninh, cuộc sống của nữ MC đã có thay đổi khá nhiều. Cô tạm dừng công việc tại đài, không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình để dành nhiều thời gian hơn cho con trai và gia đình.

Cuộc sống hiện tại của Mai Ngọc vì thế cũng mang màu sắc rất khác so với trước đây. Trên trang cá nhân, lịch làm việc dày đặc được thay thế bằng những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, xoay quanh gia đình và cuộc sống hàng ngày.

MC Mai Ngọc

Mới đây, nữ MC chia sẻ khoảnh khắc bên chồng và con trai khiến nhiều người chú ý. Nếu chồng Mai Ngọc vẫn không chính thức lộ diện, chỉ có hành động ngọt ngào với vợ thì con trai lại được cặp đôi cho lên sóng thường xuyên. Trong hình ảnh mới nhất, em bé vui vẻ khi được mẹ cho đi dạo vào buổi sáng.

Đưa con đi dạo trong khuôn viên tòa nhà của gia đình cũng là hình ảnh quen thuộc của Mai Ngọc trong năm qua. Không gian rộng rãi, bề thế và view nhìn thẳng ra quảng trường rộng lớn tạo nên khung cảnh khá bình yên. Vì vậy mà bài đăng mới của Mai Ngọc được nhận xét là đủ để tóm tắt cả một năm của cô: cuộc sống xoay quanh gia đình, con nhỏ và những khoảnh khắc đời thường.

Vợ chồng Mai Ngọc

Mai Ngọc và con trai

Mai Ngọc thường đưa con đi dạo trong khuôn viên tòa nhà

View nhìn từ nhà chồng Mai Ngọc ra quảng trường

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận ra rằng sau khi kết hôn, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được chồng quan tâm, chăm sóc trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết,... Có thể thấy nữ MC nhận được nhiều sự chiều chuộng từ người bạn đời kém 2 tuổi.

Đây cũng được cho là một trong những lý do giúp Mai Ngọc nhanh chóng quay trở lại với hoạt động thể thao yêu thích. Cô thường chia sẻ hình ảnh tập gym, chơi golf hay tham gia các hoạt động vận động ngoài trời. Điều này cho thấy dù bận rộn với vai trò làm mẹ, nữ MC vẫn duy trì được lối sống năng động và chăm sóc bản thân.

Mai Ngọc duy trì tập tành và nhanh chóng lấy lại vóc dáng

Mai Ngọc có tên đầy đủ là Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990, từng được khán giả biết đến với biệt danh “cô gái thời tiết”, “Hoa khôi VTV”,... Bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ thời sinh viên, đến năm 2013 cô chính thức về công tác tại VTV và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngoại hình ưa nhìn, giọng dẫn nhẹ nhàng cùng phong thái chuyên nghiệp. Từ năm 2019, Mai Ngọc chuyển sang dẫn các bản tin thời sự quan trọng như Việt Nam Hôm Nay trên VTV1, đồng thời tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Về phía chồng của cô - doanh nhân Quốc Thắng hiện đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình tại quê nhà. Ngoài hệ thống nhà hàng, quán cà phê và trung tâm tiệc cưới, gia đình anh còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.

Tháng 4/2025, Mai Ngọc sinh con trai đầu lòng. Từ đó đến nay dù bận rộn vừa công việc vừa chăm con nhưng vẫn giữ vững hình ảnh trong mắt công chúng là gắn liền với sự chỉn chu, thanh lịch, cùng hành trình cân bằng giữa công việc, gia đình và vai trò làm mẹ.