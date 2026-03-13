Giải mã sức hút BST trang sức lấy cảm hứng từ Tùng - Cúc - Trúc của Bảo Tín Mạnh Hải: Vừa lên kệ đã “cháy hàng"

Những biến động “sốc” của giá vàng trong vài tháng trở lại đây khiến câu chuyện về vàng bỗng trở thành chủ đề được nhắc đến ở khắp nơi. Chưa bao giờ “vàng” lại được quan tâm nhiều như hiện nay. Từ bảng giá được cập nhật liên tục mỗi ngày, những câu chuyện mua - bán trên mạng xã hội, cho đến việc nhiều người tranh thủ tích lũy một chút tài sản phòng khi cần thiết, tất cả khiến vàng trở thành đề tài nóng trong đời sống.

Không chỉ là một kênh tích trữ quen thuộc, vàng còn dần trở lại vị trí của món quà mang ý nghĩa trong nhiều dịp quan trọng như sinh nhật, lễ kỷ niệm hay các ngày đặc biệt,.... Khi nhu cầu tăng lên, thị trường trang sức cũng nhanh chóng bắt nhịp. Bên cạnh vàng miếng hay vàng nhẫn truyền thống, những món trang sức vàng nhỏ gọn, mang yếu tố thẩm mỹ và ý nghĩa biểu tượng cũng bắt đầu được nhiều người tìm mua hơn. Đây cũng là lúc các thương hiệu tung ra nhiều thiết kế mới, vừa phù hợp xu hướng tích lũy, vừa có thể sử dụng như một phụ kiện mang dấu ấn cá nhân.

BTS Cốt Cách Kiêu Hãnh của Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Bộ Trang sức lấy cảm hứng từ Tùng - Cúc - Trúc vừa lên kệ đã “bốc hơi”

Nắm bắt xu hướng này, nhiều thương hiệu kinh doanh vàng cũng nhanh chóng đưa ra các dòng sản phẩm mới, vừa đáp ứng nhu cầu tích lũy vừa mang yếu tố thẩm mỹ và ý nghĩa biểu tượng.

Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải từng gây chú ý khi ra mắt dòng vàng tích lũy 0,1 chỉ mang hình tượng Tứ Quý. Đại diện cho sự bền vững và may mắn, vàng 999,9 loại 0,1 chỉ Tứ Quý trở thành tâm điểm đầu tư thông minh, phù hợp với mọi đối tượng. Sức hút cực lớn từ sản phẩm đã dẫn đến tình trạng xếp hàng dài chờ đợi và liên tục hết hàng tại các điểm bán.

Người dân xếp hàng vào mua vàng. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Từ cảm hứng này, các biểu tượng quen thuộc trong mỹ học Á Đông tiếp tục được phát triển sang những thiết kế trang sức ứng dụng. Bộ sưu tập “Cốt Cách Kiêu Hãnh”, lấy cảm hứng từ ba hình tượng thiên nhiên Tùng - Trúc - Cúc.

(Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Ngay khi vừa ra mắt, bộ sưu tập nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải, trong những ngày đầu mở bán đã xuất hiện tình trạng khách tới xem và lựa chọn sản phẩm khá đông, thậm chí có thời điểm phải chờ đến lượt để được tư vấn.

Nhiều thiết kế trong BST được khách đặt mua gần như ngay lập tức. Không ít mẫu vừa trưng bày đã nhanh chóng “bốc hơi”, khiến nhiều khách phải đăng ký chờ cho đợt chế tác tiếp theo.

(Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Lý do khiến BST “Cốt Cách Kiêu Hãnh” tạo sức hút “khó cưỡng”?

Bên cạnh yếu tố thời điểm, sức hút của bộ sưu tập “Cốt Cách Kiêu Hãnh” còn đến từ ý tưởng thiết kế phía sau từng món trang sức. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng quen thuộc trong mỹ học Á Đông, bộ sưu tập xoay quanh 3 hình tượng thiên nhiên: Tùng - Trúc - Cúc, vốn thường xuất hiện trong hội họa, thi ca hay các đồ vật trang trí truyền thống.

Trong đó, hình ảnh cây tùng thường gợi đến sự vững vàng và bền bỉ. Cây tùng đứng hiên ngang giữa gió sương từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự kiên định và sức sống mạnh mẽ, vì thế khi được đưa vào thiết kế trang sức cũng mang theo những tầng ý nghĩa khá đặc trưng.

(Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Trúc lại mang một sắc thái khác: thanh tao nhưng bền bỉ. Thân trúc mềm mại nhưng dẻo dai, linh hoạt trước gió mà không dễ gãy. Hình tượng này thường được gắn với vẻ đẹp tinh tế và nội lực bên trong, thứ khí chất không quá phô trương nhưng đủ để tạo nên sự cuốn hút riêng.

(Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Trong khi đó, Cúc đại diện cho sự rực rỡ và sức sống. Những cánh hoa nở tròn đầy được xem như biểu tượng của niềm vui, sự tự tin và năng lượng tích cực trong cuộc sống. Khi được đưa vào thiết kế trang sức, hình ảnh này mang theo thông điệp về một phong thái sống trọn vẹn và tỏa sáng theo cách riêng.

(Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Bên cạnh ý nghĩa biểu trưng, mức giá khá dễ tiếp cận cũng là một yếu tố giúp bộ sưu tập nhanh chóng được quan tâm. Các thiết kế sử dụng nền vàng 10K kết hợp đá CZ, mang phong cách hiện đại và có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ trang phục công sở đến những buổi gặp gỡ hay sự kiện.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập, Bảo Tín Mạnh Hải cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng và kênh bán online, áp dụng cho một số dòng trang sức vàng tây và trang sức bạc.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị biểu trưng của sản phẩm, những thiết kế lấy cảm hứng từ các hình tượng văn hóa quen thuộc vì thế dễ tạo được sự chú ý. Sự kết hợp giữa ý tưởng thiết kế, tính thẩm mỹ và mức giá hợp lý giúp BST “Cốt Cách Kiêu Hãnh” nhanh chóng trở thành một trong những bộ sưu tập được nhiều người quan tâm trên thị trường trang sức thời gian gần đây.