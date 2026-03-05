“Anh mua gì cũng được… nhưng phải đúng ý em”: Năm nay tặng vàng thì sao!

“Thôi đừng mua hoa nữa, vài hôm lại héo thôi”.

“Quà đắt quá làm gì, để dành tiền đó vào những việc khác đi”.

Nếu từng nghe những câu nói này vào dịp 8/3 thì bạn không cô đơn!

Không phải vì hội chị em không thích quà bởi ai chẳng thích cảm giác được chuẩn bị riêng một điều gì đó cho mình. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ: “Anh mua gì cũng được nhưng phải đúng ý em”.

8/3 năm nay tặng gì vừa thực tế mà vừa khiến phái nữ phải wow vì “quá bất ngờ”?

Hay là… tặng vàng!

Dạo qua một vòng “thị trường” năm nay, khi vàng đang trở thành từ khóa cực hot thì xu hướng quà tặng đang thay đổi rõ rệt. Một món quà vừa đẹp, vừa sang mà có thể giữ lâu dài, thậm chí có giá trị theo thời gian trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Đặc biệt, mua vàng giờ có rất nhiều lựa chọn!

Tặng vàng trở thành xu hướng hot - món quà “sang chảnh” và tự sinh lời

Trên MXH, nhiều bài đăng đặt ra câu hỏi thảo luận: “Mua hoa cũng 500k, mua son xịn cũng tiền triệu, sao không ai nghĩ đến việc để dành tiền tặng nhau vàng nhỉ?”.

Nhiều người đồng ý với ý kiến này, dĩ nhiên, bởi giờ chắc gì vui hơn được tặng vàng. Hơn nữa, không ít người quan niệm rằng, nếu đã chi vài triệu cho một món đồ chỉ để dùng vài lần, sao không chọn thứ có thể giữ được lâu hơn. Bởi cũng đều phải cân nhắc về số tiền bỏ ra nên nhiều người cho rằng mua quà phải xứng đáng.

Thêm vào đó, một số bình luận cho rằng mua vàng bây giờ không còn là câu chuyện phải cầm mấy chục triệu mới mua nổi. Bởi ngoài vàng nhẫn, vàng miếng thì còn vô vàn những lựa chọn khác, thu hút không kém. Một trong số đó là mua trang sức. Đặc biệt là trang sức bạc và vàng tây 10K, 14K, 18K ngày càng trở thành lựa chọn được ưu tiên trong dịp 8/3.

Nhiều người cho rằng, trang sức như một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền hay một đôi bông tai lấp lánh luôn mang tính biểu tượng, có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là phụ kiện mà còn là một phần thể hiện tính cách, gu thẩm mỹ và có thể đeo mỗi ngày, xuất hiện trong những dịp quan trọng. Với không ít người, trang sức còn gắn liền với kỉ niệm, họ có thể nhớ rất lâu khoảnh khắc được ai đó trao tặng, câu chuyện đằng sau món quà,...

Không những vậy, đây là món quà có giá trị vật chất rõ ràng, vàng 10K, 14K hay 18K đều có hàm lượng cụ thể, có giá niêm yết minh bạch. Không giống hoa tươi chỉ rực rỡ vài ngày, trang sức có thể sử dụng lâu dài, cất giữ như một tài sản nhỏ, thậm chí tăng giá theo thời gian.

Chính yếu tố “để dành được” này khiến hội chị em khi nhận quà sẽ không còn cảm giác “tiếc tiền hộ” đối phương hay áy náy vì chồng hoặc người yêu đã chi tiền cho thứ quá ngắn hạn. Thay vào đó, món quà trở thành một dạng tích lũy, vừa làm đẹp cho hiện tại, vừa có giá trị cho tương lai.

Ở chiều ngược lại, người tặng cũng có tâm lý thoải mái hơn. Họ biết rằng khoản tiền mình bỏ ra không “mất đi”, mà chuyển hóa thành một món đồ có giá trị thực sự, có thể đồng hành lâu dài.

Sự chuyển dịch này phản ánh một thực tế rõ ràng, dù ở độ tuổi nào, hội chị em vẫn yêu sự lãng mạn, vẫn muốn được nâng niu trong những dịp đặc biệt nhưng song song đó, họ cũng thực tế hơn trong cách nhìn nhận giá trị của tiền bạc và tài sản. Họ muốn một món quà vừa rực rỡ, vừa đủ sang trọng nhưng cũng đủ bền lâu để nhiều năm sau nhìn lại vẫn thấy xứng đáng.

Đến mua vàng còn được massage tay, thưởng trà: Ở đâu VUÝP vậy?

Khi món quà không còn chỉ để tạo bất ngờ mà còn mang tính tích lũy, cách mọi người chọn nơi mua cũng thay đổi.

Thay vì ghé vào một cửa hàng bất kỳ vì thấy mẫu mã bắt mắt hay đang có ưu đãi, người mua bắt đầu cân nhắc kỹ hơn về thương hiệu và độ uy tín. Bởi một khi đã xác định tặng vàng hay trang sức có giá trị, điều họ cần không chỉ là thiết kế đẹp mà còn là sự đảm bảo lâu dài.

Bên cạnh đó, thông tin về hàm lượng vàng như 10k, 14k hay 18k phải minh bạch, được tư vấn rõ ràng để người mua hiểu chính xác mình đang chọn loại sản phẩm nào, giá trị ra sao. Giá bán cũng cần niêm yết theo thị trường, tránh tình trạng mập mờ khiến khách hàng băn khoăn. Ngoài ra, các chính sách đi kèm như bảo hành, làm mới hay thu đổi sản phẩm cũng ngày càng được quan tâm.

Song song với chất lượng sản phẩm, trải nghiệm mua sắm cũng trở thành một phần quan trọng của câu chuyện tặng quà. Việc cùng nhau ghé cửa hàng, thử nhiều mẫu, lắng nghe tư vấn về thiết kế và chất liệu giúp quá trình chọn quà trở nên đáng nhớ hơn. Món trang sức vì thế không chỉ là một vật phẩm có giá trị, mà còn gắn với khoảnh khắc cả hai cùng lựa chọn.

Tại TP.HCM, Bảo Tín Mạnh Hải vừa khai trương cơ sở mới tại A36 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh (đối diện chợ Thái Bình) đang thu hút sự quan tâm trong dịp 8/3. Sự xuất hiện của cửa hàng này mở thêm một lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm quà tặng trang sức vừa đẹp vừa có giá trị lâu dài. Các dòng sản phẩm trang sức bạc và vàng tây 10k - 14k - 18k được trưng bày đa dạng, phù hợp với nhiều mẫu mã, phong cách khác nhau.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Bảo Tín Mạnh Hải còn chú trọng đến không gian và trải nghiệm khách hàng. Cửa hàng được thiết kế rộng rãi, hiện đại, tạo cảm giác thoải mái khi tham quan và thử sản phẩm.

Dịp 8/3, khách hàng nữ khi đến đây còn có thể tận hưởng những hoạt động mang tính “yêu chiều” như massage tay miễn phí, thưởng trà chiều hay chụp hình tại khu studio sống ảo được bố trí ngay trong cửa hàng. Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi lên đến 30% cho nhiều dòng sản phẩm cũng góp phần giúp việc lựa chọn một món trang sức trở nên dễ tiếp cận hơn.

Trong dịp 8/3 này, khi quà tặng không còn đơn thuần là biểu tượng của yêu thương mà còn được nhìn như một khoản tích lũy nhỏ cho tương lai, những địa chỉ uy tín như Bảo Tín Mạnh Hải trở thành điểm hẹn của nhiều người. Bởi sau cùng, ai cũng muốn dành cho “nửa kia” của mình những điều giá trị, bền lâu theo thời gian.