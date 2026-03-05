Bát Man, Cáp Tần - 2 BLV nổi tiếng của Xôi Lạc TV vừa bị khởi tố - là ai?

Theo trang Thông tin Chính phủ, sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 bị can.

Trong vụ việc, những nhân vật có tiếng trên hệ thống của Xôi Lạc TV, được biết đến ở vị trí BLV có các nickname như Bát Man (Batman), Cáp Tần (Captain), Người Dơi, Người Rơm,... cũng đã nằm trong danh sách bị khởi tố và bắt giữ.

Sự xuất hiện của những cái tên này ngay lập tức khiến nhiều người quan tâm: Đằng sau các nickname này thực chất là ai?

Điểm chung của những BLV này là hoạt động ẩn danh trên mạng xã hội, chưa từng lộ diện và để ảnh bìa là hệ thống kênh của Xôi Lạc TV. Họ cũng có lượng người theo dõi nhất định và thường đăng tải các nội dung xoay quanh đội bóng yêu thích, trận đấu, tương tác với cộng đồng.

Chẳng hạn như BLV Bát Man - một cái tên nổi tiếng của Xôi Lạc TV, tài khoản Facebook của người này là Nguyễn Bát Man, hiện đang có 73 nghìn người theo dõi. Trên tài khoản Facebook, người này chỉ cập nhật “Sống tại Dubai”, không cung cấp thêm thông tin nào khác.

Tại đây, Bát Man chủ yếu đăng tải các nội dung liên quan đến bóng đá, bài đăng gần nhất là vào ngày 2/2 vừa qua. Từ đó đến nay, Bát Man không có bất kỳ chia sẻ nào khác.

Một BLV khác của Xôi Lạc TV cũng gây chú ý là Cáp Tần. Tài khoản Facebook của người này là Lê Văn Cấc, có 35 nghìn người theo dõi. Theo thông tin công khai trên tài khoản, người này cho biết mình đến từ Tân An (Long An cũ, nay là Tây Ninh) và đang “làm việc tại Dubai”.

Ngoài nội dung về bóng đá, Cáp Tần còn đăng tải các bài tuyển BLV cho hệ thống, đợt tuyển gần nhất là khoảng tháng 11/2025.

Ngoài 2 cái tên này, Xôi Lạc TV còn có nhiều người khác hoạt động ở vị trí BLV như Người Sói, Người Già, Người Thỏ, Người Cỏ Gi,... Các tài khoản này không có cập nhật mới trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Cũng trong họp báo, đại diện A05 cho biết đã khởi tố toàn bộ đường dây, trong đó có cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành,... Cũng theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.