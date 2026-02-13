Người bị bắt cùng TokyoGurl là ai?

Thông tin TokyoGurl (tên thật là Warasin Naraphat, 29 tuổi) - cựu VĐV Liên quân Thái Lan bị khởi tố vì hành vi gian lận tại SEA Games 33 đang nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Trước đó, hành vi của cô bị phát hiện sau trận thua 0 - 3 trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngày 13/2 vừa qua, TokyoGurl chính thức bị cơ quan chức năng khởi tố. Người thực hiện hành vi gian lận, thi đấu hộ cho cô nàng là Cheerio cũng bị bắt giữ, khám xét nơi ở.

TokyoGurl đã bị bắt giữ, khám xét nơi ở

Cheerio năm nay 23 tuổi, từng được đánh giá là một game thủ tiềm năng. Cheerio từng là tuyển thủ chuyên nghiệp ở vị trí Abyssal Dragon Lane (Carry - Xạ thủ chủ lực) cho đội tuyển nổi tiếng Bangkok ESC.

Theo điều tra từ cơ quan chức năng, SEA Games 33 không phải là lần đầu tiên Cheerio thi đấu hộ TokyoGurl. Cheerio thú nhận rằng mình đã chơi game thay cho TokyoGurl trong hơn 3 năm qua.

Cheerio

Mỗi trận đấu, TokyoGurl trả cho Cheerio khoảng vài trăm baht. Có tháng Cheerio chỉ thi đấu hộ vài trận, có tháng nhiều hơn thì kiếm được vài nghìn baht.

Ngay cả trong quá trình tuyển chọn VĐV vào đội tuyển RoV Thái Lan, Cheerio cũng chơi hộ TokyoGurl. Cheerio được thuê theo trận với giá 300 - 500 baht (khoảng 250 - 400 nghìn đồng). Thỏa thuận bao gồm việc TokyoGurl đến căn hộ của Cheerio hoặc sắp xếp liên lạc trực tuyến để Cheerio đăng nhập vào tài khoản game của TokyoGurl và leo rank hoặc thi đấu thay cô.

Cheerio cũng khai nhận thêm rằng nếu TokyoGurl giành được huy chương vàng, anh sẽ nhận được một chiếc iPhone 17 Pro Max làm phần thưởng. Nếu thua, anh chỉ nhận được một phần thưởng nhỏ, chẳng hạn như tiền thuê nhà hoặc tiền xăng.

Hiện tại 3 nơi ở của 2 game thủ này đều đã bị khám xét, tang vật thu giữ gồm điện thoại dùng để đăng nhập tài khoản thi đấu, dữ liệu địa chỉ IP và lịch sử trò chuyện. Cả hai cũng đã bị tạm giam và dự kiến phiên toà xét xử sẽ diễn ra vào ngày 17/3 tới đây.

Cheerio (áo xanh) khi bị khám xét nơi ở

Trước đó, ngày 3/1/2026 - từ trước khi bị bắt, Cheerio đã thừa nhận hành vi "thế thân" chơi hộ cho TokyoGurl tại SEA Games 33 trên tài khoản TikTok cá nhân. Game thủ này cho biết bản thân đã dành thời gian suy ngẫm và cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, vì vậy muốn lên tiếng làm rõ sự thật để mọi người được biết. Cheerio cũng sẵn sàng đón nhận mọi lời chỉ trích cũng như mọi hậu quả xảy ra mà không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào.

"Tôi là Kong, hay Cheerio trong giới Esport. Tôi xin thừa nhận rằng tôi đã thực sự tham gia thi đấu thay cho người khác theo đúng như những gì truyền thông đưa tin. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và vô cùng hối hận với hành động của mình. Tôi xin lỗi xã hội, xin lỗi người dân Thái Lan vì đã mang đến nỗi xấu hổ cho đất nước. Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích và hậu quả mà không có bất kỳ lời biện minh nào" - Cheerio viết.

Ngoài ra, anh còn gửi lời xin lỗi đặc biệt đến ông Santi Lothong - Chủ tịch Hiệp hội Esport Thái Lan, đội tuyển nữ đã mất cơ hội thi đấu vì bê bối, cùng các đơn vị tổ chức giải và những người liên quan.

Ở phần cuối, Cheerio cho biết việc lên tiếng chậm trễ là vì làn sóng chỉ trích diễn ra quá nhanh và quá mạnh, khiến anh không kịp trở tay và không biết nên nói gì. Anh nói lời xin lỗi và cho biết khi sẵn sàng, anh sẽ tiếp tục livestream để xin lỗi thêm một lần nữa.

Về phía Hiệp hội Esport Thái Lan, ông Santi Lothong tuyên bố dù Cheerio không phải là vận động viên của hiệp hội, nhưng cũng sẽ bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào của hiệp hội suốt đời.

