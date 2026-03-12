Đang đi du lịch ở Phú Quốc mà phải bầu cử ở TP.HCM ngày 15/3 thì phải làm sao?

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 15/3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang trở nên rộn ràng ở các địa phương.

Cùng với sự háo hức đó, không ít người cũng đặt ra những câu hỏi thực tế: Nếu đúng ngày bầu cử lại đang đi du lịch, công tác hay có mặt ở một địa phương khác thì sẽ bỏ phiếu thế nào? Chẳng hạn, nơi cư trú ở TP.HCM nhưng ngày 15/3 đang du lịch ở Phú Quốc - vậy việc bầu cử sẽ được thực hiện ra sao?

Đi du lịch, đi công tác,... đúng ngày bầu cử, cử tri bỏ phiếu thế nào?

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp cử tri đi công tác, đi du lịch, có kế hoạch cá nhân,... không ở nơi cư trú vào ngày bầu cử vẫn có thể thực hiện quyền công dân khi thực hiện các cách sau.

Cách 1: Xin giấy chứng nhận bỏ phiếu tại nơi khác

Trước ngày bầu cử, cử tri liên hệ Tổ bầu cử nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục và làm đơn đăng ký đi nơi khác bỏ phiếu. Sau khi xác nhận, cử tri được cấp Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu ở nơi khác. Từ lúc này, tên của cử tri sẽ được xóa khỏi danh sách tại nơi thường trú nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ bỏ phiếu một lần.

Đến nơi du lịch hoặc công tác, cử tri nộp Giấy chứng nhận tại UBND cấp xã nơi cử tri ở tạm để được bổ sung vào danh sách cử tri. Việc bổ sung danh sách cử tri đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, không nhận bổ sung sau khi bầu cử đã khai mạc.

Nếu quên chuyển danh sách hoặc không có giấy chứng nhận, cử tri sẽ không được bỏ phiếu ở nơi khác.

Sau khi có danh sách cử tri bổ sung do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, Tổ bầu cử mới được phát phiếu bầu cho những cử tri này; khi những cử tri này đã bỏ phiếu xong thì Tổ bầu cử phải đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên mặt trước của Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Tổ bầu cử phải ghi danh sách cử tri bổ sung để theo dõi riêng và tổng hợp số liệu sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Thông tư 21/2025/TT-BNV, danh sách cử tri bổ sung phải xác định rõ những người này được bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Để bảo đảm quyền lợi và tránh phát sinh vướng mắc, cử tri nên chủ động liên hệ Tổ bầu cử nơi cư trú trước khi rời địa phương để được hướng dẫn cụ thể, đầy đủ về thủ tục cần thiết.

(Ảnh: Thanh Xuân)

Cách 2: Thay đổi khu vực bỏ phiếu và được xác nhận trên VNeID

Một trong những điểm mới của kỳ bầu cử năm nay là cử tri có thể yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu ngay trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, tính năng “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” cho phép người dân tra cứu khu vực và phạm vi bầu cử của mình theo thông tin trên tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, cử tri cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu ngay trên ứng dụng VNeID. Tính năng này áp dụng cho tài khoản định danh điện tử mức 2.

Để thực hiện, công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ chọn “Dịch vụ khác”, sau đó nhấn “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”. Người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt tùy theo thiết lập bảo mật trên thiết bị.

Tại giao diện chức năng, cử tri chọn mục “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” để xem thông tin khu vực bỏ phiếu của mình.

Trong trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, công dân nhấn “Thay đổi”, chọn địa điểm muốn chuyển đến và xác nhận. Nếu đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin nơi đăng ký bỏ phiếu mới.

Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), cử tri cần cung cấp đầy đủ lý do thay đổi và thông tin liên hệ để UBND và Công an cấp xã có thể trao đổi khi cần thiết.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng. Người dùng cũng có thể xem lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu hoặc giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác nếu thông tin bỏ phiếu được đăng ký tại địa điểm khác.

Mỗi công dân chỉ được gửi yêu cầu mới khi không còn yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang trong quá trình xử lý.

Hướng dẫn cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nhà hàng, khách sạn, hãng tour,... thống kê khách du lịch, được tập huấn để hỗ trợ du khách bỏ phiếu

Hiện tại các địa phương có đông đảo khách du lịch cũng tích cực tạo điều kiện để du khách đến du lịch được bỏ phiếu đúng quy định.

Theo Dân trí, ngày 12/3, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang - nơi có lượng du khách đến nhiều nhất tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi nhận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tạo điều kiện để du khách ở Nha Trang tham gia bỏ phiếu bầu cử, địa phương đã tổ chức tập huấn cho nhà hàng, khách sạn và tổ trưởng tổ dân phố nhằm hướng dẫn người dân thực hiện quyền bầu cử khi không có mặt tại nơi cư trú.

Theo ông Tây, trên ứng dụng VNeID hiện có mục “Bầu cử Quốc hội XVI”. Người dân có nhu cầu chỉ cần truy cập mục này để thay đổi khu vực bỏ phiếu từ "nơi cư trú" sang "địa điểm khác". Sau đó, cử tri nhập nơi bỏ phiếu mới và nêu lý do thay đổi, chẳng hạn đang đi du lịch tại Nha Trang muốn bỏ phiếu tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khi thủ tục trên ứng dụng VNeID được phê duyệt, các điểm bỏ phiếu sẽ phát thẻ cử tri để người dân, du khách thực hiện quyền bầu cử tại Khánh Hòa.

Tại Quảng Ninh, theo VOV, ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy cho biết, phường đang phối hợp với các khách sạn lớn, các hãng tour để thống kê số lượng chính thức du khách có mong muốn bỏ phiếu tại địa bàn thì sẽ hướng dẫn các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện tốt nhất để du khách thực hiện quyền cử tri.

Một điểm mới của cuộc bầu cử lần này là việc triển khai hệ thống định danh điện tử VNeID. Thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cử tri có thể tra cứu danh sách người ứng cử theo khu vực và thuận tiện thực hiện các thủ tục thay đổi nơi bỏ phiếu. Nhờ đó, những cử tri đang đi du lịch, công tác hoặc lưu trú ngoài địa phương thường trú vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử nhanh chóng, đúng quy định.

Ông Vũ Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Tuần Châu cho biết, đối với danh sách cử tri bổ sung là khách du lịch thì các cử tri này được bầu hai cấp là bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Thay vì thực hiện các thủ tục giấy tờ theo phương thức truyền thống, những cử tri đã sở hữu tài khoản định danh mức độ 2 có thể được đăng ký trực tuyến ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

"Chúng tôi cũng hướng dẫn các cử tri các thao tác đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện để góp phần đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian", Phó Chủ tịch UBND phường Tuần Châu cho biết.