"Dương Lệ Bình U70 nhưng không già vì không phải lấy chồng và sinh con": Quan điểm gì lệch lạc vậy!

Một trong những topic đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng những ngày gần đây, đó là: "Lý do vì sao Dương Lệ Bình gần 70 nhưng trông như mới 30".

Ngoài câu chuyện ăn uống, tập luyện hay chế độ sinh hoạt thì một trong những comment đang nhận về nhiều lượt chú ý, tranh cãi hơn cả chính là bình luận Chim công làng múa này trẻ mãi không già là bởi: "Không chồng, và không sinh con".

Dương Lệ Bình.

Sắc vóc chuẩn chim công làng múa.

Người đưa ra quan điểm này cho rằng phụ nữ nếu không phải gánh áp lực hôn nhân và sinh nở thì “đã giảm được một nửa gánh nặng cuộc đời”. Ngay lập tức, chủ đề này kéo theo hàng loạt tranh luận. Có người đồng tình, có người phản đối, cũng có ý kiến cho rằng cách lý giải như vậy là quá đơn giản.

Thực tế, đây không phải lần đầu câu chuyện này xuất hiện. Trong nhiều năm qua, mỗi khi nhắc đến vẻ ngoài trẻ trung của “chim công làng múa”, mạng xã hội lại lặp lại cuộc tranh luận tương tự, và dường như chưa bao giờ có một đáp án duy nhất.

Một cư dân mạng Việt đã có thời gian đọc và theo dõi hành trình của Dương Lệ Bình nêu quan điểm nhận được nhiều lượt ủng hộ: "Việc cô ấy trẻ là sự tổng hợp của nhiều yếu tố ấy mọi người. Cô này luyện múa mỗi ngày 2 tiếng, không ăn cơm suốt mấy chục năm qua, giàu có, được làm việc đúng đam mê, không sinh con, lấy chồng,.... Chứ bảo là trẻ do độc thân thôi thì bị quá ấy. Nói chính xác là độc thân chẳng làm bạn trẻ hay già đi cả".

Trên thực tế, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên QQ với tiêu đề: “Dương Lệ Bình ở tuổi 66: Không muốn bị thần thánh hóa, bình thản đối diện lão hóa” , chính nữ nghệ sĩ cũng từng nói khá thẳng thắn: “Mọi người đừng thần thánh hóa tôi. Tôi không phải thần tiên. Tinh thần của con người có thể rất rộng lớn, linh hồn có thể bay cao với những lý tưởng của mình, nhưng thân thể cuối cùng vẫn phải già đi, vẫn sẽ tàn úa theo thời gian. Vì vậy điều quan trọng nhất chỉ là giữ cho tâm trạng luôn tươi sáng và biết trân trọng từng ‘chiếc lông vũ’ của mình.”

Với bà, việc không sinh con hay không duy trì cuộc sống gia đình truyền thống chỉ đơn giản là lựa chọn cá nhân, gắn với con đường nghệ thuật mà mình theo đuổi. Trong nhiều năm, Dương Lệ Bình dành phần lớn thời gian và năng lượng cho múa. Cuộc sống của bà vì thế cũng xoay quanh sân khấu, tập luyện và sáng tạo nghệ thuật.

Dương Lệ Bình dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, về cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Nếu nhìn kỹ hơn vào lối sống của nữ nghệ sĩ, điều dễ nhận ra nhất không phải tình trạng hôn nhân, mà là sự kỷ luật rất cao trong việc quản lý cơ thể .

Trong hơn 30 năm, bà gần như không ăn cơm, thực đơn chủ yếu gồm thịt bò, súp gà, trái cây và trà Phổ Nhĩ. Lý do rất đơn giản: với một nghệ sĩ múa, vóc dáng và cảm giác cơ thể là điều quan trọng, và “muốn múa thì phải chấp nhận hy sinh”. Bên cạnh đó là thói quen luyện tập đều đặn mỗi ngày. Dương Lệ Bình thường dành từ 2-3 tiếng cho việc tập múa hoặc vận động cơ thể. Việc luyện tập kéo dài trong nhiều thập kỷ giúp cơ thể giữ được sự dẻo dai, đồng thời tạo nên phong thái đặc trưng của một nghệ sĩ múa.

Trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông, bà cũng từng chia sẻ rằng múa không chỉ là nghề nghiệp, mà gần như đã trở thành một phần của đời sống. Khi việc luyện tập kéo dài hàng chục năm, nó dần trở thành thói quen tự nhiên.

Nhìn từ góc độ này, vẻ ngoài trẻ trung của bà có lẽ đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố : luyện tập lâu dài, chế độ ăn uống kỷ luật và một tâm thế sống gắn bó với đam mê.

Việc nói rằng Dương Lệ Bình trẻ lâu vì “không lấy chồng, không sinh con” cũng chưa hẳn chính xác. Bà từng kết hôn hai lần nhưng sau đó ly hôn do quan điểm khác nhau về chuyện con cái.

Nói cách khác, tình trạng hôn nhân thực ra không phải yếu tố quyết định trực tiếp việc một người có trẻ lâu hay không. Việc lấy chồng, sinh con hay lựa chọn sống một mình vốn chỉ là những con đường sống khác nhau, chứ không phải “công thức” để giữ gìn nhan sắc.

Một người có gia đình hạnh phúc, mỗi ngày đều sống trong bầu không khí vui vẻ, được bạn đời yêu thương và con cái mang lại niềm vui, hoàn toàn có thể có một tinh thần ổn định, tâm trạng tích cực.

Khi cuộc sống được nâng đỡ bởi sự gắn kết và chia sẻ, áp lực cũng có thể giảm đi đáng kể, và điều đó đôi khi lại là yếu tố giúp con người khỏe mạnh, tươi tắn hơn. Ngược lại, sống độc thân không đồng nghĩa với việc cuộc sống luôn nhẹ nhàng hay ít áp lực hơn. Không ít người vẫn phải đối mặt với căng thẳng công việc, nỗi cô đơn, áp lực xã hội hay những bất ổn trong đời sống cá nhân.

Nếu sinh hoạt thất thường, ăn uống thiếu kiểm soát, ít vận động thì dù độc thân hay đã lập gia đình, cơ thể vẫn sẽ mệt mỏi và nhanh xuống sức theo thời gian.

Tựu trung lại, dù bạn chọn lựa "tình trạng hôn nhân" hay cách sống như thế nào, thì việc để có một cơ thể đẹp, làn da trẻ trung, khí chất cuốn hút... phụ thuộc nhiều thứ: Như một chế độ luyện tập bài bản, chế độ ăn cực kỳ kỷ luật, một tâm thế không stress. Và với mỗi người, khả năng "bẻ khoá" lão ngược còn nằm một phần lớn ở gen di truyền, những yếu tố bên ngoài chỉ là cách thức mang tính thúc đẩy mà thôi.

Độc thân hay có gia đình chẳng làm bạn trẻ ra hay già đi, mà cốt lõi nằm ở đây!