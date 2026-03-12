Mua ô tô điện cũ giá 1,7 tỷ đồng, 9 tháng sau pin hỏng nhưng không được bảo hành, tòa tuyên bố: “Bên bán phải bồi thường gấp 3”

Trong các giao dịch xe ô tô điện đã qua sử dụng, tình trạng thực tế của phương tiện - đặc biệt là lịch sử tai nạn và quyền lợi bảo hành - luôn là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua bán. Một vụ kiện được Tòa án trung cấp số 3 Bắc Kinh, Trung Quốc, xét xử dưới đây cho thấy, việc cố tình che giấu thông tin xe đã khiến người bán phải trả giá đắt với khoản bồi thường gấp 3 lần giá trị xe.

Tin lời quảng cáo chi hơn 460.000 NDT mua xe cũ

Theo hồ sơ vụ án, anh Triệu có nhu cầu mua một chiếc xe ô tô điện đã qua sử dụng. Trên một ứng dụng mua bán trực tuyến, anh thấy thông tin rao bán do ông Vu đăng tải với nội dung quảng cáo: “ xe chất lượng cao, xe đang ở Bắc Kinh”.

Trong quá trình trao đổi qua WeChat vào tháng 2/2022, ông Vu cho biết chiếc xe chỉ có “khuyết điểm nhẹ”, từng xảy ra va chạm nhỏ ở phía sau bên phải nhưng tổng thể vẫn tốt và “không có vấn đề nào khác”. Sau khi trực tiếp xem xe và kiểm tra qua, anh Triệu nhận thấy phương tiện cơ bản phù hợp mô tả nên đồng ý mua với giá 462.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng).

Giao dịch hoàn tất mà người mua không hề biết chiếc xe từng trải qua một sự cố nghiêm trọng trước đó.

Xe hỏng, sự thật được hé lộ

Đến tháng 11/2022, chiếc xe của anh Triệu bất ngờ không thể khởi động. Khi đưa xe đến đại lý 4S để kiểm tra, anh nhận được tin sốc: pin xe bị lỗi và phương tiện này từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã bị công ty bảo hiểm xác định là “tổn thất toàn bộ”.

Theo quy định bảo hành của hãng xe, những phương tiện thuộc diện hư hỏng toàn bộ sẽ không được hưởng chế độ bảo hành chất lượng giới hạn. Đồng thời, hệ thống còn khóa từ xa chức năng sạc nhanh DC và hãng xe cũng không tiếp tục đảm bảo an toàn vận hành. Điều này đồng nghĩa việc khi sửa chữa hoặc thay pin xe, anh Triệu phải tự chi trả. Chi phí dự kiến vượt 200.000 NDT.

Cho rằng mình bị lừa, anh Triệu yêu cầu người bán bồi thường nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến việc khởi kiện ra tòa. Người mua đề nghị hủy hợp đồng, hoàn trả tiền xe và yêu cầu bồi thường gấp 3 lần giá trị giao dịch.

Quá trình điều tra cho thấy chiếc xe đã gặp tai nạn vào tháng 7/2021, phần đầu và đuôi xe va chạm với lan can đường. Tổng cộng có 275 hạng mục sửa chữa và thay thế linh kiện, chi phí hơn 760.000 NDT, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến pin xe.

Hai tháng sau khi gặp tai nạn, công ty bảo hiểm xử lý chiếc xe theo diện tổn thất toàn bộ và chi trả hơn 470.000 NDT cho chủ xe thời điểm đó. Chiếc xe sau đó được đưa ra đấu giá và được mua với giá hơn 200.000 NDT trước khi tiếp tục được bán lại cho anh Triệu với mức giá 462.000 NDT.

Ảnh minh họa: Internet

Tại tòa, ông Vu cho rằng mình mua xe thông qua tài khoản của người quen trên trang đấu giá, nơi chỉ hiển thị ảnh tai nạn và mô tả không có tai nạn nghiêm trọng. Ông khẳng định không biết xe bị xác định tổn thất nặng nề và cho rằng đây chỉ là phương tiện có “khuyết điểm nhẹ”.

Tuy nhiên, tòa án xác định ông Vu nhiều lần mua xe tai nạn để sửa chữa rồi bán lại nhằm kiếm lời. Số lượng giao dịch vượt phạm vi thanh lý tài sản cá nhân, do đó ông được xác định là “người kinh doanh” theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc.

Tòa án ra phán quyết

Tòa án trung cấp số 3 Bắc Kinh nhận định, người kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ về chất lượng và tình trạng hàng hóa. Việc cố ý cung cấp thông tin mơ hồ hoặc che giấu sự thật quan trọng khiến người tiêu dùng đưa ra quyết định sai lầm được xem là hành vi lừa dối.

Trong vụ việc này, dù biết xe từng bị hư hỏng nhiều bộ phận và đã qua sửa chữa lớn, người bán vẫn quảng cáo “xe chất lượng cao” và chỉ đề cập mơ hồ đến va chạm nhẹ. Đặc biệt, việc không tiết lộ tình trạng “tổn thất toàn bộ” - yếu tố khiến xe mất quyền bảo hành pin - đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và mục đích mua xe của người tiêu dùng.

Tòa cho rằng thông tin về tai nạn, bồi thường bảo hiểm, lịch sử sửa chữa và quyền bảo hành là những yếu tố cốt lõi trong giao dịch xe cũ, nhất là với xe điện khi pin là bộ phận quan trọng nhất. Hành vi che giấu của người bán khiến người mua hiểu sai bản chất giao dịch, xâm phạm quyền được biết và quyền lựa chọn của người tiêu dùng, đủ căn cứ xác định là hành vi lừa dối.

Vì vậy, tòa tuyên hủy hợp đồng mua bán, buộc người bán hoàn trả 462.000 NDT tiền xe và phải bồi thường 1,386 triệu NDT (hơn 5,3 tỷ đồng) cho người mua.

Tòa án Trung Quốc nhấn mạnh, việc công bố trung thực tình trạng xe là nền tảng duy trì trật tự và sự công bằng của thị trường xe cũ. Người bán phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai, đặc biệt với các dữ liệu quan trọng như tai nạn nghiêm trọng, tình trạng tổn thất toàn bộ, hồ sơ bảo hiểm và bảo hành.

Đối với người tiêu dùng, cơ quan xét xử khuyến nghị cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo hiểm, hồ sơ sửa chữa tại đại lý chính hãng hoặc nhờ đơn vị kiểm định độc lập trước khi mua xe, đồng thời lưu giữ đầy đủ chứng cứ giao dịch để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

(Theo Beijing Daily)