Bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi ở Bắc Ninh trúng tuyển Thạc sĩ ở Harvard: "Mình không xấu hổ dù gia đình không khá giả"

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao bài đăng thông báo trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard Graduate School of Education (thuộc Harvard University) của một cô gái trẻ, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Bài đăng chia sẻ về việc trúng tuyển Harvard của cô gái nhanh chóng lan viral. Đi kèm là hai bức ảnh, trong đó có một tấm chụp cùng bố, cùng dòng chia sẻ về tuổi thơ và nguồn động lực giúp cô theo đuổi ước mơ. Cô viết: “Mình không xấu hổ khi sinh ra trong một gia đình không khá giả. Nhưng mình sẽ xấu hổ nếu để bố mẹ già đi trong sự thiếu thốn.”

Clip thông báo trúng tuyển Thạc sĩ ở Harvard hút hơn 4,3 triệu lượt xem của cô bạn. Nguồn: Chu Pal.

Theo đó, cô gái với tài khoản mạng xã hội Chu Pal (tên thật là Phương Anh) cho biết mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả ở Bắc Ninh. Mẹ chưa từng học đại học, còn bố chỉ học hết lớp 5. Song, đó chính là động lực để cô nỗ lực mỗi ngày.

Ở tuổi 22, sau nhiều cố gắng, Phương Anh nhận được thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Learning Design, Innovation & Technology (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) tại Harvard Graduate School of Education. Theo chia sẻ, cô chính thức nhận được thông báo trúng tuyển vào hôm 6/3 vừa qua.

Trên trang Facebook cá nhân, cô bạn đăng tải bài viết dài kể lại hành trình của mình, kèm hình ảnh bố mẹ. Cô viết: “Mình sinh ra và dành 15 năm học đầu tiên ở một ngôi làng tại Bắc Ninh. Đến cấp 3, mình may mắn được lên thành phố học tại trường Chuyên Bắc Ninh. Trong bức ảnh, bên phải là bố mình - bố chỉ học hết lớp 5 rồi phải đi làm thuê để phụ ông bà nuôi bốn em nhỏ. Bên trái là mẹ mình - mẹ là giáo viên mầm non, may mắn được học hết cao đẳng nhưng chưa từng có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học.

Mình luôn thấy may mắn khi dù bố mình là một người lao động chân tay, mẹ mình cũng chưa từng học cao nhưng luôn khích lệ mình học nhiều nhất có thể".

Phương Anh, 22 tuổi, trúng tuyển Thạc sĩ ở Harvard.

Phương Anh cho biết cảm thấy may mắn khi luôn có bố mẹ ủng hộ và bản thân đã nỗ lực không ngừng nghỉ: "Năm nay thấy nhiều anh chị, bạn bè làm trend nói chuyện với bản thân 10 năm trước. Dù mình cũng không còn nhiều ký ức hồi cấp 2 nhưng vẫn muốn ngồi xuống cảm ơn cô bé Chu lớp 6 năm nào. Cảm ơn em vì ngày nào cũng đạp xe chục cây số lên thị trấn học đội tuyển, bất kể nắng mưa, để Chu của 22 tuổi được tự do làm điều mình muốn. Giáo dục vẫn luôn là vũ khí để tạo nên 'sự tự do', tự do bay nhảy, tự do tài chính, tự do trưởng thành".

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng dành nhiều lời khen cho cô gái “vừa xinh vừa giỏi”. Danh tính của nhân vật chính cũng được nhiều người tìm kiếm.

Được biết, Chu Pal có tên thật là Chu Phương Anh, sinh năm 2004, quê ở Bắc Ninh.

Phương Anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc tại British University Vietnam. Trước đó, cô từng theo học tại trường Chuyên Bắc Ninh. Từ thời cấp 3, Phương Anh đã bắt đầu tìm hiểu về các chương trình học bổng quốc tế và lựa chọn theo học tại một trường đại học quốc tế ở Việt Nam.

Đầu năm 2026, cô là một trong 16 đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản SSEAYP 2026. SSEAYP là chương trình giao lưu quốc tế tiêu biểu được Chính phủ Nhật Bản và các quốc gia ASEAN đồng tổ chức hằng năm từ năm 1974. Việt Nam bắt đầu tham gia từ năm 1996 và luôn được đánh giá cao về chất lượng đại biểu. Để trở thành đại biểu chính thức, các ứng viên phải trải qua hai vòng tuyển chọn khắt khe, đáp ứng nhiều tiêu chí như: độ tuổi 18-30, sử dụng thành thạo tiếng Anh, có hiểu biết sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế Việt Nam, đồng thời nắm vững kiến thức về ASEAN, Nhật Bản và quan hệ hợp tác giữa các bên.

Cô bạn là 1 trong 16 đại biểu tham dự SSEAYP 2026.

Trước đó, cô bạn Đại diện Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - EAS 2025 ở Jakarta, Indonesia.

Năm 2023, Phương Anh cũng từng là đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn Youth Ecosperity Dialogue tổ chức tại Singapore.

Không chỉ nổi bật ở các hoạt động quốc tế, Phương Anh còn ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cô từng đạt:

- Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp xã hội toàn quốc - Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022

- Á Quân toàn quốc cuộc thi UEB Business Case - Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN

- Giải Tư Toàn Quốc Youth Innovation Startup 2022 - Bộ Khoa học & Công nghệ

- Giải Tư Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2023 - Sở Khoa học & Công nghệ

- Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia - UNDP và Liên đoàn Thương Mại & Công nghiệp Việt Nam

Trong thời gian học đại học, cô cũng giành được học bổng ngành Marketing & Kinh doanh tại British University Vietnam và VinUniversity vào năm 2022.

Bên cạnh học tập, Phương Anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp 3, đồng thời làm mentor hỗ trợ các bạn trẻ xây dựng dự án và tìm kiếm học bổng.

Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 53.000 người theo dõi, chuyên chia sẻ nội dung về học tập và phát triển bản thân. Trang Facebook cá nhân của cô cũng có gần 25.000 lượt theo dõi.

Nguồn ảnh: FBNV.