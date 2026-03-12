9 mẹo chi tiêu hàng ngày nghe keo kiệt nhưng tiết kiệm vô cùng hiệu quả

Mức sống mặt bằng đã được cải thiện, nhưng chi phí sinh hoạt cũng đang âm thầm tăng lên. Trước đây, bạn kiếm được 10 triệu/ tháng thì không thể tiết kiệm được tiền, nhưng giờ đây ngay cả khi kiếm được 17 triệu/ tháng, bạn vẫn không thể. Nguyên nhân là do chi phí sinh hoạt quá cao.

Nhiều người trẻ tranh thủ những năm tháng còn có thể để nỗ lực và chủ động kiếm tiền. Có tiền tiết kiệm mới có cảm giác an tâm, để đến tuổi trung niên không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Bởi khi bước vào trung niên, việc tích lũy sẽ khó hơn rất nhiều.

Nếu bạn thuộc kiểu làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu và luôn thấy thiếu tiền thì bạn có thể thử 9 lối sống tiết kiệm đáng kinh ngạc này. Chúng có vẻ hơi không đáng tin cậy, nhưng nếu làm được thật sự sẽ giúp bạn tích lũy đáng kể.

Không uống trà sữa

Uống trà sữa thực sự rất dễ gây nghiện. Nhiều người trẻ hiện nay thích uống trà sữa, thậm chí có người còn uống một ly mỗi ngày. Mặc dù trà sữa không quá đắt, nhưng việc mua thường xuyên vẫn có thể tốn khá nhiều tiền, dẫn đến "hiệu ứng latte".

"Hiệu ứng latte" là khái niệm do một nhà kinh tế học đưa ra khi phân tích thói quen chi tiêu của một cặp vợ chồng: mỗi ngày một ly latte đã âm thầm “rút ruột” ví tiền của họ.

Vì vậy muốn tiết kiệm, trước hết hãy cai trà sữa. Có thể thay bằng nước lọc; nếu thấy nhạt miệng, tự làm nước chanh hoặc trà trái cây tại nhà, vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe.

Mua ít quần áo hơn

Ai cũng yêu thích cái đẹp. Nhưng nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn phải nhớ một nguyên tắc: mua ít quần áo hơn nhưng mua những món đồ đắt tiền.

Quần áo đắt tiền có chất lượng tốt hơn và có thể mặc được lâu mà không cần mua sắm thường xuyên. Chúng cũng giúp người mặc trông đẹp hơn. Quần áo rẻ tiền có chất lượng kém, cần phải mua sắm và thay thế thường xuyên, dẫn đến chi phí cao hơn so với số tiền đầu tư ban đầu.

Đừng mua quần áo liên tục, nhất là những món đồ đắt tiền. Hãy mặc cùng một bộ quần áo trong nhiều năm và chỉ mua đồ mới khi bạn không thể mặc chúng nữa. Đó là cách tiết kiệm tiền.

(Ảnh minh hoạ)

Tự nấu ăn

Nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn phải tự nấu ăn. Ngày nay, người ta thường xuyên ăn đồ ăn mang về hoặc ăn ngoài, khá tốn kém.

Vì vậy, nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn nên tự mua thực phẩm và tự nấu ăn. Hãy mang cơm trưa đến chỗ làm. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mà còn giúp hình thành thói quen ăn uống lành mạnh hơn và bảo vệ sức khoẻ.

Chọn gói cước điện thoại tối thiểu

Tiền điện thoại là khoản chi cố định mỗi tháng. Tuy nhiên, các gói cước quá đắt thường không cần thiết, vì hiện nay chủ yếu dùng wifi nên chúng ta có thể giữ hóa đơn điện thoại ở mức tối thiểu.

Tự mang theo đồ dùng cá nhân khi ra ngoài

Mang theo chai nước riêng khi ra ngoài không chỉ là hành động bảo vệ môi trường lâu dài mà còn giúp giảm bớt những chi phí không cần thiết. Nếu mang theo chai nước riêng, bạn sẽ không cần phải mua đồ uống khi khát.

(Ảnh minh hoạ)

Không tham dự những buổi tụ họp vô bổ

Nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn cần tinh gọn vòng tròn xã giao của mình, tránh tham dự những buổi tụ họp vô bổ và loại bỏ những tương tác xã hội không hiệu quả. Một số người chỉ làm bạn hao tổn năng lượng mà không mang lại giá trị gì.

Không tích trữ hàng hóa

Việc mua sắm đồ dùng gia đình có vẻ là một hành động tiết kiệm, nhưng thực chất lại là lãng phí. Nhiều người tin rằng mua càng nhiều càng rẻ, vì vậy họ cứ mua thêm đồ cho nhà mình.

Tuy nhiên, một số thứ hết hạn trước khi được sử dụng hết, điều này thậm chí có thể tạo ra gánh nặng lưu trữ tại nhà, dẫn đến một đống đồ lộn xộn. Cho dù đó là thực phẩm, đồ uống hay đồ dùng gia đình, hãy nhớ đừng tích trữ chúng; chỉ mua những gì bạn cần.

Không cần đăng ký thẻ thành viên bừa bãi

Đừng đăng ký thẻ thành viên, vì ngay khi đăng ký, bạn đã bị ràng buộc phải chi tiền rồi. Trong nhiều trường hợp, những gì từng là khoản mua sắm chủ động lại trở thành khoản chi tiêu ngoài ý muốn. Thẻ mua sắm, thẻ thành viên tạm thời, thẻ thành viên phòng tập thể dục,... trừ khi bạn đã quyết định gắn bó lâu dài với thứ gì đó, đừng bao giờ đăng ký thẻ thành viên.

Nếu không, bạn sẽ không sử dụng thẻ thành viên phòng gym của mình và nó sẽ hết hạn, điều này thật lãng phí. Hoặc bạn có thể luôn nghĩ về những ngày ưu đãi dành cho thành viên ở các cửa hàng ăn vặt và sẽ đi mua sắm ngay cả khi không muốn mua gì, dẫn đến việc tiêu tốn rất nhiều tiền.

Tối giản đồ dùng sinh hoạt

Để tiết kiệm tiền, bạn phải sống theo lối sống tối giản. Những vật dụng gia đình bạn cần chỉ nên đáp ứng những nhu cầu cơ bản; hãy tập trung vào những vật dụng đơn giản và thiết thực nhất.

Hãy dùng giấy vệ sinh thay vì khăn ướt, dùng khăn mặt thay vì khăn dùng một lần, dùng bàn chải thường thay vì bàn chải điện… Đơn giản hóa cuộc sống, không chạy theo tiêu chuẩn sống quá cao, đó mới là cách tiết kiệm bền vững.

(Ảnh minh hoạ)

Nguồn: Baidu