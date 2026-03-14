“Thông thạo 3 ngoại ngữ, chịu được áp lực công việc nhưng vẫn thất nghiệp à?”: Giám đốc tuyển dụng tiết lộ sự thật khó nói

Trong suy nghĩ của nhiều người trẻ, có một công thức khá rõ ràng cho sự nghiệp: học giỏi, biết ngoại ngữ, chăm chỉ làm việc thì sớm muộn cũng sẽ có một công việc tốt. Thế nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều câu chuyện khiến công thức đó trở nên… không còn chắc chắn nữa.

Một bạn trẻ từng chia sẻ trên Threads rằng mình có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ, tự tin giao tiếp, từng được đánh giá là chịu được áp lực công việc. Nhưng sau nhiều tháng gửi CV và đi phỏng vấn, kết quả vẫn là thất nghiệp.

“Em không hiểu mình còn thiếu gì nữa. Giờ phải làm sao đây mọi người?”, bạn trẻ bất lực than vãn.

Khi câu chuyện này được nhiều chú ý, không ít người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý nhân sự đã để lại bình luận. Trong đó, một giám đốc tuyển dụng có nhiều năm kinh nghiệm bày tỏ: “Thông thạo 3 ngoại ngữ mà vẫn thất nghiệp à? Vấn đề có khi không nằm ở ngoại ngữ".

Ngoại ngữ không còn là lợi thế “độc quyền”

Khoảng 10-15 năm trước, biết một ngoại ngữ đã là lợi thế rất lớn. Người có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh thường dễ tìm được công việc hơn, đặc biệt ở các công ty nước ngoài.

Nhưng hiện tại, bức tranh đã khác.

Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh dần trở thành một kỹ năng cơ bản , giống như việc biết sử dụng máy tính hay gửi email. Nhiều ứng viên trẻ hiện nay đều có nền tảng ngoại ngữ khá tốt, thậm chí học thêm 2-3 ngôn ngữ.

Điều đó khiến lợi thế từng rất nổi bật giờ trở thành… điều bình thường. Vì vậy, nếu ứ ng viên nào cũng ghi trong CV rằng mình có thể giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ thì nhà tuyển dụng sẽ phải nhìn vào những yếu tố khác để quyết định.

Điều nhà tuyển dụng thật sự tìm kiếm

Theo đó, khi xem một hồ sơ, nhà tuyển dụng thường đặt ra một câu hỏi rất thực tế: người này có thể giải quyết vấn đề gì cho công ty?

Ngoại ngữ giúp bạn giao tiếp tốt hơn, tiếp cận thông tin dễ hơn nhưng nó không tự động biến bạn thành một nhân sự có giá trị nếu không đi kèm năng lực chuyên môn rõ ràng.

Ví dụ, trong một vị trí marketing, điều quan trọng không phải là bạn nói tiếng Anh trôi chảy đến đâu, mà là bạn có thể lập kế hoạch, phân tích thị trường, hay tạo ra chiến dịch hiệu quả như thế nào. Trong một vị trí kinh doanh, điều quan trọng không chỉ là khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mà là bạn có thể mang về bao nhiêu khách hàng.

Cũng bởi vậy, doanh nghiệp luôn cần những người giải quyết được vấn đề thực tế. Còn ngoại ngữ chỉ là công cụ.

Một điểm yếu nhiều ứng viên trẻ không nhận ra

Ngoài chuyện chuyên môn, một vấn đề khác khá phổ biến được chỉ ra: Nhiều bạn trẻ có kỹ năng tốt nhưng không biết cách thể hiện giá trị của mình .

CV quá chung chung, phỏng vấn thiếu điểm nhấn hoặc trả lời theo kiểu an toàn,... tất cả đều khiến ứng viên trở nên mờ nhạt giữa hàng trăm hồ sơ. Có nhiều người CV rất "đỉnh" nhưng khi nói về những việc đã làm lại rất mơ hồ. Nhà tuyển dụng cần con số, kết quả hoặc ít nhất là câu chuyện cụ thể.

Ngược lại, có những ứng viên chưa phải xuất sắc nhất nhưng biết cách trình bày rõ ràng mình đã làm được điều gì, học được gì và có thể đóng góp gì cho công ty. Điều đó khiến họ trở nên nổi bật hơn nhiều.

Thị trường lao động cũng đang thay đổi

Một yếu tố khác cũng cần nhìn nhận thẳng thắn, thị trường lao động hiện nay cạnh tranh hơn trước rất nhiều.

Số lượng người tốt nghiệp mỗi năm tăng lên, trong khi nhiều doanh nghiệp lại trở nên thận trọng hơn trong việc tuyển dụng. Điều đó khiến việc tìm được một công việc phù hợp không còn dễ dàng như trước.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là người trẻ “hết cơ hội”. chỉ là cách chuẩn bị cho sự nghiệp cần thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào việc tích lũy bằng cấp hay kỹ năng “nghe có vẻ ấn tượng”, người trẻ cần chú ý nhiều hơn đến giá trị thực tế mình có thể tạo ra .

Vì vậy nếu còn đang loay hoay tìm việc, đừng lên mạng than vãn hay hỏi ý kiến cộng đồng mạng. Thay vào đó, hãy tự hỏi chính mình: "Nếu là người trả lương, bạn có muốn tuyển chính mình không?”.

Câu hỏi này buộc mỗi người phải nhìn lại năng lực của bản thân một cách thực tế hơn. Rằng bản thân có kỹ năng gì nổi bật, đã làm được điều gì cụ thể và có thể giúp công ty giải quyết vấn đề nào,...

Nếu trả lời được những câu hỏi đó, cơ hội sẽ rõ ràng hơn nhiều. Còn nếu chỉ dừng lại ở những dòng mô tả như “thông thạo ngoại ngữ”, “chịu được áp lực công việc”, rất có thể hồ sơ của bạn sẽ nhanh chóng bị chìm giữa hàng trăm CV khác.

Ngoại ngữ vẫn là một lợi thế nhưng trong thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nó không còn là tấm vé đảm bảo cho một công việc tốt . Và có lẽ đó chính là “sự thật khó nói” mà nhiều người trẻ cần hiểu sớm.