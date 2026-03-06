22 tuổi đã có nhà riêng và 300 triệu, có nên sắm túi hiệu trong lúc đang thất nghiệp: Loạt lời khuyên đối lập

Mới đây trên mạng xã hội Threads, một chủ tài khoản gây chú ý khi đăng tải bài viết xin lời khuyên có nên “mua 1 chiếc túi 22 triệu không”. Cô gái cho biết mình 22 tuổi, hiện thất nghiệp nhưng có gần 300 triệu đồng tiết kiệm và thu nhập thụ động khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, cô chỉ còn dư khoảng 2 triệu đồng, vì vậy khá đắn đo trước việc mua chiếc túi trị giá 22 triệu đồng khi chưa có việc làm mới.

Bài đăng trên Threads nhận về nhiều lời khuyên. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên văn chia sẻ của cô gái: “Em 22 tuổi, có tài khoản tiết kiệm + vàng khoảng gần 300 triệu. Mới nghỉ việc, giờ thu nhập thụ động 15 triệu.

Em có căn hộ riêng, mỗi tháng trừ hết ăn uống, điện nước còn dư tầm 2 triệu thôi. Em đang thích 1 cái túi quá mà tận 22 triệu nên em đắn đo suy nghĩ mãi chưa dám mua.

Từ cấp 3 đến giờ em gần như không mua đồ hiệu, quần áo đắt tiền nữa vì em muốn tích góp để mua thêm nhà, không biết mua chiếc túi đó thì có ổn không. Em thích nhưng sợ sẽ làm tiến độ tiết kiệm chậm đi, nhất là khi bây giờ em chưa có việc mới”.

Sau khi được đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận bàn luận về cách quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt là khi đứng trước những khoản chi lớn cho nhu cầu sở thích. Trong đó, cư dân mạng chia thành nhiều quan điểm khác nhau.

300 triệu chỉ như "muối bỏ biển", thất nghiệp đừng nên mua

Trong số các ý kiến được chia sẻ, không ít người cho rằng cô gái nên cân nhắc thật kỹ trước khi chi ra 22 triệu đồng cho một chiếc túi, nhất là khi đang trong giai đoạn chưa có công việc ổn định. Theo họ, dù 300 triệu đồng nghe có vẻ là khoản tiết kiệm đáng kể với một người 22 tuổi, nhưng nếu đặt trong bối cảnh chi tiêu lâu dài, con số này vẫn chưa đủ để có thể “thoải mái mua sắm” những món đồ giá trị cao.

Một số cư dân mạng cho rằng khi nguồn thu nhập chưa chắc chắn, việc giữ tiền mặt hoặc tiếp tục tích lũy, đầu tư sẽ an toàn hơn so với việc chi vào một món đồ thời trang. Đặc biệt, chiếc túi không phải là nhu cầu thiết yếu, nên quyết định mua trong thời điểm nhạy cảm như thất nghiệp có thể khiến bản thân cảm thấy áp lực tài chính về sau.

Ảnh minh họa.

Một tài khoản để lại bình luận thu hút lượng tương tác cao: “Chị nghĩ là không nên. Nhưng nếu em dùng túi đấy nhắm cỡ hơn 10 năm thì cũng được. Khuyên em chờ thêm khoảng 3-6 tháng rồi lúc đấy quay lại xem còn thích không rồi hẵng mua. Vì tiền tạo ra được tiền nữa bằng cách đầu tư/ tiết kiệm. 22 triệu chôn vào túi là tiền chết rồi. Hoặc tốt hơn em đợi có việc mới đi. Dùng đồng lương mới trích 10% mỗi tháng ra, khi nào đủ 22 triệu hãy hãy mua. Làm như thế em có động lực tạo thu nhập mới, và cũng cho em thêm thời gian để xem em còn thích túi đó nữa không,”

Một ý kiến khác thẳng thắn chia sẻ: “Không thất nghiệp không sao, chứ đang thất nghiệp thì nhịn đi em. Ko tin em cứ thử mua, trong vòng 3 tháng sẽ chán và hối hận. Túi 2-5 triệu thì được chứ 22 triệu thì lớn mà. Còn 300 triệu nghe to chứ thật ra như muối bỏ biển thôi.”

Theo một số người, việc trì hoãn quyết định mua sắm cũng là cách để kiểm chứng mức độ “thích thật sự” của bản thân. Bởi trong nhiều trường hợp, cảm giác muốn sở hữu một món đồ đắt tiền có thể chỉ là sự hứng thú nhất thời. Sau một thời gian, khi quay lại nhìn, không ít người nhận ra rằng bản thân không còn thích món đồ đó nhiều như trước.

Ngoài ra, cũng có người nhìn vấn đề dưới góc độ ưu tiên tài chính. Theo họ, 22 triệu đồng là khoản tiền đủ để làm nhiều việc khác ý nghĩa hoặc thiết thực hơn, thay vì dành cho một món đồ thời trang mang tính sở thích. Một bình luận viết: “Chị có đủ khả năng mua 10 cái túi em đang muốn có nhưng chị không mua nó. Vì số tiền này chị làm được nhiều việc hơn. Cho bố sửa nhà đi du lịch .... mỗi người một cách sống mong em sẽ có quyết định của mình”.

Từ những quan điểm này, nhiều cư dân mạng cho rằng thay vì mua ngay lập tức, cô gái có thể chờ đến khi tìm được công việc mới hoặc khi tài chính ổn định hơn để đưa ra quyết định. Việc trì hoãn đôi khi không chỉ giúp đảm bảo an toàn tài chính mà còn giúp mỗi người hiểu rõ hơn đâu là mong muốn lâu dài, đâu chỉ là cảm xúc nhất thời.

Mua để có trải nghiệm và động lực kiếm tiền

Bên cạnh những ý kiến khuyên nên thận trọng trong chi tiêu, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng việc mua chiếc túi không hẳn là quyết định sai. Theo họ, ở độ tuổi 22, việc trải nghiệm và tự thưởng cho bản thân đôi khi cũng quan trọng không kém việc tích lũy.

Một số người cho rằng nếu món đồ đó thực sự mang lại niềm vui, việc sở hữu nó có thể trở thành một dấu mốc cá nhân, thậm chí là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Với họ, giá trị của món đồ đôi khi không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở trải nghiệm và cảm xúc đi kèm.

Ảnh minh họa.

Một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện cá nhân: “Chị mua cái túi đầu tiên lúc chị cũng chưa có nhà hay xe luôn và chị đã mua cái Dior 100 triệu! Đến bây giờ dù không dùng nữa chị vẫn trưng tủ làm kỷ niệm! Tiết kiệm là tốt nhưng tự thưởng cho bản thân cũng không có gì sai em! Mỗi thời điểm em sẽ thích những cái khác nhau mà khi nó trôi qua em sẽ không còn khao khát nó nữa! Nhưng mỗi trải nghiệm trong đời đều vô giá! Ở tuổi 39 và 20 năm lăn lộn vào đời chị cảm nhận được như vậy! Chúc em có quyết định đúng đắn theo suy nghĩ và cá tính của riêng em!”

Ở góc nhìn khác, có người cho rằng tuổi trẻ là giai đoạn nên dám trải nghiệm nhiều hơn, bởi cảm xúc khi sở hữu một món đồ mình thích ở tuổi đôi mươi sẽ khác hoàn toàn so với khi đã lớn tuổi và điều kiện kinh tế tốt hơn.

Một số ý kiến còn cho rằng việc mua món đồ mình thích đôi khi lại giúp mỗi người hiểu rõ hơn về giá trị thực của nó. Chỉ khi trải nghiệm, người ta mới nhận ra liệu món đồ đó có thực sự đáng giá với bản thân hay không.

Tuy nhiên, cũng có người đưa ra góc nhìn trung dung hơn: thay vì mua ngay chiếc túi 22 triệu đồng, cô gái có thể thử lựa chọn một món đồ tương tự nhưng có giá thấp hơn để vừa thỏa mãn sở thích, vừa tránh áp lực tài chính.

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Cuộc sống quá ngắn để đắn đo. Ai cũng khuyên bạn phải tiết kiệm làm thế này làm thế kia. Sau này khi bạn lớn hơn, có điều kiện mua được cái túi thì bạn cũng chẳng còn thanh xuân nữa. Cầm cái túi ở tuổi 22 khác với cầm cái túi ở tuổi 30, tuổi 40. Trừ khi gia đình bạn khó khăn hay vay lãi nợ nần gì thì mới phải nghĩ. Còn không cứ mua đi, nó là niềm vui và cũng là động lực để mình làm việc chăm chỉ á”.

- “Em cần mua, để em mua xong em có trải nghiệm. Hiểu được là cái túi 22 triệu nó cũng chỉ là cái túi mà thôi. Rồi hiểu được trải nghiệm đó, em sẽ kiếm tiền, tích luỹ tốt hơn. Mua sớm, xong việc sớm. Chiếc túi không giúp em giàu lên, nhưng chiếc túi đó sẽ giúp em hiểu rõ hơn về bản thân em”.

- “Hay mình đổi túi khác rẻ bằng 1/10 được không. Xem Nghệ thuật lừa dối của Sarah xong bạn sẽ hiểu vì sao túi luxury nó đắt rồi, nó đắt vì cảm giác muốn chiếm hữu thứ mình khó có hơn là giá trị thật của nó”.

Từ những ý kiến trái chiều có thể thấy, câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh việc “có nên mua một chiếc túi 22 triệu đồng hay không” thực chất lại phản ánh một bài toán quen thuộc của nhiều người trẻ: cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống và quản lý tài chính cá nhân. Ở một phía, nhiều người đề cao sự thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh chưa có công việc ổn định. Theo họ, việc trì hoãn những khoản chi lớn có thể giúp đảm bảo an toàn tài chính và giữ vững các kế hoạch dài hạn như tiết kiệm hay đầu tư. Trong khi đó, ở góc nhìn khác, một số người lại cho rằng tuổi trẻ cũng cần những trải nghiệm và niềm vui cá nhân, bởi đôi khi chính những mong muốn như vậy lại trở thành động lực để mỗi người nỗ lực kiếm tiền và phát triển bản thân.

Cuối cùng, không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai. Những lời khuyên được đưa ra phần lớn xuất phát từ góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Và, bất kỳ quyết định nào cũng đều có mặt được và mất, người phải sống tiếp với lựa chọn đó chính là bản thân bạn, chứ không phải ai khác. Vì vậy, những ý kiến từ cộng đồng có thể xem như một nguồn tham khảo, giúp nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Còn quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào mong muốn cá nhân, khả năng tài chính và cách mỗi người định nghĩa giá trị của tiền bạc cũng như trải nghiệm trong cuộc sống.