Một tài sản ở Phú Quốc của nam nghệ sĩ Việt được trả 50 tỷ, lãi nhanh 10 tỷ từ lúc mua nhưng quyết không bán: Hé lộ lý do

Đó là món quà mà ca sĩ Đăng Khôi dành cho vợ là cựu hot girl Thủy Anh vào cuối năm 2020.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau, giọng ca Thiên Đường Vắng Em mạnh tay chi 40 tỷ mua hai căn góc shophouse ở Phú Quốc (tỉnh An Giang) làm quà tặng vợ. Nam ca sĩ nhắn lời yêu thương đến vợ: "Quà 7 năm ngày cưới bất ngờ cho vợ. Tặng vợ mấy căn nhà góc xanh, vàng, đỏ, trắng... sẽ là màu sắc thêm vào tình yêu của tụi mình những năm tới".

Đăng Khôi từng mua bất động sản 40 tỷ tặng vợ.

Theo như những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội thì đây là một căn góc ở vị trí đẹp, nằm ngay tại thành phố biển sầm uất nhất Phú Quốc.

Chính Thụy Anh thời điểm này cũng cho biết bất động sản nằm ngay trước mặt là bến thuyền Venice, bên cạnh là lối vào toàn khu. " Thực sự có nằm mơ mình cũng không nghĩ là có thể sở hữu được. Những người có nhiều tiền ở ngoài kia rất nhiều, họ có thể bỏ tiền để mua, nhưng mình luôn tin vào chữ nhân duyên.

Căn shophouse ở Phú Quốc, chỉ sau 3 tháng đã có người mua với giá 50 tỷ.

Hai vợ chồng xách vali đi Phú Quốc cũng chỉ nghĩ như 1 cuộc dạo chơi thôi, cũng không ngờ nơi đây phát triển thế, đẹp đến thế. Khi mình được tới nơi này, đêm về mình không ngủ được, vì khao khát được có 1 căn ở đây nhưng không nghĩ may mắn đến với mình. Và chồng mình đã làm được, niềm vui này lớn quá, nó ghi dấu chặng đường bên nhau, vì nhau của vợ chồng mình, mình mơ ước mãi có 1 căn nhà để ở và có nhà cho thuê để không phải đau đầu vì tiền sinh hoạt hàng tháng, bà xã Đăng Khôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Bởi thế, chỉ 3 tháng mua đã có người định giá 50 tỷ. Khi vợ chồng nam ca sĩ đang tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn ở Đà Lạt thì một người bạn gọi và báo: "Chúc mừng Khôi và Thủy Anh nhé, căn nhà ở Phú Quốc khai trương rồi. Sáng nay có một chị xin trả 50 tỷ để mua luôn. Chị ý đứng trước cửa nhà mà mê quá, bắt mình gọi luôn cho Khôi hỏi".

Song, Đăng Khôi quyết không bán, với lý do: “Quà tặng vợ mà bán gì anh".

Về phía mình, Thụy Anh cũng cho biết đây lại là món quà kỷ niệm, thì tin vui này lại mang ý nghĩa là mọi thứ sẽ phát triển theo thời gian, cũng như tình cảm vợ chồng, chứ không bán, và cũng để đảm bảo tiêu chí ban đầu của hai vợ chồng, đó là có nhà cho thuê, có thêm thặng dư mỗi tháng....

Nhiều cư dân mạng vội "xin vía" vừa giàu vừa hạnh phúc của cặp đôi này.

Đến thời điểm hiện tại, không ít người cho rằng giá trị của bất động sản này gần như chắc chắn đã tăng đáng kể so với thời điểm được rao mua lại với mức 50 tỷ đồng. Lý do đến từ nhiều yếu tố: Phú Quốc trong những năm qua vẫn là điểm đến du lịch nổi bật, lượng khách trong và ngoài nước liên tục tăng, kéo theo nhu cầu lưu trú, kinh doanh dịch vụ và đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt, những căn shophouse nằm ở vị trí trung tâm, gần các khu tham quan và bến thuyền, nơi tập trung dòng khách du lịch, thường được xem là “tài sản hiếm” trên thị trường.

Đăng Khôi được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" trong showbiz Việt khi luôn yêu chiều và chăm sóc cho vợ từng li từng tí. Bởi thế, vào những dịp đặc biệt, chàng ca sĩ gốc Hà thành khiến nhiều người phải xuýt xoa với những món quà tặng vợ từ biệt thự đến xe hơi tiền tỷ,... Bởi thế, khi dịp 8/3 năm nay sắp đến gần, nhiều người tò mò không biết món quà mà Thụy Anh nhận được từ ông xã là gì đây.

Vào năm 2022, nhân sinh nhật Thủy Anh, nam ca sĩ tặng vợ 2 túi Hermes, 1 đồng hồ kim cương lên tới hơn 5 tỷ đồng

Valentine năm 2025, anh tặng vợ ôtô.

Hiện tại, vợ chồng Đăng Khôi - Thụy Anh cùng các con đang sinh sống trong một căn biệt thự có diện tích 300m2, 2 mặt tiền, có giá lên đến 2 triệu USD (tương đương 49 tỷ đồng), nằm ở quận 7 (cũ), TP.HCM.

Một góc bên trong căn biệt thự mà gia đình Đăng Khôi - Thụy Anh đang sinh sống ở TP.HCM.

Ngoài ra, vợ chồng ngôi sao này còn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị, trải dài từ Nam ra Bắc, thậm chí là ở châu Âu để nghỉ dưỡng mỗi lần có dịp đi công tác hoặc du lịch tại đây.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi mới chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh cũng khá khó khăn. Cặp đôi phải đi thuê phòng trọ với mức giá 3 triệu đồng/ tháng. Tận khi sinh con đầu lòng, họ mới mua được căn nhà đầu tiên nhưng diện tích chỉ có 20m2.

Những năm sau đó, khi công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật dần ổn định, cuộc sống của hai vợ chồng cũng thay đổi đáng kể. Đăng Khôi vẫn duy trì hoạt động ca hát, tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí, trong khi Thủy Anh chuyển hướng sang hỗ trợ chồng trong công việc, đồng thời tham gia kinh doanh và đầu tư. Nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật, kinh doanh và đầu tư bất động sản, nguồn thu nhập của gia đình dần trở nên đa dạng và bền vững hơn.

Đăng Khôi về chung một nhà với Thủy Anh vào năm 2013, hiện tại cặp đôi có với nhau 3 người con.

Sau khi kết hôn, Thuỷ Anh ngừng công việc diễn viên, người mẫu ảnh, chuyển sang làm quản lý công việc cho chồng. Hot girl Hà Thành năm nào đã đồng hành cùng Đăng Khôi tại rất nhiều sân khấu lớn nhỏ.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, cả hai thu về hàng triệu người hâm mộ khi chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào. Thụy Anh được ông xã yêu chiều, các con ngoan ngoãn. Trong khi đó, Đăng Khôi được mệnh danh là "ông cố nội visual" bởi vẻ ngoài trẻ mãi không già theo năm tháng. Nhiều người dành lời khen cho "nóc nhà" của Đăng Khôi là Thủy Anh đã chăm chồng quá tốt nên Đăng Khôi mới mãi phong độ như vậy.