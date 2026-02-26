Ca sĩ được vợ tặng tượng Thần Tài bằng vàng: 1 vợ 5 con, chán biệt thự 1.200 m2 liền xây nhà phố 5 tầng

Mới đây, ca sĩ Quách Thành Danh chia sẻ, anh nhận được 2 món quà ý nghĩa vào đúng ngày vía Thần Tài (mùng 10 âm lịch, nhằm ngày 26/2/2026). Cụ thể, kênh Youtube của anh nhận nút bạc đúng ngày hôm nay dù kênh chỉ mới xây dựng. Ngoài ra, vợ nam ca sĩ còn mua tặng cho anh tượng thần tài bằng vàng để lì xì lấy may cho chồng.

Anh viết: “Món quà thứ hai, cảm ơn vợ yêu đã lì xì lộc Thần Tài cho anh! Ôi vui quá xá là vui!”. Nam ca sĩ cũng gửi lời chúc đến mọi người lời chúc may mắn trong ngày vía Thần Tài này.

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977, nổi tiếng vào thập niên 2000 với bản hit “Tôi là tôi”. Chỉ với bản hit này, anh chạy show không ngừng nghỉ, được khán giả khắp nơi biết đến. Về sau, sự nghiệp của anh có phần êm ắng, song nam ca sĩ vẫn chạy show thường xuyên.

Quách Thành Danh khoe 2 món quà ý nghĩa trong ngày vía Thần Tài.

Bức tượng Thần Tài bằng vàng mà vợ nam ca sĩ tặng chồng.

Năm 2017, Quách Thành Danh bất ngờ chia sẻ mình đã kết hôn được 7 năm nhưng giấu kín vì không muốn chuyện đời tư bị bàn tán quá nhiều.

Năm 2019, bà xã của Quách Thành Danh sinh con thứ 5 tại Mỹ. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, nam ca sĩ còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ có đông con nhất showbiz Việt.

Vài năm trước, nam ca sĩ đưa cả nhà về Việt Nam định cư. Báo Dân Trí viết, khi chưa có gia đình, giọng ca 7x là người ham chơi, thích tụ tập bạn bè, không nghĩ đến kế hoạch cho tương lai.

"Từ khi có gia đình, tôi bỏ hết vì muốn dành thời gian cho vợ con. Nhà đông con nhỏ lại càng cần nhiều thời gian hơn. Bạn bè tôi đều hiểu và thông cảm", Quách Thành Danh nói trên tờ Dân Trí.

Khi mới về Việt Nam, vợ chồng Quách Thành Danh xây biệt thự 1.200 m2 ở Bình Chánh, TPHCM. Tuy nhiên, hồi tháng 6/2025, gia đình nam ca sĩ đã chuyển đến ở một căn nhà phố 5 tầng khang trang tại Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức.

Căn nhà của nam ca sĩ gồm 1 tầng hầm, tầng trệt và 5 lầu. Diện tích khoảng 100m2, tổng diện tích sử dụng khoảng 600m2. Tờ Vietnamnet đưa tin, Quách Thành Danh chiều vợ xây nhà mới theo phong cách hiện đại. Vật liệu như gạch, đá... được vận chuyển từ Italy, toàn bộ nội thất cũng được mua mới.

Tổ ấm của nam ca sĩ.

Căn nhà phố 5 tầng ngay trung tâm của ca sĩ Quách Thành Danh.

Phòng hát karaoke được nam ca sĩ đầu tư sang trọng.

Đáng nói hơn, vợ chồng anh chuyển sang ngôi nhà này chỉ để nam ca sĩ tiện đi làm. "Ngày trước, anh Danh đắt show ở miền Tây nên xây nhà ở Bình Chánh cho tiện di chuyển. Hiện tại, phần lớn show của anh lại ở TPHCM, mỗi lần đi diễn đến vài chục cây số, khá bất tiện. Dọn sang đây, tôi chỉ mất 15 phút đến chỗ làm việc, tiết kiệm rất nhiều thời gian", chị Ngọc vợ Quách Thành Danh nói với Vietnamnet.

Nam ca sĩ còn thiết kế hẳn 1 phòng karaoke sang trọng trong nhà mình để thực hiện đam mê ca hát. Hiện, gia đình Quách Thành Danh sống cố định tại đây, mỗi cuối tuần sẽ về lại biệt thự vườn 1.200m2 ở huyện Bình Chánh, TPHCM nghỉ dưỡng.

Về thu nhập, nam ca sĩ từng chia sẻ, anh ngồi không cũng có 200 triệu mỗi tháng nhờ tiệm nail ở Mỹ. Dù đã về Việt Nam sinh sống nhưng tiệm nail do em gái anh quản lý và chia lợi nhuận cho anh trai.

Tiệm từng chạm đỉnh doanh thu hơn 200 nghìn USD/tháng (hơn 5,2 tỷ đồng); hiện chỉ còn khoảng 40-50 nghìn USD/tháng (1-1,3 tỷ đồng). Sau khi trừ các chi phí, căn cứ phần vốn góp hiện tại, anh thu về 7-8 nghìn USD/tháng (182-209 triệu đồng).