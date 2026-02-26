Đại hội Bắt Vía Vàng 2026: Bảo Tín Mạnh Hải lan tỏa cơ hội đón lộc đầu năm!

Mỗi dịp cuối năm cũ - đầu năm mới, câu chuyện mua vàng lại được quan tâm hơn bao giờ hết. Nếu cuối năm là thời điểm mua vàng tổng kết năm cũ thì đầu năm lại là mùa Thần Tài, mua vàng lấy vía tài lộc cho cả năm. Trong những dịp này, mua vàng không chỉ để lấy may mà còn là cách bắt đầu năm mới với sự an tâm và kỳ vọng thịnh vượng. Vì vậy các thương hiệu uy tín nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng, trở thành địa điểm bảo chứng cho tài lộc đầu năm.

Giữa không khí đón tài lộc sôi động, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục khẳng định vị thế khi trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán và vía Thần Tài 2026. Tất nhiên sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng dành cho Bảo Tín Mạnh Hải đều có lý do.

Chuỗi hoạt động sôi nổi tại Đại hội Bắt Vía Vàng 2026

Năm nay, Đại hội Bắt Vía Vàng 2026 của Bảo Tín Mạnh Hải trở thành điểm nhấn lớn của mùa Thần Tài. Đây là chuỗi hoạt động quy mô, diễn ra xuyên suốt nhiều ngày, lan tỏa không khí tài lộc khắp Thủ đô nói riêng và toàn quốc nói chung, mang đến không gian trải nghiệm sôi động, nơi người dân có thể hòa mình vào nhịp lễ hội, trực tiếp tham gia hoạt động tương tác và nhận những phần quà ý nghĩa.

Ngay từ mùng 5 Tết , Bảo Tín Mạnh Hải đã mở cửa khai xuân toàn hệ thống, gửi tặng khách hàng những túi muối hồng tài lộc như một lời chúc năm mới an lành, đủ đầy. Món quà giản dị nhưng mang đậm nét văn hóa truyền thống “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nhanh chóng tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu mở cửa.

Túi muối hồng - chút lộc xuân nhỏ xinh nhưng đậm ý nghĩa, thay cho lời chúc năm mới ấm no, sung túc mà Bảo Tín Mạnh Hải gửi đến khách hàng

Điểm nhấn nổi bật của Đại hội Bắt Vía Vàng năm nay là roadshow “Chuyến xe tài lộc” diễn ra trong hai ngày 24 - 25/2/2026. Chiếc xe mang sắc đỏ - vàng rực rỡ lăn bánh qua những địa danh biểu tượng của Thủ đô như Nhà hát Lớn Hà Nội, Bưu điện Hà Nội và Công viên Thống Nhất, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Hoạt động không chỉ dừng lại ở việc phát quà mà còn tạo nên một bầu không khí lễ hội thực sự giữa lòng thành phố trong những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 9h đến 12h ngày 25/2/2026, Ca nương Kiều Anh trong vai “Thần tiên tỷ tỷ” cùng Thái Lê Minh Hiếu - “Thần Tài toàn năng” sẽ trực tiếp đồng hành, mang đến nguồn năng lượng tích cực và những phần quà tài lộc dành tặng người tham gia. Những set quà tặng và cơ hội nhận thẻ vàng 999.9 Kim Lộc Tụ Bảo cùng các hoạt động giao lưu trực tiếp biến sự kiện thành hoạt động nhộn nhịp, nơi mọi người vừa trải nghiệm, vừa đón nhận năng lượng tích cực đầu năm.

Ca nương Kiều Anh trong vai “Thần tiên tỷ tỷ” cùng Thái Lê Minh Hiếu - “Thần Tài toàn năng” sẽ xuất hiện tại roadshow “Chuyến xe tài lộc”

Đến ngày 26/2, hoạt động “Giờ vàng bắt vía - Gieo quẻ thịnh vượng” được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống cửa hàng (trừ các gian hàng trong trung tâm thương mại).

Cụ thể, trong hai khung giờ 9h - 12h và 14h - 17h, khách hàng có cơ hội tham gia gieo quẻ để nhận những phần quà như Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, thẻ vàng Tài Lộc 0,05 chỉ hay hàng trăm voucher mua sắm giá trị. Cách tổ chức bài bản, đồng loạt khiến ngày Thần Tài không chỉ là giao dịch đơn thuần, mà trở thành một sự kiện cảm xúc, đem đến niềm vui cho tất cả mọi người.

Khách hàng thích thú với hoạt động Gieo quẻ vàng son tại các cửa hàng!

Càng đến gần ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng càng là cao điểm mua vàng đầu năm. Từ sáng sớm đến tối muộn, hình ảnh khách hàng xếp hàng ngay ngắn trước cửa các cơ sở Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên quen thuộc. Không khí chờ đợi không còn căng thẳng, mà giống như một nghi thức đầu năm - ai cũng mong “bắt vía vàng”, mang về vận may tài lộc cho gia đình. Bảo Tín Mạnh Hải vì thế tiếp tục khẳng định vị thế “điểm hẹn Thần Tài” - nơi người dân tìm đến không chỉ vì sản phẩm, mà vì niềm tin.

Cách Bảo Tín Mạnh Hải “chiều lòng” thượng đế trong mùa cao điểm

Trong thực tế, giữa bối cảnh thị trường biến động và tâm lý người mua ngày càng thận trọng, điều giữ chân khách hàng không chỉ là hoạt động sôi động bên ngoài, mà là cách thương hiệu vận hành bên trong.

Trước hết là sự chủ động nguồn cung và tối ưu quy trình bán hàng. Thay vì để khách chờ đợi quá lâu, hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh được thiết kế lại theo hướng phân chia rõ ràng khu vực xem sản phẩm, tư vấn và thanh toán. Mô hình “Điểm đến Vàng 24K” cùng việc mở rộng các cửa hàng Flagship tại những vị trí trung tâm cho thấy chiến lược chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng một cách bài bản.

Tại các cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải, người mua vàng có khu vực ngồi chờ, sau đó được phân chia theo luồng rõ ràng để quá trình mua vàng diễn ra nhanh chóng.

Hoạt động dịp Tết Nguyên đán và ngày Thần Tài tại các cửa hàng diễn ra chuyên nghiệp, chỉn chu.

Tại mỗi quầy hàng, cân kiểm định vàng điện tử được trang bị đầy đủ, giúp khách hàng có thể trực tiếp theo dõi trọng lượng, định lượng chính xác theo lượng, chỉ, phân, ly. Quy trình mua bán minh bạch, niêm yết giá công khai và cập nhật liên tục đối với tất cả các loại vàng từ vàng miếng đến vàng nhẫn tròn/đồng vàng Kim Gia Bảo, vàng Tiểu Kim Cát Tứ Quý, đến các loại vàng trang sức, vàng nguyên liệu 999,9... tạo nên cảm giác an tâm - yếu tố đặc biệt quan trọng trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, Bảo Tín Mạnh Hải liên tục làm mới danh mục sản phẩm theo từng thời điểm trong năm, nhưng dịp Thần Tài năm nay thương hiệu ra mắt các sản phẩm chuyên biệt mang biểu tượng tài lộc như Thiên Mã Đại Cát, Thiên Mã Kim Vận hay Phát Lộc Tài, với hàm ý khởi đầu hanh thông, làm ăn bứt phá, vận may song hành suốt năm mới.

Một điểm đáng chú ý khác là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là dòng vàng tích lũy nhỏ lẻ 0,1 - 0,3 chỉ. Sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ được xem như lời giải cho bài toán tích lũy của người dân trong bối cảnh giá vàng cao. Bởi lẽ việc chế tác vàng bản vị nhỏ đòi hỏi quy trình phức tạp và độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn theo đuổi dòng sản phẩm này nhằm mở rộng cơ hội sở hữu vàng cho nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ đến các gia đình thu nhập trung bình.

Cách tiếp cận này phản ánh rõ định hướng lấy nhu cầu thực tế làm trung tâm. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm giá trị lớn, thương hiệu chọn cách giúp khách hàng “tích tiểu thành đại”, từng bước xây dựng tài sản một cách linh hoạt và phù hợp khả năng tài chính.

Sản phẩm Tiểu Kim Cát

Và trên hết, nền tảng tạo nên sự tin tưởng của khách hàng với Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là cam kết chất lượng. Toàn bộ sản phẩm trong bộ sưu tập Tết và Thần Tài 2026 đều được chế tác từ vàng 24K, chuẩn tuổi 999,9, chuẩn trọng lượng. Với hơn ba thập kỷ phát triển, Bảo Tín Mạnh Hải kiên định với giá trị cốt lõi: lấy sản phẩm làm gốc, lấy uy tín làm nền và đặt giá trị tích lũy thật lên hàng đầu.

Có thể thấy trong mùa vàng Thần Tài 2026, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ góp mặt như một nhà cung cấp sản phẩm mà đã trở thành một phần của không khí tài lộc đầu năm. Với nhiều người dân trên cả nước, việc đến Bảo Tín Mạnh Hải mỗi dịp này không đơn thuần là mua vàng mà còn tìm đến cơ hội “bắt vía vàng”, đón khởi đầu may mắn cho cả năm phía trước.