Các mẹ ở Hà Nội dẫn con đến tiệm vàng, trích 75% tiền lì xì để tích sản: Chỉ muốn con hiểu đúng 1 điều!

Lì xì đầu năm vốn là niềm vui nhỏ xíu của trẻ con với vài phong bao đỏ, vài tờ tiền mới tinh kẹp bên trong. Nhưng thay vì để con tiêu hết vào đồ chơi hay những món quà “mua cho vui rồi để đó”, nhiều bà mẹ lại chọn một cách gom toàn bộ tiền lì xì, mang đi mua vàng.

Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không cần đủ một chỉ hay một cây, chỉ cần đủ để bắt đầu một khoản tích lũy mang tên con. Với họ, đó không phải chuyện giữ hộ mà là cách âm thầm xây dựng một nền tảng tài chính nhỏ cho tương lai sau này.

Rút kinh nghiệm từ cách tiêu lì xì hồi nhỏ để đi mua vàng cho con

Chị Thanh Thư (SN 1994, Hà Nội) đang làm công việc kinh doanh cho biết chị đã duy trì việc dùng tiền lì xì của con để mua vàng được 7 năm nay. Chị Thư cho biết, tiền lì xì của con nếu để tiết kiệm bằng tiền mặt, bố mẹ sẽ dễ tiêu mất. Do đó chị quyết định mỗi năm mua cho con 1 chỉ vàng, vừa như giữ lại may mắn cũng để làm vốn cho con sau này.

“Thực ra số tiền lì xì mỗi năm của con không nhiều chỉ vài triệu thôi hầu như năm nào chị cũng thêm vào để mua cho con tròn chỉ. Mình thường mua vào dịp vía Thần Tài luôn vì cũng tự mua cho bản thân 1 chỉ lấy may. Thế là sau Tết 2 mẹ con mỗi người có 1 chỉ”, chị Thư chia sẻ.

Chị Thanh Thư

Bên cạnh đó, chị Thư cũng cho hay ngày còn nhỏ, tiền lì xì được tự giữ toàn bộ nhưng điều này phần nào khiến chị thay đổi trong cách làm mẹ. Chị Thư bày tỏ: “Rút kinh nghiệm từ chính mình, tiền lì xì toàn mua bánh kẹo, tranh ảnh linh tinh. Vì thực sự ở tầm tuổi đó không có gì to tát cần tiêu đến tiền, mọi thứ quan trọng bố mẹ đều mua hết rồi. Vì thế nên mình sẽ không để điều đó xảy ra với con nên quyết định mua vàng tích luỹ cho con”.

Đã 7 năm nay, chị Thư duy trì việc mua vàng sau Tết cho con từ tiền lì xì

Cùng chung quan điểm, chị Quỳnh Anh (SN 1990, Hà Nội) đang làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ và admin của một cộng đồng mẹ bé cho biết: “Khoảng 3 năm gần đây, mình đã duy trì thói quen mua vàng từ tiền lì xì của con. Do mình được bố mẹ dạy từ nhỏ và nhận ra là vàng luôn là nơi trú ẩn an toàn sau những giai đoạn biến động của nền kinh tế. Bố mẹ cũng từng giữ cho mình và mình được dẫn đi mua vàng, cũng nhờ đó hình thành truyền thống gia đình. Nên mình cũng muốn duy trì điều này cho con từ sớm”.

Theo chị Quỳnh Anh, sau Tết chị sẽ cùng con tổng kết tiền lì xì và cùng nhau đi mua vàng làm kỉ niệm. Còn trong năm, chị sẽ duy trì mua đều hàng tháng khi dư giả hoặc thấy mức giá hợp lý.

“Tiền mừng tuổi của con sẽ vào khoảng 8 - 10 triệu đồng. Mình dùng 1 phần để mua vàng, 1 phần mình cho con tự mua những thứ con thích và 1 phần khác để con tự lên kế hoạch chi tiêu cả năm. Ngoài ra mình cũng có bỏ thêm tiền cho con để mua được tròn chỉ”, chị Quỳnh Anh nói.

Chị Quỳnh Anh duy trì thói quen mua vàng cho con giống như cách bản thân được bố mẹ định hướng trước đây

Còn với chị Hương Thảo (SN 1987, Hà Nội) - Thạc sĩ Kinh tế, đang làm kinh doanh tự do và lĩnh vực phát triển con người, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì cho biết đây mới là năm thứ 2 chị bắt đầu mua vàng cho con từ tiền lì xì Tết.

“Trước đó dù học về kinh tế nhưng mình từng quản lý tài chính chưa tốt và không có khái niệm tích sản vàng. Khi hiểu được vai trò của việc tích lũy tài sản phòng thủ, mình quyết định thay đổi. Vàng có thể không là kênh sinh lời nhanh nhưng có tính thanh khoản cao, mua bán dễ dàng và phù hợp với mục tiêu dài hạn dành cho con”, chị Hương Thảo chia sẻ.

Cũng giống nhiều người, tiền lì xì hồi nhỏ của chị Thảo sẽ do bố mẹ giữ hoặc được dùng nhưng không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Vì vậy sau khi tìm hiểu nhiều về quản lý tài chính, chị Thảo muốn con biết cách quản lý các khoản tiền từ sớm, bao gồm cả tiền lì xì.

“Số tiền lì xì mỗi năm của con dao động khác nhau tùy từng năm. Con sẽ dùng khoảng 70-75% cho việc tích sản mua vàng. Phần còn lại con dùng cho việc phát triển bản thân như mua sách, làm những việc cho đi hoặc mua món đồ mình yêu thích. Con có bao nhiêu mình mua bấy nhiêu, có thể chỉ 1-2 phân vàng cũng được”, chị Thảo chia sẻ thêm.

Không đặt mục tiêu xa đến khi con kết hôn, quan trọng vẫn là duy trì thói quen tích lũy

Khi sử dụng tiền lì xì của con để đi mua vàng, cả 3 bà mẹ đều thẳng thắn bày tỏ với con, hướng dẫn và đưa con đi cùng. Chị Thư chia sẻ trước đây khi con còn nhỏ, bé mặc định đưa tiền lì xì cho mẹ và không quan tâm số tiền đó sẽ ra sao. Tuy nhiên 2 năm gần đây, con đã tìm hiểu, đặt câu hỏi và chị Thư cũng giải thích rõ ràng với con.

Chị Thanh Thư chia sẻ: “Bạn nhà mình cũng xin mẹ giữ tiền nhưng mình cũng phân tích cho con hiểu. Mình dùng gần hết số tiền lì xì để mua vàng, phần nhỏ còn lại mình đưa con giữ để chi tiêu mua lặt vặt ở căng-tin trường. Bản thân làm kinh doanh, mình hiểu được việc quản lý dòng tiền cá nhân là vô cùng quan trọng. Ở trường con cũng có tiết học quản lý tài chính cá nhân và mình thấy con khá thích thú với vấn đề này.

Mình cũng nói với con về việc tiết kiệm vàng cho con, sau này sẽ có một số vốn nhất định và không nên dùng tất cả tiền lì xì để chi tiêu hoang phí. Quản lý tài chính cá nhân tốt thì con cũng sẽ có khoản chi tiêu và khoản tích lũy hợp lý để sau này ra xã hội con có thể tự tin hơn”.

Bên cạnh đó, chị Thư cũng cho hay bản thân không đặt ra mục tiêu phải tích luỹ bao nhiêu hay đến khi con kết hôn thì có bao nhiêu cây vàng để làm của hồi môn. Thay vào đó, chị Thư duy trì việc mua vàng hàng tháng, hàng năm, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

“Giá vàng tăng là điều tất yếu và mình cũng có nói với con. Có thể những năm trước tiền lì xì của con mua được 1 chỉ vàng, nhưng qua các năm giá vàng tăng không mua đủ 1 chỉ nữa thì mẹ vẫn thêm vào cho con gọi là mua lấy may đầu năm. Con rất vui vì điều đó và cũng hiểu rằng đây sẽ là thói quen mua vàng tích luỹ hằng năm”, chị Thư nói thêm.

Với gia đình chị Quỳnh Anh, các bạn nhỏ đều rất thích việc được cùng mẹ đi mua vàng. “Mình giải thích cho con hiểu đây là truyền thống hàng năm và tiền con đút lợn để tiết kiệm sẽ không thể sinh sôi như vàng. Con cũng đã hiểu giá vàng thay đổi hàng năm, năm sau có thể lãi hơn năm trước, nên bé rất hào hứng và có trách nhiệm hơn với tiền mừng tuổi của mình”.

Chị Hương Thảo hướng dẫn cho con trai từ sớm về cách quản lý tài chính, ghi chép chi tiêu,...

Còn với chị Hương Thảo, chị coi đây là quá trình “gieo hạt” về tư duy tài chính cho con mỗi ngày, không phải chờ đến khi con có một khoản tiền lớn mới bắt đầu.

“Con được cùng đi mua vàng, được giao ghi chép chi tiêu trong gia đình, đọc sách về quản lý tiền và áp dụng vào thực tế. Những khoản tiết kiệm nhỏ hằng ngày con tự giữa và tự quản lý, vàng thì cất trong két nhưng con cũng nắm được phần nào là của mình. Đó vừa là trách nhiệm tài chính của mẹ, vừa là cách để con học về kỷ luật tích sản và phát triển tâm thức tài chính đúng”, chị Thảo bày tỏ.

Chị Hương Thảo cho hay mục tiêu mà chị đặt ra là khi con trưởng thành sẽ có một nền tảng tài chính đủ để làm điểm tựa ban đầu. Kết hợp với thu nhập của con tạo ra có thể chủ động trong việc lựa chọn con đường học tập, lập nghiệp hay những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

“Mình vẫn sẽ mua vàng đều đặn vì điều mình hướng tới không phải là giá vàng ở từng thời điểm, hay lấy vía 1 ngày Thần tài mà là kỷ luật tích sản đều đặn, lâu dài.

Thực tế không chỉ vàng tăng mà nhiều loại tài sản và chi phí sống đều tăng theo lạm phát. Nhưng với mình, tài sản quan trọng nhất vẫn là tài sản con người: kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng… cả giá trị sống. Khi giá trị bản thân tăng lên mỗi ngày thì việc tiếp tục tích lũy vàng hay bất kỳ tài sản nào khác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, chị Thảo chia sẻ.

Ảnh: NVCC