"Tứ đại mỹ nhân" kết hôn với các thiếu gia tiệm vàng nổi tiếng Đà Nẵng, Vĩnh Long, Đồng Nai: "Ăn ngủ" với vàng

Có những cuộc hôn nhân không chỉ đánh dấu bằng váy cưới và nhẫn trao tay, mà còn mở ra cả một cánh cửa mới về cuộc sống. Không phải chuyện cổ tích, 3 cô gái dưới đây khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ khi vừa có đám cưới đẹp lung linh, của hồi môn “khủng” mà cuộc sống hôn nhân sau đó cũng viên mãn trọn vẹn.

Những mỹ nhân này được dân mạng gọi vui là “nàng dâu số hưởng” khi vừa lấy chồng lại “nhận kèm” thêm cả tiệm vàng, phụ giúp gia đình chồng kinh doanh vàng bạc.

Huỳnh Như

Sau khi kết hôn, Huỳnh Như (SN 2000, TP.HCM) theo chồng là anh Bùi Nhật Phi (SN 2000) về Đồng Nai sinh sống. Gia đình Nhật Phi hiện đang kinh doanh vàng bạc, trang sức tại Đồng Nai. Đám cưới xong, vợ chồng Huỳnh Như sống tại ngôi nhà riêng trong cùng khuôn viên với bố mẹ chồng.

Đám cưới của Huỳnh Như cũng từng gây sốt MXH

Không chỉ lấy được chồng giỏi giang, có cơ ngơi bề thế, Huỳnh Như còn khiến nhiều người khen tỵ khi nhận được tình cảm, sự tín nhiệm tuyệt đối từ mẹ chồng. Gia đình vốn có nền tảng kinh doanh, bà Phạm Thị Tuyết Mai không yêu cầu con dâu phải chăm chỉ chuyện nội gia tề trợ mà chỉ cần cô sắc sảo, giỏi thương thảo, buôn bán.

Vốn được lòng mẹ chồng nên sau khi cưới, Huỳnh Như được giao luôn trách nhiệm quản lý tiệm vàng của nhà chồng. Ban đầu, vợ chồng Huỳnh Như được giao quản lý 50% tuy nhiên sau đó làm tốt, bà Mai yên tâm "giao đứt" cho con dâu. Mọi tiền lời lãi đều do Huỳnh Như quản lý, xoay vòng, không cần báo lại mẹ chồng.

Cô được mẹ chồng tin tưởng giao lại quản lý tiệm vàng của gia đình

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Huỳnh Như - Nhật Phi càng viên mãn hơn khi có thêm nhóc tỳ dễ thương. Nàng dâu sinh năm 2000 vẫn chăm chỉ cập nhật các bài đăng bán vàng, trang sức của gia đình trên trang cá nhân của mình. Ngoài ra, Huỳnh Như cũng quay thêm các vlog thường ngày, đăng tải lên TikTok để chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình, công việc cũng như tiệm vàng của mình.

Người đẹp cũng làm nhiều nội dung từ TikTok đến Facebook để phát triển kinh doanh

Nhan sắc của Huỳnh Như nhận nhiều lời khen

Giang Ngọc Lài

Cho những ai chưa biết, Giang Ngọc Lài là cô dâu trẻ của con trai chủ tiệm vàng ở Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Đám cưới của Giang Ngọc Lài và chồng từng gây sốt vì mẹ chồng trẻ trung chỉ mới 38 tuổi. Bên cạnh đó, sính lễ gia đình chồng tặng gồm 15 cây vàng cùng sổ đỏ 12 tỷ cũng khiến cả cõi mạng choáng váng.

Được biết, gia đình chồng của Giang Ngọc Lài vừa kinh doanh tiệm vàng, vừa kinh doanh nhà yến. Riêng tiệm vàng là nghề gia truyền đã tồn tại được hơn 40 năm ở địa phương. Chính vì vậy, mẹ chồng của cô cũng bày tỏ mong muốn tìm con dâu giỏi giang, tháo vát, biết kinh doanh để tiếp tục nghề bán vàng.

Giang Ngọc Lài và chồng

Sau đám cưới, Ngọc Lài cũng phụ giúp chuyện kinh doanh của gia đình. Cô thường xuyên phụ giúp gia đình trong công việc kinh doanh vàng và cập nhật giá vàng, mẫu trang sức mới trên Facebook cá nhân. Những bài đăng của cô thu hút lượng tương tác cao vì vừa mang tính chuyên môn, vừa có sự chỉn chu về hình ảnh....

Mẹ chồng của Ngọc Lài cũng từng chia sẻ, bà có dự định sẽ dần dần giao lại cả cơ nghiệp cho con trai và con dâu. Bà cũng dành nhiều lời khen bởi Ngọc Lài có khiếu kinh doanh dù chỉ mới nhập môn bán vàng. Bà dự định sau này khi con trai và con dâu cứng cáp hơn sẽ lui về phía sau hỗ trợ, để các con tự kinh doanh.

Ngọc Lài hiện đang quản lý tiệm vàng của nhà chồng

Nàng dâu trẻ cũng được nhận xét có khiếu kinh doanh, tháo vát

Phạm Minh Phụng

Phạm Minh Phụng (sinh năm 1997, ở Hà Nội), từng làm mẫu ảnh tự do. Vào 12/2023, loạt hình ảnh, clip trong đám cưới của Minh Phụng viral trên mạng xã hội, nhiều người ví cô nàng là "cô dâu xinh nhất", nhan sắc không thua kém bất kỳ mỹ nhân, hoa hậu showbiz nào.

Thời điểm đó, Minh Phụng nên duyên vợ chồng với Đình Thịnh (sinh năm 1992, ở Đà Nẵng). Gia thế chú rể cũng gây xôn xao, bàn tán, song Minh Phụng hạn chế chia sẻ.

Đám cưới của Minh Phụng từng thu hút hàng triệu lượt xem

Đến nay, sau hơn 2 năm về chung nhà, Minh Phụng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh gia đình và công việc của chồng. Theo đó, gia đình chồng cô sở hữu tiệm vàng lớn, lâu đời ở Đà Nẵng.

Thỉnh thoảng, trên trang TikTok cá nhân hơn 360N follower, Minh Phụng đăng tải clip phụ việc ở tiệm vàng, quảng cáo chương trình tri ân, khuyến mãi. Ngược lại, fanpage của tiệm vàng này gần đây cũng đăng tải nội dung có Minh Phụng trong nhiều vai trò khác nhau, từ bán hàng, chụp ảnh với khách hàng,... khiến nhiều người bất ngờ.

Minh Phụng cũng phụ giúp kinh doanh tiệm vàng của gia đình chồng

"Ngoài làm việc trên mạng xã hội thì thời gian còn lại mình sẽ xuống tiệm (tiệm vàng) để học việc và phụ mọi người. Gia đình cũng đã kinh doanh vàng lâu lắm rồi nên trộm vía mọi người cũng tin tưởng, tới mua bán tấp nập. Lý do mà mình không hay quay clip là xuống đây một cái là quấn vào luôn, không có thời gian", Minh Phụng từng chia sẻ về việc tiếp quản tiệm vàng của gia đình chồng.

Minh Phụng có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Bùi Như Huỳnh

Bùi Như Huỳnh hay còn được biết với tên Út Huỳnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, phụ giúp công việc kinh doanh tiệm vàng của gia đình chồng.

Trước đó, đám cưới của Huỳnh và chồng - Trung Tính, thiếu gia chủ tiệm vàng từng “gây bão” mạng xã hội vì sính lễ siêu khủng: 20 cây vàng, biệt thự 20 tỷ đồng, cùng 200 triệu tiền mặt. Chưa kể, phía nhà gái cũng “không kém cạnh” khi tặng cô dâu bộ trang sức kim cương 3 tỷ, ba sổ hồng hơn 10 tỷ và nhẫn kim cương cùng xe hơi cho chú rể.

Bùi Như Huỳnh được biết đến với đám cưới có sính lễ, quà hồi môn khủng

Sau đám cưới, Út Huỳnh nhanh chóng trở thành một gương mặt được yêu thích trên TikTok với hơn 180N follower. Cô thường chia sẻ xoay quanh đời sống vợ chồng, mẹ chồng - nàng dâu, xen lẫn các clip bán vàng, tư vấn chọn vàng, bắt trend hài hước thu hút hàng triệu lượt xem.

Không chỉ là “nàng dâu tiệm vàng” được yêu thích nhờ ngoại hình xinh xắn, Út Huỳnh còn được khen vì sự khéo léo, biết dung hòa giữa đời sống gia đình và kinh doanh. Trên sóng truyền hình, mẹ chồng từng dành lời khen cho cô nàng: “Huỳnh ngoan, biết nghĩ cho bố mẹ, sống chung càng thấy hợp tính và quý mến hơn”.

Tổng hợp/Ảnh: FBNV