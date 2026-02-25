Mặc kệ cả thế giới đổ xô vào vàng, Warren Buffett một mực nói "không", khẳng định vàng "không làm ra tiền"

Giá vàng đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng phi thường. Giá kim loại quý này từng chạm đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce vào ngày 28/1/2026 trước khi điều chỉnh, rồi nhanh chóng tăng trở lại, hướng tới tháng tăng thứ tám liên tiếp. Ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân đều đang đổ tiền vào vàng.

Tuy nhiên, Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại được xem là biểu tượng của giới tài chính toàn cầu vẫn hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện không nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư trực tiếp nào vào vàng, ngay cả khi giá kim loại này dao động quanh mức 5.100 USD/ounce. Dù Buffett đã bàn giao vai trò CEO cho Greg Abel vào cuối năm 2025, triết lý đầu tư của ông vẫn chi phối toàn bộ Berkshire và trong triết lý đó, vàng chưa bao giờ có chỗ đứng.

Vì sao người tạo dựng nên một trong những khối tài sản lớn nhất lịch sử lại liên tục bỏ qua kênh đầu tư mà dường như “ai cũng đang tham gia”?

Tài sản “không làm ra tiền”

Lập luận phản đối vàng của Buffett nhất quán và được ông nhắc lại suốt nhiều thập kỷ. Trong thư gửi cổ đông năm 2011, ông xếp vàng vào nhóm tài sản “không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì”.

Theo Buffett, hy vọng duy nhất của người mua vàng là có người khác sẵn sàng trả giá cao hơn trong tương lai. Ông viết rằng chủ sở hữu vàng “không được truyền cảm hứng từ khả năng tạo ra giá trị của chính tài sản đó” bởi “nó sẽ mãi mãi vô tri”, mà chỉ trông chờ vào niềm tin rằng người khác sẽ muốn nó nhiều hơn sau này.

Tại đại hội cổ đông Berkshire năm 2018, Buffett đưa ra phép so sánh đơn giản nhưng gây sốc: 10.000 USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 từ tháng 3/1942 sẽ tăng lên 51 triệu USD vào năm 2018. Trong khi đó, cùng số tiền đầu tư vào vàng chỉ mang lại khoảng 400.000 USD. Kết luận của ông: Với mỗi 1 USD tạo ra từ doanh nghiệp Mỹ, người mua vàng chỉ thu về chưa đến 1 cent.

Buffett cũng thẳng thắn chỉ ra sức hấp dẫn mang tính cảm xúc của vàng. Trong bức thư năm 2011, ông viết: “Điều thúc đẩy phần lớn người mua vàng là niềm tin rằng số người sợ hãi sẽ ngày càng nhiều”.

Theo ông, nỗi sợ không phải nền tảng cho một luận điểm đầu tư dài hạn. Trang trại tạo ra lương thực. Căn hộ mang lại chỗ ở. Doanh nghiệp tạo ra hàng hóa và lợi nhuận. Còn vàng thì chỉ… chờ người mua tiếp theo.

Trên thực tế, vào quý II/2020, Berkshire từng khiến Phố Wall bất ngờ khi âm thầm mua 562 triệu USD cổ phần của Barrick Gold, một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới. Cổ phiếu Barrick tăng hơn 10% sau thông tin này.

Tuy nhiên, khoản đầu tư đó chỉ chiếm chưa đến 0,3% danh mục của Berkshire thời điểm đó. Phần lớn giới phân tích cho rằng quyết định này đến từ hai nhà quản lý danh mục Todd Combs hoặc Ted Weschler, chứ không phải Buffett. Theo hồ sơ nộp lên SEC, Berkshire đã thoái toàn bộ vốn khỏi Barrick chỉ trong vòng hai quý.

Động thái này cho thấy một điều rõ ràng: Berkshire mua cổ phiếu doanh nghiệp khai thác vàng, không phải vàng vật chất. Đó là một biện pháp phòng ngừa mang tính chiến thuật, chứ không phải sự thay đổi trong niềm tin đầu tư. Việc rút lui nhanh chóng càng củng cố quan điểm rằng Buffett vẫn nhất quán với sự hoài nghi của mình đối với vàng.

Dĩ nhiên, những người lạc quan với vàng đang có nhiều lý lẽ thuyết phục. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 863 tấn vàng trong năm 2025, cao hơn nhiều so với mức trung bình 473 tấn/năm giai đoạn 2010 - 2021. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục giữ nhu cầu trú ẩn ở mức cao. Giá vàng tăng khoảng 65% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, với 53 lần lập đỉnh mới.

Nhưng, Buffett vẫn thờ ơ.

Tầm nhìn của ông kéo dài hàng thập kỷ. Từ năm 1942 đến 2018, 10.000 USD đầu tư vào vàng thành 400.000 USD, trong khi cùng số tiền đó trong S&P 500 thành 51 triệu USD. Sự vượt trội trong ngắn hạn không khiến ông thay đổi quan điểm. Theo Buffett, tài sản tạo ra giá trị sẽ chiến thắng qua các chu kỳ dài, bởi chúng có khả năng tích lũy, còn vàng thì chỉ đứng yên.

Danh mục của Berkshire phản ánh rõ điều đó: Đường sắt, tiện ích, bảo hiểm, các thương hiệu tiêu dùng và Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất, một “cỗ máy tiền mặt” liên tục tạo lợi nhuận và hoàn vốn cho cổ đông. Không có thỏi vàng nào nằm trên bảng cân đối kế toán.

Khi vàng lơ lửng quanh mốc 5.100 USD/ounce, tuyên bố kéo dài hàng chục năm của Buffett nghe có vẻ ngày càng ngược dòng. Nhưng chính ở vị thế ngược dòng đó, “Nhà hiền triết xứ Omaha” đã làm nên khối tài sản của mình.

