Cơn choáng váng của người 9 năm liên tục mua vàng ngày vía Thần Tài: Năm thứ 10 bỗng gây lấn cấn...!

Đến gần ngày vía Thần Tài, không khí nóng lên từng giờ. Ở các tiệm vàng, người ta xếp hàng từ tờ mờ sáng; trên mạng xã hội, dân tình cũng thảo luận rôm rả. Người mới mua lần đầu thì hồi hộp theo nhịp tăng giảm của từng con số, người đã có kinh nghiệm hơn sau 5 - 7 - 10 năm mua vàng đầu năm lại đang trải qua một cảm giác khác: choáng váng.

Choáng vì giá không còn như ký ức. Choáng vì chiến lược “mua vàng lấy vía” bỗng trở thành một phép tính tài chính thực sự. Bài đăng trong nhóm tâm sự chuyện tài chính cá nhân, tài chính gia đình mới đây là một ví dụ.

Chủ nhân bài đăng cho biết trong 9 năm qua đã luôn mua vàng ngày vía Thần Tài. Mỗi lần mua, người này đều ghi lại đơn giá rõ ràng, từ năm 2017 có đơn giá chỉ 3,65 triệu đến năm 2025 thì con số đã hơn 9 triệu đồng. Tuy nhiên với sự biến động thị trường như hiện tại, người này không khỏi băn khoăn vì không biết có mua được không.

“Năm nay là năm thứ 10 tham gia bộ môn vàng, mà giá vàng năm nay cao quá các mẹ ạ, không biết mùng 10 này mình có đu theo được không” - Chủ nhân bài đăng chia sẻ, đính kèm hình ảnh vàng và giá vàng qua các năm.

10 năm qua, mỗi năm người này đều mua 1 chỉ vàng

Phía dưới bài đăng, dân tình cũng bày tỏ sự choáng ngợp, tiếc nuối tương tự vì giá vàng tăng nhiều so với trước đây. Ngoài ra một số người cũng khuyến rằng có thể mua vàng trong các dịp khác hoặc ngày thường để tránh vấn đề liên quan đến giá cả, xếp hàng. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Năm ngoái 8,5 triệu mua được 1 chỉ. Năm nay 8,7 triệu mới mua được 5 phân. - Mua vàng vào ngày Thần Tài làm gì cho mệt hả mom? Thần Tài không biết có đến với bản thân không nhưng chắc chắn làm giàu cho tiệm vàng. Cứ ngày thường mua cho lành. - Tính ra năm nào sau Tết cũng cao, tới cuối năm còn cao hơn nữa. - Mọi năm còn được 1 chỉ, năm nay chắc 5 phân thôi. Lên cao quá. - Mình tham gia bộ môn vàng vào 2015, mỗi năm 1 chỉ vào ngày vía Thần Tài, đếm số chỉ ra số năm kết hôn. Mới thấy vàng cao quá, biết vậy xưa thời vàng 3 - 5 đồng mua mỗi năm 1 cây có phải giờ ấm không. - Nhìn giá xong giật mình vậy là năm 2014 mình đi làm lương mua được 3 chỉ vàng, giá như biết vàng lên xu hướng thì khỏi ăn chơi gì sất.

Trong thực tế, điều đáng chú ý nhất sau cơn choáng váng này là không nhầm lẫn giữa thói quen và chiến lược. Mười năm, mỗi năm mua 1 chỉ vàng không tự động biến ai đó thành người đầu tư thông thái, nếu mỗi quyết định vẫn chỉ dựa vào thói quen, đám đông và FOMO.

Vàng cũng có thể là kênh tích lũy an toàn nhưng ngày vía Thần Tài không phải chiếc bùa đảm bảo lợi nhuận. Khi giá lên, người ta dễ tin mình đúng; khi giá đảo chiều, mới thấy mình chưa từng thật sự tính toán. Rốt cuộc, điều đáng giữ lại không chỉ là miếng vàng trong két, mà là sự tỉnh táo trước mỗi lần rút ví mua vàng.