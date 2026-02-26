Quá khứ gây sốc của nữ pháp sư sinh năm 1998 đang vụt sáng ở show tâm linh Hàn Quốc

Thời gian gần đây, chương trình truyền hình thực tế về tâm linh của Hàn Quốc Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh ) đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài nước.

Giữa dàn pháp sư tham gia chương trình, cái tên Noh Seulbi (SN 1998) nhanh chóng vươn lên top tìm kiếm, trở thành nhân vật gây sốt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Noh Seulbi trên sóng chương trình Battle of Fates.

Noh Seulbi có khoảng 5 năm hành nghề. Không chỉ gây chú ý bằng khả năng chuyên môn, cô nàng này còn nhanh chóng viral nhờ hình ảnh không khác gì một nữ thần tượng, từ phong thái tới nhan sắc. Bởi thế, những khoảnh khắc của cô trong Battle of Fates nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau vài tập phát sóng, lượt tìm kiếm và mức độ quan tâm dành cho nữ pháp sư trẻ này tăng mạnh.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, quá khứ nhiều biến cố của Noh Seulbi cũng dần được hé lộ, khiến không ít khán giả bàng hoàng. Đặc biệt là câu chuyện cuộc hôn nhân khi cô mới 19 tuổi - một giai đoạn được chính Noh Seulbi thừa nhận là “đầy ám ảnh”.

Nhan sắc của Noh Seulbi.

Theo đó, trên sóng chương trình truyền hình thực tế Teenage Parents 3 của đài MBN phát sóng năm 2023, Noh Seulbi cho biết cô từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và bạo lực học đường từ khi còn là học sinh. Bức tranh bi kịch bắt đầu từ năm 2016, tổn thương chồng chất, cộng với cảm giác bế tắc kéo dài, đã đẩy cô vào trạng thái dễ bị thao túng tâm lý.

Trong giai đoạn tâm lý bất ổn, cô quen một người đàn ông làm trong giới tâm linh qua mạng. Người này tiếp cận cô với danh nghĩa “xem tướng miễn phí” nhưng sau đó liên tục dùng lời lẽ đe dọa, thao túng tinh thần. Người đàn ông này gieo rắc nỗi sợ bằng những lời đe dọa mang màu sắc tâm linh, khiến cô tin rằng nếu không kết hôn, bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Noh Seulbi cho biết, cô bị thuyết phục rằng nếu không kết hôn, bản thân và gia đình sẽ gặp tai họa. Sau khi bỏ nhà đi và sống chung, rồi mang thai khi mới 19 tuổi. Thời điểm này, cả hai đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng trên pháp lý.

Noh Seulbi xúc động khi kể về quá khứ chịu nhiều tổn thương trên sóng một chương trình truyền hình vào năm 2023. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi sinh con gái Da-on, cuộc sống của Noh Seulbi rơi vào chuỗi ngày tăm tối. Người chồng bộc lộ bản chất bạo lực và trăng hoa, thường xuyên ngoại tình và hành hung vợ ngay cả khi cô chưa hồi phục sau sinh.

Sau khi bồng con rời đi và ly hôn, Noh Seulbi cho biết cô tiếp tục chịu tổn thương tinh thần khi chồng cũ từng yêu cầu cô làm thủ tục khai tử cho con gái nhằm né tránh trách nhiệm làm cha.

Noh Seulbi và con gái.

Cuối cùng, nữ pháp sư phải một mình nuôi con và đối mặt với những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần. Những tổn thương mà theo cô, đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn xóa nhòa.

Hiện tại, Noh Seulbi là mẹ đơn thân. Cô làm pháp sư, gắn với danh xưng “pháp sư Gen Z”, làm influence.

Một vài hình ảnh đời thường của Noh Seulbi.

Bà mẹ 1 con có hơn 162N follower trên mạng xã hội Instagram - nơi cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, bên con gái và công việc.

Nguồn: Nate News, IGNV.