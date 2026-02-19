Không phải nhiều tiền hay sang xịn, phú bà "mét rưỡi" có kiểu ăn Tết khiến cả triệu phụ nữ ước mơ: Mấy ai có đặc quyền này!

Cuộc sống của Trương Phương tại Canada từ lâu đã là tâm điểm chú ý của cư dân mạng, không chỉ bởi độ giàu có "chịu chi" mà còn bởi tư duy sống cực kỳ hiện đại. Tết năm nay, thay vì khoe tuyết trắng phương Tây, chị lại chọn trở về với cái Tết cổ truyền của quê hương.

Tết năm nay, thay vì khoe những bữa tiệc xa hoa tại xứ người, Trương Phương lại chọn cách khiến hội chị em "phát thèm" bằng một đặc quyền mà không phải phụ nữ có chồng nào cũng làm được: Về nhà ngoại ăn Tết và đưa mẹ đi chơi xuyên Việt.

Tình yêu tuổi trung niên: Khi "bình yên" mới là món quà xa xỉ nhất

Sau hơn một năm kết hôn lần hai và sang Canada định cư, cuộc sống của Trương Phương vẫn luôn ngập tràn sắc hồng, nhưng là một sắc hồng rất đằm thắm của sự trưởng thành. Valentine vừa qua, thay vì những bữa tối lung linh dưới ánh nến tại nhà hàng 5 sao, vợ chồng chị lại trải qua ngày lễ tình nhân ở hai đầu chiến tuyến: chồng ở Canada, vợ ở Việt Nam.

Nhiều người có lẽ sẽ chạnh lòng, nhưng với Trương Phương, chị đón nhận điều đó một cách nhẹ tênh. Chị chia sẻ trên trang cá nhân: "Em xa chồng ngày Lễ tình yêu. Sáng ngủ dậy, hai vợ chồng FaceTime với nhau rồi tặng quà online hihi. Tình yêu tuổi này chỉ cần bình yên vậy thôi".

Ở tuổi 40, cái tuổi mà nhiều người bắt đầu lo sợ sự già nua, Trương Phương lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chị không ngại hỏi vui: "Em 40 tuổi như này có già quá không?", nhưng câu trả lời đã nằm ngay ở thần thái tự tin của chị.

Tình yêu của những người trung niên như chị và ông xã không còn cần đến sự phô trương hay những món quà vật chất nặng nề để chứng minh giá trị. Khi đã đủ đầy về kinh tế và trải nghiệm, người ta nhận ra rằng: Một cuộc gọi video xuyên biên giới, một lời chúc ngọt ngào và sự thấu hiểu mới là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Đó mới chính là món quà Valentine ý nghĩa nhất.

Tết đẳng cấp của phú bà: Về Việt Nam ăn Tết, đưa mẹ đi xuyên Việt

Trong tâm thức của nhiều phụ nữ Việt, Tết thường gắn liền với việc "làm dâu", với những lo toan bếp núc bên nhà nội. Nhưng phú bà Trương Phương đã định nghĩa lại khái niệm "Tết đẳng cấp" mà biết bao người phụ nữ phải ước ao.

Không chỉ dừng lại ở việc về nhà ngoại, "phú bà" Trương Phương còn thực hiện một chuyến đi mà hàng triệu phụ nữ hằng ao ước: Đưa mẹ đi xuyên Việt, cùng mẹ tận hưởng không khí Tết đặc trưng của từng vùng miền.

Nhìn cách chị chăm sóc mẹ, cùng mẹ check-in ở những resort hạng sang hay chỉ đơn giản là cùng mẹ ngắm hoa mai, hoa đào nở rộ dọc đường đi, người ta mới hiểu thế nào là "sự giàu có thực sự". Giàu có là khi bạn có đủ tài chính để không phải lo nghĩ, nhưng quan trọng hơn là có đủ thời gian và sức khỏe để báo hiếu mẹ khi mẹ còn ở bên mình.

Chuyến xuyên Việt của hai mẹ con không chỉ là một chuyến du lịch, đó là một hành trình tự do, chứng minh rằng: Một người phụ nữ biết yêu bản thân, biết làm chủ kinh tế và biết cân bằng các mối quan hệ sẽ có thể sống một cuộc đời rực rỡ nhất.



