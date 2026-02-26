CLIP Chi tiết cách sử dụng chiếc máy cứ chạm vào là vàng ra đang hot ở Hà Nội

Hôm nay (26/2) - ngày vía Thần Tài, tại nhiều tuyến phố tập trung các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đông đảo người dân đã xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để mua vàng cầu may đầu năm. Dù thời tiết mưa lạnh, không khí giao dịch vẫn diễn ra nhộn nhịp, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường.

Từ sáng sớm các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã ghi nhận lượng khách hàng đông đúc cỡ này.

Trước nhu cầu mua vàng tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như phân luồng khách, tăng cường nhân sự nhằm hạn chế tình trạng quá tải.

Đáng chú ý, hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu - doanh nghiệp kinh doanh vàng lâu đời tại Hà Nội còn gây bất ngờ khi đưa vào vận hành máy mua, bán vàng tự động.

Thiết bị này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực tại các quầy giao dịch truyền thống, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng trong thời điểm lượng người mua tăng đột biến.

Theo ghi nhận, quy trình mua vàng tại máy được thiết kế khá đơn giản, trực quan, người dân chỉ cần thực hiện vài thao tác cơ bản là có thể hoàn tất giao dịch và nhận vàng ngay tại chỗ.

Clip: Tất tần tật cách mua vàng tại máy bán vàng tự động ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội.

Cụ thể quy trình mua như sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm mua.

Tại đây khách hàng chọn sản phẩm muốn mua, và số lượng mua sau đó bấm bỏ vào giỏ hàng.

Bước 2: Xác nhận thông tin để tiến đến thành thanh toán.

Tại đây, khách hàng bấm thanh toán và quét căn cước công dân để xác minh thông tin người mua vàng

Bước 3: Thanh toán và nhận vàng

Tại đây, khách hàng thanh toán bàng cách quét mã QR trên màn hình.

Sau khi hoàn thành giao dịch, khách hàng nhận vàng tại máy.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, hệ thống hoạt động theo quy trình khép kín, kết nối trực tiếp với ngân hàng, giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hạn chế rủi ro khi giao dịch tiền mặt.

Khi mua vàng, khách hàng cần mang theo Căn cước công dân để xác thực thông tin; sau đó lựa chọn sản phẩm trên màn hình cảm ứng, thực hiện thanh toán chuyển khoản và nhận vàng ngay tại máy.

Nhân viên cũng luôn có mặt tại máy bán hàng tự động để hỗ trợ khách hàng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khách hàng tỏ ra hào hứng khi trải nghiệm hình thức mua vàng mới.

Chị Hà (ở Hà Nội) chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì thao tác rất nhanh, chỉ mất vài phút là hoàn tất. Không phải chờ đợi lâu như mua trực tiếp tại quầy".

Trong khi đó, anh Minh Đức (ở Hà Nội) cho biết việc thanh toán chuyển khoản giúp anh cảm thấy yên tâm và thuận tiện hơn, đặc biệt trong thời điểm cửa hàng đông khách.

Trên thực tế, đây không phải mô hình ATM vàng đầu tiên ở Việt Nam, vào năm 2010 ở TP.HCM. Hay vào năm 2024, một Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý nổi tiếng ở TP.HCM, có nhiều chi nhánh trên cả nước cũng đã cho ra mắt máy bán vàng tự động - ATM vàng, với mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người mua hàng.

Dù có thêm kênh giao dịch tự động, tại các quầy truyền thống, lượng khách vẫn duy trì ở mức cao trong suốt buổi sáng. Nhiều người cho rằng, mua vàng ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là nét văn hóa tâm linh, thể hiện mong muốn một năm mới thuận lợi, hanh thông trong công việc và kinh doanh.

Sự xuất hiện của máy bán vàng tự động trong dịp cao điểm được đánh giá là bước thử nghiệm đáng chú ý của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Giải pháp này không chỉ góp phần giảm áp lực phục vụ trong ngày vía Thần Tài mà còn mở ra hướng hiện đại hóa hoạt động kinh doanh vàng bạc, từng bước thay đổi thói quen giao dịch của người tiêu dùng.



