5 hành động làm “tiêu tán” tài lộc trong ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài vốn được xem là thời điểm “mở vía” cho một năm làm ăn hanh thông. Nhiều người xếp hàng từ sớm trước các cửa hàng, thương hiệu vàng uy tín với niềm tin mua một chút vàng là mua thêm may mắn.

Nhưng tài lộc - nếu nhìn ở góc độ rộng hơn tiền bạc - không chỉ đến từ một giao dịch mà đến từ cách chúng ta ứng xử. Và đôi khi, chính những hành động nhỏ trong ngày này lại vô tình “làm rơi” vận may.

Chen lấn, nóng nảy, để cảm xúc lấn át lý trí

Ngày vía Thần Tài, các cửa hàng kim hoàn luôn đông người là điều có thể dự đoán trước. Dù các cửa hàng đều nỗ lực sắp xếp để khách hàng được mua vàng nhanh chóng, thuận tiện nhất nhưng hoàn toàn có thể xảy ra cảnh bực dọc, không vui chỉ vì phải chờ lâu.

Trong quan niệm dân gian, ngày cầu lộc mà khởi đầu bằng sự bức xúc đã là điều không thuận. Ở góc nhìn thực tế hơn, sự nóng nảy khiến chúng ta đưa ra quyết định vội vàng - mua sai sản phẩm, chi tiêu vượt kế hoạch hoặc đơn giản là tự làm hỏng tâm trạng của chính mình và mọi người xung quanh. T ài lộc khó ở lại trong một tâm thế bất an.

Ảnh minh hoạ

Mua theo đám đông, không cân nhắc khả năng tài chính

“Người ta mua mình cũng phải mua” - tâm lý FOMO không chỉ xuất hiện trong tiêu dùng hàng ngày, đầu tư mà có cả trong chuyện mua vàng lấy vía . Có người sẵn sàng xoay tiền, thậm chí vay mượn chỉ để không “lép vế” trong ngày vía Thần Tài.

Nhưng lộc đầu năm nếu đánh đổi bằng áp lực tài chính thì đó không còn là may mắn nữa. Đừng quyên t iền bạc bền vững luôn bắt đầu từ sự tỉnh táo.

So đo, khoe khoang, biến niềm tin thành cuộc đua

Ngày vía Thần Tài vốn là niềm tin cá nhân. Nhưng khi nó bị biến thành cuộc so sánh “ai mua nhiều hơn”, “ai chi mạnh tay hơn”,... thì ý nghĩa ban đầu đã lệch hướng.

Khoe hóa đơn, phô trương số lượng vàng mua được không sai. Nhưng nếu động cơ là để hơn - thua, để tạo áp lực ngầm cho người khác thì chính tâm thế đó đã làm giảm giá trị của ngày này. Tài lộc không lớn lên từ sự hơn thua.

Tin vào “mua vàng là đủ”, bỏ qua nỗ lực thực tế

Có một suy nghĩ khá phổ biến: chỉ cần mua vàng ngày vía Thần Tài là cả năm sẽ thuận buồm xuôi gió. Niềm tin đó có thể tạo động lực. Nhưng nếu xem đó là “tấm vé bảo hiểm” cho mọi quyết định kinh doanh thiếu chuẩn bị thì rủi ro vẫn là rủi ro.

Tài lộc không đến từ một ngày, mà đến từ cả quá trình. Một chỉ vàng không thay thế được chiến lược, kỷ luật và sự kiên trì.

Ảnh minh hoạ

Để tiền bạc trở thành nguồn năng lượng tiêu cực

Ngày liên quan đến tiền rất dễ kích hoạt cảm xúc nhạy cảm: ghen tị, lo lắng, áp lực. Khi câu chuyện "có mua không", “mua bao nhiêu”,... trở thành chủ đề bàn tán, không ít người trẻ cảm thấy mình đang bị đặt lên bàn cân tài chính.

Nếu ngày cầu may lại khiến bạn căng thẳng, tự ti hoặc mệt mỏi vì tiền thì đó đã là một sự “tiêu tán” tài lộc vô hình. Bởi tài lộc không chỉ là con số trong tài khoản. Nó còn là cảm giác đủ đầy và bình thản.

Ngày vía Thần Tài, mua vàng hay không là lựa chọn cá nhân. Nhưng giữ được sự điềm tĩnh, tiêu dùng trong khả năng, và bắt đầu năm mới bằng một tâm thế sáng suốt mới là cách giữ lộc lâu dài.