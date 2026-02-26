Ông trời không cho ai tất cả - vậy Eileen Gu thì sao đây?

Những ngày qua, cái tên Eileen Gu tiếp tục phủ sóng truyền thông quốc tế. Tại Thế vận hội Mùa đông 2026, nữ vận động viên sinh năm 2003 đã mang về tổng cộng 6 huy chương, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử môn trượt tuyết tự do sở hữu thành tích đồ sộ đến vậy.

Trước đó, tại Olympic Bắc Kinh 2022, Eileen Gu ghi dấu ấn mạnh mẽ với tấm huy chương vàng đầu tiên. Đáng chú ý, Gu bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tương đối muộn nhưng nhanh chóng tạo bước nhảy vọt, giành chiến thắng Junior World Cup đầu tiên khi mới 15 tuổi.

Eileen Gu mang về thành tích ấn tượng tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Ảnh: Olympics



Không chỉ nổi bật trên đường trượt, Eileen Gu còn gây ngạc nhiên với thành tích học tập đáng nể. Cô đạt 1.580/1.600 điểm SAT, mức gần như tuyệt đối, qua đó trúng tuyển Stanford University - một trong những đại học danh giá hàng đầu thế giới.

Song hành cùng thành tích, nhan sắc và vóc dáng của Eileen Gu cũng trở thành đề tài được tìm kiếm dày đặc. Sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng khoảng 65kg, cô mang vẻ đẹp lai hài hòa giữa nét sắc sảo phương Tây và sự thanh tú Á Đông.

Cô nàng cũng chăm chỉ rèn luyện đa dạng bộ môn thể thao.

Thân hình săn chắc, bờ vai chuẩn người mẫu và cơ bụng rõ nét là kết quả của nhiều năm tập luyện cường độ cao, kết hợp đa dạng bộ môn như trượt tuyết, thể lực tổng hợp và cưỡi ngựa. Hình ảnh khỏe khoắn, tự tin giúp Gu được người hâm mộ ưu ái gọi bằng những mỹ danh như “công chúa tuyết” hay “thiên thần tuyết”.

Biểu tượng nhan sắc này còn có gu thời trang quyến rũ, cá tính rất riêng.

Cùng với độ phủ sóng và vẻ ngoài xinh đẹp, body chuẩn người đẹp sinh năm 2003 này còn là chân dài được các sàn diễn thời trang, các hãng mỹ phẩm, thương hiệu làm đẹp săn đón. Eileen là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí danh tiếng như Vogue, InStyle, Marie Claire và là đại sứ toàn cầu của các "ông lớn" thời trangnhư Louis Vuitton, Tiffany & Co, cùng các thương hiệu thể thao và xe hơi hạng sang như Red Bull, Porsche.

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc hay gu thời trang mà thần thái cùng tài năng của Eileen Gu cũng là điều không thể phủ nhận.

Cô nàng còn hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp.

Trong danh sách VĐV nữ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 của Forbes, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Coco Gauff (33 triệu USD), Aryna Sabalenka (30 triệu USD) và Iga Swiatek (25,1 triệu USD), xuất hiện ngoại lệ là Eileen Gu với 23,1 triệu USD. Trong tổng thu nhập 23,1 triệu USD năm 2025, Eileen Gu chỉ kiếm khoảng 100.000 USD từ thi đấu trượt tuyết. Phần còn lại hơn 23 triệu USD đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo.

Các chuyên gia marketing thể thao đánh giá Eileen Gu là “case study lý tưởng” của vận động viên thời đại mới: trẻ, thành công sớm, học vấn cao, ngoại hình nổi bật và đặc biệt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại cả hai thị trường Mỹ - Trung Quốc.

Hiện tại, Eileen Gu sở hữu kênh Instagram cá nhân với hơn 4 triệu người theo dõi. Douyin với 16 triệu người theo dõi.

Một số hình ảnh đời thường của Eileen Gu: