Rộ xu hướng bán online vàng 0,1 chỉ, hàng nghìn người Việt đổ xô "chốt đơn": Điều đặc biệt phải CẨN TRỌNG!

Giá vàng liên tục tăng mạnh trong thời gian qua khiến câu chuyện tích trữ kim loại quý này không còn gói gọn ở những tiệm vàng đông nghịt người mỗi dịp cao điểm.

Nếu như trước đây, muốn mua vàng, người ta gần như mặc định phải ra cửa hàng, cầm tiền mặt, chờ cân đo trực tiếp, thì nay, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, vàng đã có thể “nằm trong đơn hàng đang giao”. Mua vàng online trên các sàn thương mại điện tử đang dần trở thành một lựa chọn phổ biến, đặc biệt với nhóm người trẻ.

Trên các nền tảng như thương mại điện tử, không khó để tìm thấy hàng loạt sản phẩm vàng được rao bán công khai. Các thương hiệu lớn đều đã có gian hàng chính hãng trên sàn, cung cấp các sản phẩm vàng miếng ép vỉ, vàng nhẫn trơn 24K, chủ yếu ở mức trọng lượng nhỏ như 0,1 chỉ hoặc 0,2 chỉ.

Nhiều sản phẩm vàng được bán trên sàn thương mại điện tử với lượng người mua lớn

Điểm đáng chú ý là hầu hết các sản phẩm bán online đều tập trung vào phân khúc “mini” 0,1 chỉ. Với mức giá dao động từ 2,3 triệu - 2,8 triệu đồng (tuỳ theo giá vàng từng thời điểm), đây được xem là ngưỡng chi tiêu không quá áp lực. Thay vì phải chuẩn bị vài triệu đồng để mua 1 chỉ vàng, nhiều người chọn cách mua dần từng chút, mỗi tháng một đơn nhỏ, coi như một hình thức tiết kiệm linh hoạt.

Thực tế trên các sàn cho thấy lượng đơn đặt mua vàng không hề ít. Vào những ngày cao điểm như vía Thần Tài hoặc khi giá vàng biến động mạnh, nhiều sản phẩm vàng 0,1 chỉ ghi nhận hàng nghìn lượt bán. Thậm chí, cũng có sản phẩm được phía thương hiệu thông báo “hết hàng”.

Có khá nhiều mẫu mã, thương hiệu để khách hàng lựa chọn

Một số sản phẩm được thông báo đã bán hết

Phần đánh giá bên dưới sản phẩm thường xuất hiện những bình luận như: “Đóng gói kỹ, còn nguyên vỉ”, “Ship nhanh hơn dự kiến”, “Mua thử 1 cái, lần sau mua tiếp”. Có người chia sẻ thẳng thắn rằng họ mua vì thấy giá tăng hoài nên tranh thủ, có người lại xem đây là cách tạo thói quen tích sản từ sớm.

Tuy nhiên tùy vào chính sách, có cửa hàng sẽ được giao hỏa tốc, nhận hàng trong vòng 4 giờ sau khi đặt hàng. Song, cũng có một số bên phải đặt trước 5 - 7 ngày, sau đó tiếp tục đợi khoảng 2 - 3 ngày giao hàng, vàng mới đến tay. Điều này đôi khi cũng được cho là bất tiện bởi nếu muốn nhận vàng vào đúng ngày vía Thần Tài, nhiều người phải đặt trước 10 ngày mới yên tâm.

Một số mặt hàng như nhẫn 0,1 chỉ phải đặt trước 5 - 7 ngày mới có hàng

Mức giá cũng sẽ giao động khác nhau, tùy theo chính sách sàn cũng như giá thị trường

Dẫu vậy, sự thay đổi hành vi này phản ánh một thực tế: Thương mại điện tử đã len vào cả những lĩnh vực từng được xem là “truyền thống” như mua vàng.

Việc các thương hiệu lớn tham gia bán hàng chính hãng giúp gia tăng độ tin cậy. Sản phẩm thường được mô tả rõ ràng: vàng 24K, trọng lượng cụ thể, có tem niêm phong, đóng gói cẩn thận, đi kèm hoá đơn điện tử. Người mua có thể thanh toán qua ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc chọn hình thức trả tiền khi nhận hàng, tuỳ chính sách.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy vẫn tồn tại không ít băn khoăn.

Thứ nhất là câu chuyện vận chuyển. Dù các đơn vị thường đóng gói kín đáo và giao hàng theo dạng bảo đảm, việc một món tài sản có giá trị được chuyển phát qua nhiều khâu trung gian khiến không ít người hồi hộp. Một số khách hàng lựa chọn phương án đặt mua online nhưng nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng của thương hiệu để giảm rủi ro.

Thứ hai là vấn đề chênh lệch giá mua, bán. Với vàng trọng lượng nhỏ như 0,1 chỉ, mức chênh lệch thường cao hơn so với vàng 1 chỉ hoặc 1 lượng. Điều này đồng nghĩa nếu mua để “lướt sóng” ngắn hạn, khả năng sinh lời gần như không đáng kể, thậm chí lỗ nếu giá không tăng đủ mạnh. Nhiều người chỉ nhận ra điều này khi mang vàng đi hỏi bán lại và được báo giá thấp hơn kỳ vọng.

Thứ ba là tính thanh khoản. Không phải tiệm vàng nào cũng sẵn sàng thu mua lại vàng nhẫn 0,1 chỉ, đặc biệt nếu sản phẩm không còn nguyên vẹn bao bì ép vỉ hoặc không có hoá đơn. Một số nơi chỉ thu mua vàng do chính hệ thống của họ phát hành. Điều này đặt ra yêu cầu người mua phải giữ gìn sản phẩm cẩn thận nếu xác định bán lại sau này.

Một số đánh giá thực tế từ người mua vàng online

Ngoài ra, trên sàn thương mại điện tử không chỉ có gian hàng chính hãng mà còn có nhiều shop nhỏ lẻ. Việc phân biệt đâu là cửa hàng uy tín, đâu là nơi chỉ gắn mác “vàng 24K” nhưng không rõ nguồn gốc là điều không thể xem nhẹ. Giá rẻ hơn vài chục nghìn đồng có thể hấp dẫn ở thời điểm mua, nhưng rủi ro về chất lượng lại là câu chuyện dài hạn.

Một yếu tố khác đáng chú ý là tâm lý “mua cho yên tâm”. Khi giá vàng liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội, từ khoá liên quan đến vàng tăng mạnh, nhiều người dễ rơi vào trạng thái sợ bỏ lỡ. Chỉ cần thấy thông báo “giá vàng lập đỉnh”, họ có xu hướng mở ứng dụng, tìm sản phẩm 0,1 chỉ và đặt mua như một phản xạ. Ở mức tiền không quá lớn, quyết định được đưa ra rất nhanh, đôi khi nhanh hơn cả việc suy nghĩ về mục tiêu tài chính dài hạn.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng với một bộ phận người trẻ, mua vàng online là bước khởi đầu cho hành trình tích lũy. Thay vì để tiền nhàn rỗi chi tiêu vào những khoản ngắn hạn, họ chọn chuyển một phần thu nhập sang vàng. Việc mua định kỳ từng 0,1 chỉ tạo cảm giác có kỷ luật và nhìn thấy tài sản tích lũy dần theo thời gian.

Vậy, với những ai đang cân nhắc mua vàng online, cần lưu ý điều gì?

Trước hết, ưu tiên gian hàng chính hãng của các thương hiệu lớn, có chứng nhận rõ ràng trên sàn. Kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm: tuổi vàng, trọng lượng, chính sách bảo hành và thu mua lại.

Thứ hai, tìm hiểu kỹ mức chênh lệch giá mua, bán ngay tại thời điểm đặt hàng. Đừng chỉ nhìn vào giá mua mà quên hỏi: nếu bán lại hôm nay, mình sẽ nhận được bao nhiêu?

Thứ ba, giữ nguyên bao bì,, tem niêm phong và lưu trữ hoá đơn điện tử. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo giá trị khi giao dịch lại.

Thứ tư, xác định rõ mục đích mua: tích lũy dài hạn hay chỉ mua theo cảm xúc? Nếu là tích lũy, nên có kế hoạch cụ thể về số lượng và thời gian, thay vì mua rải rác không kiểm soát.

Cuối cùng, dù online hay offline, vàng vẫn là tài sản cần sự thận trọng. Sự tiện lợi của thương mại điện tử mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi người mua tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một cú click có thể rất nhanh nhưng quyết định tài chính phía sau nó nên được cân nhắc đủ lâu.