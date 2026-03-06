Chỉ bán hàng online trên sàn TMĐT, doanh thu dưới 3 tỷ/năm phải kê khai thuế thế nào? Shopee hướng dẫn

Sàn thương mại điện tử Shopee vừa đưa ra hướng dẫn người bán thực hiện các hoạt động liên quan đến kê khai thuế hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh năm 2026. Theo đó, nhiều người bán hàng online đặt câu hỏi: nếu chỉ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, không có cửa hàng hay địa điểm kinh doanh cố định và doanh thu dưới 3 tỷ đồng mỗi năm thì phải thực hiện kê khai thuế như thế nào.

Trả lời thắc mắc đó, Shopee thông tin, trong trường hợp người bán chỉ kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử và không có địa điểm kinh doanh cố định, việc xác định nghĩa vụ kê khai và thủ tục kê khai thuế cần thực hiện theo một số bước.

Trước hết, người bán cần xác định sàn thương mại điện tử nơi mình hoạt động có khấu trừ và kê khai thuế thay cho người bán đối với các giao dịch phát sinh trên sàn hay chưa. Nếu sàn thương mại điện tử có khấu trừ và nộp thuế thay, sàn sẽ khấu trừ thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu trước khi thanh toán cho người bán. Số thuế đã khấu trừ sẽ được sàn kê khai và nộp thay cho cơ quan thuế theo định kỳ hàng tháng.

Shopee cho biết, trong trường hợp này người bán vẫn cần theo dõi doanh thu của mình và thực hiện kê khai, quyết toán thuế theo quy định tùy thuộc vào nhóm đối tượng và phương pháp kê khai thuế áp dụng.

Trong trường hợp sàn thương mại điện tử không khấu trừ thuế thay, người bán cần tự thực hiện kê khai và nộp thuế theo định kỳ tháng hoặc quý theo phương thức kê khai thuế phù hợp với nhóm đối tượng của mình, đồng thời thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Sau bước xác định tình trạng khấu trừ thuế của sàn, người bán cần xác định doanh thu năm để xác định nghĩa vụ thuế, phương pháp kê khai và thuế suất áp dụng. Theo Shopee, doanh thu năm được xác định là tổng tất cả các nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong năm, bao gồm tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các khoản thưởng, bồi thường, hỗ trợ, khuyến mại hoặc khoản thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đối với người bán mới bắt đầu kinh doanh, doanh thu năm có thể dựa trên tổng doanh thu tự ước tính. Với người bán đã có kinh nghiệm kinh doanh, doanh thu năm có thể dựa trên doanh thu của năm liền kề trước đó và kế hoạch kinh doanh của năm hiện tại.

Từ mức doanh thu này, người bán xác định nhóm đối tượng và phương pháp kê khai thuế phù hợp. Theo hướng dẫn được Shopee đưa ra, nếu doanh thu năm dự kiến dưới 500 triệu đồng, người bán thuộc nhóm không phải nộp thuế nhưng vẫn cần đảm bảo thông báo doanh thu cho cơ quan thuế.

Trong trường hợp doanh thu năm dự kiến trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỷ đồng, người bán thuộc nhóm phải kê khai và quyết toán thuế (nếu có). Ví dụ với doanh thu khoảng 600 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định bằng doanh thu nhân với thuế suất GTGT.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, người bán có thể lựa chọn một trong hai phương pháp kê khai tùy vào khả năng đáp ứng chế độ kế toán và hóa đơn chứng từ của chi phí được trừ. Phương pháp thứ nhất là tính thuế trên doanh thu, trong đó số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng doanh thu trừ 500 triệu đồng rồi nhân với thuế suất thuế thu nhập cá nhân. Phương pháp thứ hai là tính thuế trên thu nhập tính thuế, theo đó thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí được trừ, nhân với thuế suất 15%.

Shopee cũng lưu ý rằng đối với doanh thu phát sinh từ các giao dịch trên sàn thương mại điện tử đã được sàn khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, người bán có thể được hoàn thuế khi quyết toán nếu thuộc nhóm doanh thu dưới 500 triệu đồng và đáp ứng điều kiện theo quy định.

Trong khi đó, với người bán thuộc nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng mỗi năm, số thuế mà sàn thương mại điện tử đã khấu trừ sẽ được giảm trừ vào tổng số thuế phải nộp khi người bán thực hiện kê khai và quyết toán thuế.