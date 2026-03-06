Phát hiện vợ một NSND "ăn hoa hồng" affiliate 47,7 triệu/ ngày, con số của Hằng Túi còn cao hơn

Mạng xã hội đã trở thành một “mặt bằng kinh doanh” thực thụ. Doanh thu từ affiliate marketing cũng dần lộ diện như một nguồn thu đáng kể của nhiều KOL và người nổi tiếng. Sự nổi tiếng vốn được xây dựng từ nhiều năm qua trở thành lợi thế rõ rệt khi họ chỉ cần gắn vài đường link sản phẩm cũng có thể tạo ra doanh số hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Từ khoảng giữa năm 2025, cùng với sự thay đổi chính sách của một số nền tảng TMĐT và MXH, affiliate càng được quan tâm đặc biệt, người người nhà nhà lao vào công cuộc gắn link. Trong đó không ít trường hợp người nổi tiếng trên MXH chia sẻ mức hoa hồng 30 - 40 triệu đồng/ ngày.

Hằng Túi

Với hoạt động trong 20 năm qua, Hằng Túi đã có được vị trí nhất định trên thị trường kinh doanh online. Vì vậy việc hot mom lấn sân sang lĩnh vực affiliate cũng không có gì lạ.

Ngày 20/2 vừa qua, hot mom chia sẻ ảnh màn hình giá trị thanh toán từ nền tảng lên đến gần 724 triệu đồng cùng chú thích : “Người kì thị affiliate bao nhiêu năm như Hằng nhìn số này xong thấy mình đúng ếch ngồi đáy giếng. Năm mới phải thay đổi tư duy mới, cách làm mới thôi các bạn ạ. Ánh nắng hôm qua không làm khô chiếc áo hôm nay được. Xu thế toàn cầu mà mình bỏ qua là dở lắm… Năm mới các nhãn hàng chú ý Hằng tí nhé”.

Dù không tiết lộ số tiền 724 triệu đồng được tính từ thời điểm nào, trong bao nhiêu lâu nhưng dựa vào chia sẻ của Hằng Túi, có thể thấy hoạt động affiliate của cô mới chỉ diễn ra trong thời gian không dài.

Hằng Túi cho biết đã được thanh toán gần 724 triệu

Tính riêng ngày 2/2/2026, hoa hồng ước tính của Hằng Túi là 67,2 triệu đồng

Các mặt hàng được Hằng Túi giới thiệu chủ yếu là đồ gia dụng, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, quần áo,... phù hợp với đối tượng theo dõi chính của cô là phái nữ.

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý

Mới gia nhập đường đua affiliate nhưng Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý cũng khoe bill nhận hơn 13,6 triệu đồng sau đúng 1 tháng làm affiliate. Đây cũng là lần được thanh toán đầu tiên của cô nên càng phấn khởi hơn.

“Hôm qua còn buồn thiu vì mất tiền oan gần 10 triệu. Sáng nay sàn S. gửi khoản tiền đầu tiên sau đúng 30 ngày gắn bó, thanh toán lần đầu luôn. Thế là hôm nay quyết tâm đi mua cam… không nhìn giá. Đời đúng là lên xuống như biểu đồ nhưng thôi, có sàn S. là có động lực” - Ngọc Hà tiết lộ.

Vợ NSND Công Lý khoe số tiền kiếm được sau 1 tháng làm affiliate

Trước đó, vợ NSND Công Lý thường gắn link sản phẩm liên quan đến làm đẹp cho vợ, quần áo cho chồng, đồ gia dụng,... phía dưới các bài đăng về 2 vợ chồng trên Facebook. Với lượng người theo dõi lên đến 570k, các bài đăng đều nhận lượng tương tác đáng kể, giúp hiệu quả affiliate của Ngọc Hà khá cao.

Nguyễn Hồng Nhung - vợ NSND Xuân Bắc

Một trong những gương mặt khá nổi bật trong giới affiliate chính là Hồng Nhung - vợ NSND Xuân Bắc. Cô hay chia sẻ hoa hồng nhận được theo ngày từ nền tảng TMĐT. Ở thời điểm tháng 1/2026, con số rơi vào khoảng ngoài 15 - 17 triệu đồng/ ngày. Sau đó các con số tăng dần lên 26 - 29 triệu đồng đến ngoài 30 triệu đồng.

Trong chia sẻ gần nhất về affiliate, chỉ trong ngày 3/3/2026, đã có 2,5k đơn hàng được mua từ link của vợ Xuân Bắc, hoa hồng ước tính lên đến 47,7 triệu đồng.

Vợ chồng NSND Xuân Bắc

Thời điểm đầu tháng 2/2026, hoa hồng ước tính của Hồng Nhung rơi vào khoảng 15 - 17 triệu đồng

Đến cuối tháng 2/2026, con số đã tăng lên khoảng 30 triệu đồng

Gần nhất - ngày 3/3/2026, cô cập nhật con số 47,7 triệu đồng

Ở các bài đăng về affiliate, từ đầu tiên mà Hồng Nhung thường dùng chính là “biết ơn”. Cô cho biết nhờ sự ủng hộ của mọi người mà mình mới đạt được những con số này: "Em xin biết ơn cả nhà mình đã tin tưởng và ủng hộ em. Mỗi đơn hàng vài nghìn nhưng tích tiểu thành đại, em không nề hà gì cả, chỉ cần chất lượng là em làm. Ưu tiên hàng đầu sự tử tế”.

Các mặt hàng mà Hồng Nhung giới thiệu cũng tập trung vào sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thời trang và các mặt hàng gia dụng và thiết yếu như gạo, gia vị nấu ăn, miếng rửa bát,...

TikToker Sơn Sovo

Trường hợp khá ấn tượng giới affiliate là TikToker Sơn Sovo (Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1994). Anh lập kênh từ năm 2022, chia sẻ cuộc sống của mình qua các video trên mạng xã hội như cảnh thay tã cho con, dọn nhà, nấu ăn đến những mẹo chọn đồ gia dụng tiết kiệm và hiệu quả. Từ đây, Sơn chuyên review đồ gia dụng, sản phẩm mẹ và bé, sản phẩm dành cho phụ nữ,... nên tạo được sức hút ngược đời.

Sơn Sovo

Không dừng lại ở đó, gần đây Sơn còn làm content, gắn link sản phẩm phân bò khô - thứ tưởng không ai bán trên mạng nhưng lại bán rất chạy. Chỉ trong ngày 15/1/2026, Sơn khoe bán được 941 đơn hàng phân bò khô, giá trị đơn hàng là gần 220 triệu đồng cùng với chú thích: “Anh chị nào hôm trước chê em có bằng đại học mà phải đi bán phân đâu rồi. Hôm qua ngày sale em bán được 200 triệu tiền phân nè” .

Trong chia sẻ vào ngày 24/1, Sơn Sovo tiết lộ doanh số trong 30 ngày trên một nền tảng TMĐT của mình là gần 3 tỷ đồng. Dù không công khai hoa hồng ước tính nhưng với doanh số này, nhiều người cho rằng con số hoa hồng mà anh chàng nhận được không phải dạng vừa.

Cập nhật của Sơn Sovo về doanh số bán phân khô vào ngày sale 15/1

Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng này không chỉ đơn thuần gắn link là có tiền liền trong một sớm một chiều. Doanh thu và hoa hồng cao là kết quả của quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân, sản xuất nội dung, tích lũy ảnh hưởng với người theo dõi suốt nhiều năm.

Affiliate, suy cho cùng, vẫn là một hoạt động kinh doanh và đã kinh doanh thì đi kèm trách nhiệm. Bên cạnh việc tối ưu nội dung và chuyển đổi, các KOL, người nổi tiếng cũng cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, để sự phát triển của kinh tế sáng tạo không chỉ nhanh mà còn bền vững và minh bạch.