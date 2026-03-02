Nhận được 10 triệu đồng từ "gắn link" mỗi tháng: Thuế được tính ra sao?

Affiliate marketing đã và đang trở thành một trong những cách kiếm tiền online được quan tâm nhiều nhất. Không chỉ các nhà sáng tạo nội dung mà từ sinh viên, dân văn phòng đến hội bỉm sữa, không ít người coi việc gắn link affiliate là một nguồn thu nhập nghiêm túc. Cùng với đó, câu chuyện thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đối với người làm affiliate cũng được theo dõi sát sao hơn, đặc biệt khi cơ quan thuế siết quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

(Tranh minh họa)

Vậy trong trường hợp cụ thể: Chị B. ở Hà Nội làm affiliate, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/ tháng, thì phải nộp thuế như thế nào? Đây không chỉ là thắc mắc của một cá nhân, mà là câu hỏi chung của rất nhiều người đang kiếm tiền từ môi trường số hiện nay.

Theo các quy định hiện hành, câu trả lời phụ thuộc vào việc chị B. có đăng ký hộ kinh doanh hay không.

Nếu KHÔNG đăng ký hộ kinh doanh, chị B. chỉ nhận tiền hoa hồng từ nền tảng TMĐT hoặc doanh nghiệp, khoản tiền này được xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công (hoa hồng môi giới).

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, nếu mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên, đơn vị trả tiền phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trước khi trả tiền cho chị B. Tức là nếu chị B nhận 10 triệu đồng, có thể bị khấu trừ 1 triệu đồng ngay tại nguồn.

Tuy nhiên, nếu tổng thu nhập sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, chị B. có thể làm cam kết để tạm thời chưa bị khấu trừ. Cuối năm, chị vẫn phải thực hiện quyết toán thuế nếu thuộc diện phải quyết toán.

Trong trường hợp này, chị B. cần xét thêm các yếu tố: affiliate là nguồn thu duy nhất hay chị B. còn nguồn khác (lương công ty, thu nhập kinh doanh,...), chị B. có người phụ thuộc hay không, thời gian phát sinh thu nhập và người phụ thuộc là lúc nào,... để có cách tính thuế đúng theo quy định.

Nếu CÓ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, thu nhập affiliate của chị B. được tính là thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, nếu doanh thu trong năm trên 100 triệu đồng thì chị B. phải nộp thuế. Thuế tính theo tỷ lệ % trên doanh thu (gồm thuế GTGT và thuế TNCN). Với dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý, mức phổ biến hiện nay là: 5% thuế GTGT và 2% thuế TNCN, tổng khoảng 7% trên doanh thu.

Nếu chị B thu 120 triệu/ năm thì thuế ước tính: 120 triệu x 7% = 8,4 triệu đồng/ năm.

Thuế sẽ kê khai theo từng lần phát sinh trên cổng thuế điện tử dành cho cá nhân kinh doanh online.

Nếu chưa kê khai thuế dù đã có thu nhập thì chị B. có thể kê khai bổ sung. Trong quá trình kê khai, chị B. có thể bị xử phạt chậm nộp hồ sơ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP và phải nộp tiền chậm nộp 0,03%/ ngày theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.

Tóm lại, với thu nhập từ affiliate, điều quan trọng không nằm ở việc “phải đóng thuế hay không” mà là xác định đúng mình thuộc trường hợp nào để thực hiện nghĩa vụ cho đúng.

Vì vậy, chị B. nói riêng và các cá nhân làm affiliate nói chung nên chủ động tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành, rà soát tổng thu nhập thực tế của mình và trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế quản lý địa bàn để được hướng dẫn cụ thể. Việc kê khai đúng, nộp đủ không chỉ giúp tránh rủi ro bị xử phạt hay truy thu về sau, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người.

Làm đúng ngay từ đầu luôn đơn giản và ít tốn kém hơn rất nhiều so với xử lý sai sót về sau.