Cụ ông U80 Sài Gòn sở hữu đế chế nhựa nghìn tỷ đứng sau loạt gã khổng lồ Coca-Cola, Heineken, ''giàu bền'' 36 năm không cần dùng vốn bên ngoài

Trong giới sản xuất nhựa công nghiệp tại Việt Nam, ông Phạm Văn Mười là một doanh nhân kín tiếng nhưng bền bỉ.



Sinh năm 1954, ông Mười trưởng thành trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Con đường kinh doanh của ông không bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn hay nguồn vốn dồi dào, mà từ một xưởng sản xuất nhỏ với vài máy móc cũ kỹ vào đầu thập niên 1990.

Cơ sở ban đầu này được ông mua lại khi một gia đình người Hoa rời Việt Nam. Từ nền tảng khiêm tốn đó, ông cùng gia đình tự mày mò sản xuất, từng bước mở rộng quy mô, tích lũy vốn và kinh nghiệm quản trị.

Năm 1996 đánh dấu bước ngoặt khi Nhựa Long Thành chính thức hoạt động dưới mô hình công ty. Khi đó, thị trường nhựa trong nước còn phân mảnh, công nghệ hạn chế và phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu.

Ông Mười lựa chọn hướng đi tập trung vào các sản phẩm nhựa công nghiệp như pallet nhựa, sóng nhựa, thùng chứa, két nhựa… phục vụ nhu cầu lưu trữ, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất và logistics. Đây là phân khúc đòi hỏi độ bền cao, tiêu chuẩn kỹ thuật ổn định và khả năng cung ứng số lượng lớn – những yếu tố buộc doanh nghiệp phải đầu tư bài bản thay vì làm ăn nhỏ lẻ.



Nhựa Long Thành dần trở thành nhà cung cấp cho nhiều thương hiệu lớn trong ngành đồ uống, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Những ông lớn trong ngành R&B như Heineken, Tiger, Sapporo, Cocacola, Pepsi, Masan, Vinamilk, Nestle, Carlsberg, Habeco, Sabeco, Aquafina… đều là đối tác của Nhựa Long Thành.

Việc hợp tác với các đối tác quy mô lớn không chỉ giúp doanh thu tăng trưởng ổn định mà còn tạo áp lực để doanh nghiệp liên tục nâng cấp công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và quản trị sản xuất.



Điểm đáng chú ý trong hành trình của ông Phạm Văn Mười là chiến lược phát triển mang màu sắc “gia đình” theo nghĩa tích cực: giữ quyền kiểm soát, hạn chế phụ thuộc vốn bên ngoài và tái đầu tư lợi nhuận để mở rộng nhà xưởng.

Cơ cấu sở hữu của Nhựa Long Thành nhiều năm qua đều nằm trong tay các thành viên gia đình. Hiện, vốn điều lệ của Nhựa Long Thành là hơn 90 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Mười (Chủ tịch) góp 40%; ông Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa, con trai ông Mười) góp 30% vốn; bà Trần Thị Bạch (vợ ông Mười) góp 30%.

Trái với hình dung về một “đại gia” công nghiệp, ông Mười được miêu tả là người sống giản dị và khá kín tiếng. Ông hiếm khi xuất hiện trên truyền thông hay tham gia các sự kiện mang tính phô trương. Trong đời sống thường nhật, hình ảnh của ông gắn với trang phục đơn giản, phong thái điềm đạm.



Gia đình cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện của doanh nhân này. Con trai ông, Phạm Trần Nhật Minh – thường được biết đến với biệt danh “Minh Nhựa” – hiện tham gia điều hành doanh nghiệp với vai trò Phó Tổng Giám đốc. Nếu ông Mười đại diện cho thế hệ doanh nhân tích lũy âm thầm, đề cao sự bền bỉ và tiết kiệm, thì thế hệ kế cận mang màu sắc hiện đại hơn, cởi mở hơn với truyền thông.



Dưới sự điều hành của ông Phạm Văn Mười, Nhựa Long Thành mở rộng hệ thống nhà máy và chi nhánh tại nhiều địa phương, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên cả nước. Doanh nghiệp tập trung vào việc cải tiến mẫu mã, nâng cao độ bền sản phẩm và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Trong bối cảnh ngành nhựa đối mặt với áp lực về môi trường và xu hướng phát triển bền vững, công ty cũng từng bước chú trọng hơn đến tái chế và quản lý nguyên liệu.



Hơn 30 năm phát triển, từ một xưởng sản xuất nhỏ đến doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực nhựa công nghiệp. Năm 2022, doanh số công ty Nhựa Long Thành ước đạt 1.000 tỷ đồng.

Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn mở rộng nhanh bằng đòn bẩy tài chính, ông Mười chọn con đường thận trọng hơn, tích lũy từng bước và giữ quyền kiểm soát gia đình.