Minh Nhựa khai xuân đăng ảnh đại gia đình, 1 chi tiết về vợ chồng ông trùm Nhựa Long Thành gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Nhựa đã chia sẻ loạt ảnh đại gia đình trong dịp đầu năm. Anh gửi lời chúc năm mới Bính Ngọ 2026, cụ thể như sau: “Happy New Year!!! Chúc cả nhà năm Bính Ngọ 2026 thật nhiều thu hoạch, an khang thịnh vượng và tràn đầy tình yêu nhé! Nguyện cầu một năm mới ‘mã đáo thành công’ đến với các đồng minh thân yêu của Minh!”

Trong bài đăng khai xuân, hình ảnh vợ chồng ông Phạm Văn Mười gây nhiều thiện cảm đặc biệt. Cả hai cùng diện áo phông trắng in dòng chữ “Việt Nam” màu đỏ, đồng điệu với trang phục của các thành viên trong đại gia đình. Nhiều cư dân mạng nhận định rằng, sự lựa chọn đơn giản ấy vừa tạo nên tổng thể hài hòa, vừa thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc trong ngày đầu năm mới.

Không xuất hiện với vest sang trọng hay trang phục cầu kỳ thường thấy ở giới doanh nhân, vợ chồng “ông trùm” Nhựa Long Thành lại chọn phong cách trẻ trung, gần gũi. Ở tuổi ngoài 70, ông Mười vẫn toát lên vẻ năng động, khỏe khoắn khi đứng cạnh con cháu. Hình ảnh cả gia đình cùng mặc chung một mẫu áo cũng cho thấy sự đồng lòng, ấm áp và đề cao giá trị sum vầy hơn là hình thức.

Chính sự giản dị ấy lại tạo nên điểm nhấn đáng nhớ trong bức ảnh đầu xuân: một gia đình nhiều thế hệ quây quần bên nhau, vui tươi và rạng rỡ, bắt đầu năm mới bằng tinh thần tích cực, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Ông Phạm Văn Mười (sinh năm 1954) là người đặt nền móng cho Công ty TNHH Nhựa Long Thành, nhiều năm hợp tác với các tập đoàn quốc tế như Heineken, Coca-Cola… Dù giữ vai trò đứng đầu một công ty lớn trong ngành nhựa, ông khá kín tiếng trước truyền thông. Công chúng biết đến ông nhiều hơn qua người con trai nổi tiếng là Phạm Trần Nhật Minh (sinh năm 1983), thường được gọi với biệt danh Minh “Nhựa”.

Thông qua những chia sẻ từ doanh nhân Minh Nhựa, mọi người bất ngờ với những khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng ông Mười. Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó và đã có chắt ngoại, cả hai vẫn dành cho nhau ánh nhìn âu yếm, cử chỉ quan tâm tự nhiên. Minh Nhựa hài hước chia sẻ rằng nhìn bố mẹ hạnh phúc suốt hơn 40 năm, anh và các em “phải xin vía” để học theo.

Trước đó, trong chuyến du lịch Đà Lạt năm 2022, ông Mười đã tự lái xe máy chở vợ dạo phố. Hình ảnh vị chủ tịch giản dị, phong thái trẻ trung nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Một bức ảnh khác do Minh Nhựa đăng tải cũng ghi lại khoảnh khắc ông nhìn vợ đầy yêu thương trong chuyến đi Singapore, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ít ai biết rằng trước khi xây dựng được sự nghiệp vững vàng, gia đình ông từng trải qua quãng thời gian khó khăn. Theo lời kể của Minh Nhựa, thuở nhỏ cả nhà sống trong căn nhà tạm ven kênh ở quận 6 (TP.HCM), điều kiện thiếu thốn. Trong ký ức của anh, dù công việc vất vả, cha vẫn luôn giữ nụ cười khi trở về nhà, không để con cái cảm nhận áp lực. Đó là bài học lớn về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng.

Khi kinh tế gia đình ổn định, ông Mười luôn ủng hộ sở thích của con trai, kể cả niềm đam mê siêu xe. Minh Nhựa nhiều lần khẳng định những chiếc xe giá trị lớn trong bộ sưu tập của mình phần lớn là món quà cha dành tặng. Anh thẳng thắn chia sẻ bản thân khó có thể tự chi trả cho những chiếc xe hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng nếu không có sự hậu thuẫn từ gia đình.

Trước Tết, Minh Nhựa cũng từng đăng trên blog cá nhân chia sẻ rằng: “Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của Minh. Sau tất cả, điều Minh biết ơn nhất vẫn là gia đình. Nhà luôn là nơi để trở về, là nơi Minh luôn được là chính mình, được yêu thương mà không cần bất cứ điều kiện nào. Dù ngoài kia có bao nhiêu biến động, chỉ cần nghĩ đến nhà mình, lòng Minh lại thấy bình yên.”

Dù không hoạt động trong giới giải trí, Minh Nhựa vẫn là gương mặt nhận được nhiều quan tâm nhờ phong cách sống, bộ sưu tập siêu xe đắt giá và những chia sẻ thẳng thắn về gia đình. Biệt danh “Minh Nhựa” xuất phát từ ngành nghề kinh doanh của gia đình, đồng thời cũng gắn với tính cách vui vẻ, có phần “dẻo dai” như cách anh từng tự nhận.

